OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (3/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus se aproxima da Terra; Lua quarto minguante.

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

A única condição para aproveitares tudo que de maravilhoso o firmamento te oferece por meio das correntes dos rios de Vida que circulam objetiva e subjetivamente é que renuncies ao medo.

Se o medo é tua estrela guia, se ao medo confias tua orientação, então, mesmo que inconscientemente, funcionas abaixo da linha do radar das potências cosmogônicas, que não têm como te encontrar

Ao renunciar ao medo e optares por te lançar com atrevimento a colocar em prática tudo que estiver ao teu alcance, mesmo sendo pouco, perceberás que, apesar das condições limitantes que ainda possam te constranger, mesmo assim avançarás e, mais ainda, te converterás numa presença que irradia alegria, promove o bem comum e desenvolve esse sei-lá-o-quê que atrai a atenção sem ter de fingir para isso.

ÁRIES: Sua paixão pela vida nem sempre será bem interpretada, muito menos agora, em que o cenário anda tão alterado e hostil que provavelmente você produza conflitos a despeito de pretender o oposto. É assim.

TOURO: Procure ser o mais coerente possível, para que essas lindas ideações que você nutre no silêncio do seu coração se manifestem através das atitudes concretas que você toma. A coerência é importante neste momento.

GÊMEOS: Grandes projetos de vida são impossíveis de realizar contando somente com seus recursos energéticos e materiais, é preciso reunir a turma certa, e aí começa a complicação, porque as pessoas andam muito desvairadas.

CÂNCER: A boa vontade com que você faz tudo pode não ser suficiente nesta parte do caminho, portanto, seria sábio de sua parte atuar com o maior desapego possível pelos resultados. Agir com o coração será a recompensa.

LEÃO: Pense grande e pense longe no futuro, de modo a que as atitudes práticas que você tomar aqui e agora sejam orientadas pelos resultados a longo prazo. Assim, você evitará se comprometer com o que não seria positivo.

VIRGEM: No fim, contam mais as atitudes práticas do que as intenções por trás dessas, já que muito raramente há coerência entre umas e outras. Tenha isso em mente para reconhecer direito a reação das pessoas às suas atitudes.

LIBRA: Se os combinados são corrompidos, procure intervir para colocar as coisas no trilho certo novamente, porém, faça isso com a maior delicadeza possível, considerando o cenário hostil em que tudo está acontecendo.

ESCORPIÃO: Realize com carinho e dedicação tudo que fizer agora, mesmo que as pessoas sejam ingratas ou indiferentes, porque se você colocar seu coração em tudo que fizer, os resultados não dependerão das pessoas, mas do céu.

SAGITÁRIO: As boas intenções que não são postas em prática pavimentam o caminho do inferno. Por isso, se sua alma é tomada por sentimentos sublimes ao redor de certas ideações, procure colocar em prática tudo em seguida.

CAPRICÓRNIO: Se você sente o impulso de compartilhar seus bons sentimentos, procure selecionar direito com quem o fazer, porque se escolher pessoas erradas o tiro sairá pela culatra e aí o cenário será hostil.

AQUÁRIO: Cobre as promessas, mas considere uma boa margem de manobra, porque do jeito que andam as coisas não é que as pessoas corrompam as promessas que fizeram, mas é que elas não andam muito bem da cabeça. É assim.