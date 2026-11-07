PARA ALÉM DO MAR

O outro lado de Imbassaí tem jeito de fazenda, cavalos e cachoeiras e atrai até resort de luxo longe do burburinho da praia

Separada da vila pela Linha Verde, região de antigas chácaras preserva o sossego do interior, a poucos minutos dos restaurantes e do encontro do rio com o mar

Moyses Suzart

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Imbassaí Crédito: Sora Maia

Nem sempre o tradicional grito de ‘terra à vista’ é a porta de entrada de uma terra descoberta. Algumas terras litorâneas começam na contramão da história, desbravadas na mata, no lombo de burros e em longas caminhadas pelos coqueirais. É justamente essa inversão que faz de Imbassaí um caminho único, em comparação a seus vizinhos não menos famosos, como Praia do Forte. Afinal, a vila do encontro do rio com o mar continua sendo Imbassaí mesmo depois de atravessar a pista da Linha Verde. Do outro lado, pequenas chácaras, rios, cachoeiras e caminhos cercados de verde guardam o sossego do interior e começam a atrair construções mais sofisticadas. É a possibilidade de morar em meio à tranquilidade e, quando quiser, atravessar a pista para encontrar o burburinho da vila e o mar.

Lá, tudo começa de dentro para fora. Não estamos dizendo aqui que a praia está distante. O sol pode até denunciar que o mar está perto, mas, em algumas ruas e povoados de Imbassaí, o cenário lembra mais o interior da Bahia do que um destino turístico do Litoral Norte. Há cavalos circulando, galinhas ciscando, árvores frutíferas, trilhas no mato e o barulho de cachoeira. A poucos minutos da praia, a vida segue em outro ritmo, sem a pressa dos grandes centros e com uma paisagem que ainda conserva marcas de um passado rural que deu cara e estilo à região.

Para entender como nasceu esse contraste entre a calmaria de um lado da pista e o movimento da vila do outro, é preciso retornar ao passado, quando sequer existia a estrada que conhecemos hoje e que transforma a viagem entre Salvador e o Litoral Norte num passeio rápido. Os primeiros moradores de Imbassaí quase não tomavam banho de mar. Localizada em Mata de São João, a região tinha como desbravadores fazendeiros e aventureiros que vieram de Salvador ou de regiões próximas, como o Recôncavo, em busca de terra para plantar. No caso, nem estamos falando dos povos originários tupinambás, que habitavam a região desde sempre e muito antes desta história. Inclusive, o próprio nome tem origem indígena e significa “caminho do rio”. Contudo, a partir dos anos 1960, o local deu lugar ao plantio, principalmente de coqueiros. Algumas terras foram sendo demarcadas e a região ganhou um aspecto rural.

O Outro Lado de Imbassaí 1 de 2

Fazia-se farinha, andava-se de mulas e a praia era apenas um trecho inóspito, com poucos pescadores que moravam na região. O grosso mesmo estava do lado de cá. Dona da Luz, de 67 anos, lembra que existia uma espécie de comércio feudal. “A gente tirava coco, plantava e ia para praia apenas para trocar as mercadorias por peixe. Usávamos mais o mar, mariscando”, conta a moradora de Barro Branco, hoje uma comunidade vizinha de Imbassaí, mas que já pertenceu a todo esse cenário bucólico do lugar. Ela e outras pessoas da velha guarda contam como era a época antiga e rural da localidade no documentário “Eu Amo Barro Branco”, de Sérgio Agnelo. “Aqui a gente pegava um pedaço de terra, roçava e fazia a declaração para ficar com o terreno”, conta Dona Luz, que nasceu em Imbassaí.

O outro lado da pista foi crescendo e nomes foram se eternizando, tornando-se patrimônio do lugar, como o de Dona Zilda, saudosa moradora que certamente você sabe quem é, só não sabe que sabe. Quem frequenta Imbassaí certamente conhece a cachoeira que leva o nome dela e fica justamente na parte contrária à praia. Uma cascata muito frequentada e que fica dentro do terreno da família de Dona Zilda, que sempre fez questão de manter o lugar com um ar interiorano, mesmo com a brisa do mar.

Esse sentimento também aparece nas lembranças de Seu Paulo Dias. Ele é o retrato do outro lado de Imbassaí, literalmente. Bigode grisalho, chapéu de vaqueiro, camisa quadriculada que lembra festa junina, calça, fivela e bota. As galinhas passeiam pela sua casa, o cachorro late, bem ao estilo fazenda, com cavalos, cachoeiras e árvores centenárias. Um cenário que facilmente poderia ser encontrado no interior baiano, se não fosse por um detalhe: “Aqui a gente se veste de fazendeiro, mas come moqueca de peixe do mar”, conta Seu Paulo, filho de Dona Zilda.

Nosso fazendeiro litorâneo é do tempo de uma Imbassaí que exigia coragem de quem queria desbravá-la. Na memória de Seu Paulo, a viagem podia começar de trem, na região da Calçada, em Salvador, seguir em transporte improvisado e terminar com longos trechos a pé, atravessando mata e rio, muitas vezes de mula. Era uma jornada que podia consumir 24 horas, se não mais. “Já cansei de dormir na mata para continuar a viagem no dia seguinte”, lembra.

