OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (13/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio em trígono com Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05:00

Na hora em que bater aquele desespero porque não consegues encontrar saída para teus problemas, respira fundo e fica ciente de que aquilo que te torna humano é a criatividade, e que essa virtude está sempre disponível para encontrar alternativas.

Cuida para não te apegar ao desespero, porque esse movimento é fácil e também é apoiado pela maioria de nossa humanidade, que se sente mais atraída ao sofrimento do que à felicidade, à qual considera, do alto do seu cinismo, uma impossibilidade, uma ilusão.

Impossível mesmo é o ser humano não encontrar alternativas criativas para tudo que precisa fazer, essas sempre estarão disponíveis, só que se preferires a alternativa do desespero e te apegares a essa como a única disponível, então terás criado para ti o abismo.

ÁRIES: Há pessoas que são chatas e que não agregam nada interessante, portanto, seria melhor tomar distância delas. Há outras que apesar de serem chatas também, pelo menos agregam ideias criativas que podem ser praticadas.

TOURO: Você sabe perfeitamente tudo que precisa ser feito, porém, mesmo assim sua alma resiste e, para isso, cria narrativas tentando desviar a atenção do que realmente importa. Isso só vai provocar perda de tempo e nada além.

GÊMEOS: Compartilhar a alegria, infelizmente, é arriscado, não porque seja um comportamento viciado, pelo contrário, mas porque as pessoas se sentem mais familiarizadas com o sofrimento do que com o bem-estar. Discrição.

CÂNCER: São tantas e tão variadas as coisas que se apresentaram ao mesmo tempo que dá certa tontura na alma, porém, seria interessante você passar por essa condição o mais rapidamente possível, para dar conta do recado. Em frente.

LEÃO: Reúna o pessoal e articule as alianças que se tornaram imprescindíveis para você realizar seus planos. Agora é um desses momentos em que sua alma depende da colaboração do máximo possível de pessoas.

VIRGEM: Para sua alma ficar um pouco mais tranquila e confiante, quanto dinheiro seria necessário? Procure ser realista nas contas que fizer, para aproveitar direito este momento, que lhe oferece chances de prosperar.

LIBRA: Coloque em prática suas ideias sem importar-se, por enquanto, com o que as pessoas opinem, pois, mesmo que elas desaprovem seus movimentos, sua alma sentirá profunda satisfação por ter se atrevido a agir. É por aí.

ESCORPIÃO: É normal que as pessoas mascarem seus sentimentos, porque nem sempre é hora de os expressar. Porém, essa não é uma prática que deva ser corriqueira, porque a falta de expressão dos sentimentos não é boa para a saúde.

SAGITÁRIO: O dinamismo que resulta dos seus pensamentos e ideações há de ser colocado em prática com alguns cuidados. Evite atropelar os quereres das outras pessoas com sua vontade de compartilhar suas ideações.

CAPRICÓRNIO: Tome seu tempo e medite com sinceridade para, assim, conseguir se iluminar o tomar a decisão certa. Quando há múltiplas e variadas opções é angustiante desconhecer qual seria o melhor caminho a seguir.

AQUÁRIO: A intensidade emocional precisa ser resolvida de forma prática, da maneira que as circunstâncias dispuserem, porque há muitos tipos de emoções disponíveis, algumas agradáveis e outras que é preferível nem mencionar.