De fato, Imbassaí já foi um lugar difícil de alcançar.“Não tinha estrada, não tinha nada. Lembro que comerciante só passava pelo mar, vindos de Sergipe, vendendo cachaça e outras coisas, mas não tinha recursos. Era plantar para comer ou algumas trocas. Já desbravei muitos lugares, como no Oeste Baiano, em todo lugar fui em busca de terra. Mas aqui foi diferente. Minha mãe comprou um terreno aqui quando ninguém sequer pensava em morar em Imbassaí”, conta Seu Paulo.

A dificuldade de acesso ajudava a manter a comunidade distante do movimento que hoje marca tantos destinos do litoral baiano. Para quem viveu aquele tempo, a transformação é visível. Ainda assim, Seu Paulo valoriza justamente aquilo que acredita continuar preservado. “É uma paz aqui desse lado, tranquilo. Não tem lugar melhor. Se quiser, vai à praia, mas a paz do interior fica aqui, do outro lado da pista, tomando banho de cachoeira”, diz.

José Antônio Tanajura Filho, conhecido por toda Imbassaí como Zezinho, diretor da Jequitibá Construtora Crédito: Sora Maia

Imbassaí, inclusive, tem uma vantagem em comparação com seus vizinhos. Praia do Forte, por exemplo, se limita apenas ao lado litorâneo, como Guarajuba, Jauá e Arembepe. No outro lado da pista, já pertence a outro lugar. Imbassaí, não. Continua sendo ela, com uma possibilidade de crescimento inesgotável. É justamente nesse lado da vila que surge a proposta de um empreendimento pouco convencional para o litoral: um resort de luxo que tem no verde, e não apenas na proximidade com a areia, seu principal argumento. O Nusa Resort Living ocupará uma área de 94 mil metros quadrados do outro lado da Linha Verde. A proposta é reunir apartamentos compactos, espaços de lazer, serviços e gestão profissional de locação em um condomínio residencial inspirado no estilo de vida de Bali, na Indonésia. O projeto tenta conciliar duas coisas que nem sempre caminham juntas no mercado imobiliário litorâneo: uma estrutura associada ao luxo e preços de entrada que podem ficar abaixo de R$ 300 mil.

Imbassai Crédito: Sora Maia

A escolha do terreno ajuda a contar essa história. José Antônio Tanajura Filho, conhecido por toda Imbassaí como Zezinho, diretor da Jequitibá Construtora, já frequentava a região desde criança. Ele conhecia a propriedade de passeios a cavalo e tinha familiaridade com as trilhas, a vista e a vegetação. Quando surgiu a oportunidade de adquirir uma parte da antiga fazenda de Seu Paulo, a ideia inicial era fazer um loteamento, como tantos outros empreendimentos que se espalham pelo litoral. A topografia, porém, fez o empresário rever os planos.“Quando a gente começou a negociar, a ideia no início era fazer um loteamento. É o que tem muito aqui no litoral. Só que o terreno não tem uma topografia indicada para condomínio, para loteamento. Eu teria que fazer muito movimento de terra e, se fizesse isso, ia matar o terreno. A beleza dele é a vegetação, é a vista e é essa declividade, esse movimento do terreno que dá todo um charme”, conta Zezinho. O que poderia ser visto como uma dificuldade de construção acabou se transformando no ponto de partida do projeto. Em vez de nivelar a área para receber um loteamento convencional, a proposta passou a ser desenhar um empreendimento que aproveitasse as características existentes. Ela se encaixa na natureza do lugar. A inclinação do terreno, os espaços naturalmente abertos e a vegetação deixaram de ser obstáculos para se tornarem parte do conceito. Zezinho diz que a relação pessoal com a região pesou na resposta. “Eu veraneio aqui do lado desse terreno, em sítio, frequento essa rua, sou amigo dos vizinhos. Eu sei que é uma rua bucólica, uma rua de cavalo, de galinha, de cachoeira. A gente tem todo um lado rural, e isso é muito bacana, me dá muita proximidade com a origem. A maioria das famílias baianas têm origem interiorana. Eu fui criado nesse ambiente e quero criar meus filhos nesse ambiente”, afirma.

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O empreendimento ocupará um terreno de 94 mil metros quadrados. O projeto prevê ainda uma operadora especializada na gestão de locações e serviços, permitindo que os proprietários disponibilizem os imóveis para temporada sem precisar administrar diretamente reservas e hóspedes. A proposta comercial busca alcançar a classe média com unidades compactas e preços abaixo dos praticados em imóveis tradicionais de veraneio. Os estúdios de 23 m² foram apresentados a partir de R$ 233 mil, enquanto os apartamentos de quarto e sala, com 34 m², começam em R$ 335 mil.

Imbassaí não precisou de caravelas para ser descoberta, nem de grandes avenidas para se tornar desejada. Seu encanto foi sendo construído no passo dos antigos moradores, entre plantações, cavalos, cachoeiras e caminhos abertos na mata. Hoje, o mercado imobiliário também começa a enxergar valor nesse pedaço de interior que tem seu encanto do outro lado do mar. O desafio será permitir que a vila cresça sem perder aquilo que a tornou especial. Afinal, em Imbassaí, a praia pode até ser o cartão-postal, mas a alma do lugar mora do outro lado da pista.

Planta do Nusa Resort Linving Crédito: Sora Maia