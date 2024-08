EMPREENDEDORISMO

Império do Brigadeiro: veja como mãe e filhas chegam a faturar R$ 3 milhões

Elas inventaram o Carimbinho e a Colherzinha para brigadeiro, além de construírem, em Feira de Santana, um ecossistema que conta com uma confeitaria física, loja online mais uma plataforma de cursos digitais

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 24 de agosto de 2024 às 11:00

Juntas, Patrícia, Amanda e Giovanna Guimarães tornaram A Brigadeirinha um doce e grande negócio de família Crédito: Divulgação

Quase um empreendedor para cada esquina. Dificilmente se passa por uma rua qualquer sem ver alguém ali que não esteja vendendo alguma coisa, seja formalmente ou informalmente. Hoje são mais de 1.154 milhão de pequenos negócios formais na Bahia. Destes, 819,9 mil são microempreendedores individuais (MEIs) e 355 mil micro e pequenas empresas. O empreendedorismo se tornou um dos setores produtivos que mais movimenta a economia baiana e gera empregos também.

Os dados mais recentes são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e dizem muito sobre a dimensão de oportunidades para os empreendedores diante de um cenário que exige cada vez mais sustentabilidade, inovação, competitividade e tecnologia, seja um negócio pequeno, médio ou grande. Atualmente, as principais atividades com maior número de Meis estão concentradas no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (6,9%), seguido de cabeleireiros, manicure e pedicure (6,1%).

Já as micro e pequenas empresas se destacam no comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios como minimercados, mercearias e armazém (6,7%). Os desafios são do tamanho da vontade de ver seu negócio dar certo até porque empreender não é fácil. Não por um acaso, marcas que começaram muito pequenas, como A Brigadeirinha, expandiram de tal maneira que hoje diversificaram seus negócios e atuam em diversas frentes, desde a confeitaria física até o desenvolvimento de produtos, e-commerce e cursos de qualificação. Veja a seguir com A Brigadeirinha se tornou um verdadeiro império no segmento de brigadeiros não só na Bahia, mas também no Brasil.

"A Brigadeirinha começou através de uma vontade da minha mãe, Patty, em mudar de ramo. Ela trabalhava com artesanato em biscuit por encomenda, mas era apaixonada por confeitaria. Como já fazia tortas e pães para a própria família, viu na confeitaria a chance de um novo negócio. Em 2014, quando começou a tendência dos brigadeiros gourmet, ela decidiu que o brigadeiro seria o produto perfeito para começar seus novos planos. Pesquisou sobre o assunto, testou receitas, criou a marca e abriu uma pequena lojinha, aqui em Feira de Santana mesmo, num ponto alugado na rua de casa. Junto comigo e minha irmã Amanda, nós nos dedicamos a transformar o sonho da minha mãe em realidade e foi assim que A Brigadeirinha se tornou um projeto de família.

A primeira loja era apenas uma vitrine, duas mesinhas, um pequeno fogão, uma geladeira, uma pia improvisada e uma bancada. Mas, tivemos que fechar a nossa lojinha. Foi necessário dar esse passo para trás para conseguirmos dar mais vários passos para frente. Recomeçamos alguns meses depois na cozinha de casa e, a partir daí, nosso negócio começou a dar certo. Divulgamos nas redes sociais, o que tornou nossos doces e bolos tão conhecidos na cidade.

A Brigadeirinha cresceu. Temos mais de 20 funcionários em nossa empresa e um ecossistema composto pela Casa Brig (confeitaria), a Loja Brig (loja online) e pelo Brig Clube (plataforma de cursos online). Além do Carimbinho - que foi um sucesso tão grande que os nossos estoques esgotaram em menos de 15 minutos no site - desenvolvemos a técnica de colorir brigadeiros. Começamos com sete kits e hoje já são mais de 70 kits com temas diferentes. Também criamos outro utensílio para auxiliar na produção: a Colherzinha, própria para porcionar a massa do brigadeiro.

Nas outras frentes do negócio também buscamos sempre inovar, através do desenvolvimento de sabores diferentes a cada época do ano - como brigadeiro de jaca no verão, de milho nas festas juninas, de bacon no dia dos pais e até de panetone no Natal - e trazemos essas novidades para os cursos. Aproximadamente 1 mil alunos passaram pelos nossos cursos presenciais e mais de 8 mil nos cursos online.

Sinto muito orgulho. Orgulho de termos tido a coragem de começar e a resiliência de continuar fazendo dar certo. Orgulho de gerar empregos para a nossa cidade e adoçar a vida de muitas pessoas. Atualmente faturamos em torno de R$ 3 milhões ao ano, considerando todas as frentes da empresa. As expectativas são organizar cada vez mais nossos processos internos, visando aumento da lucratividade, para futura expansão da operação da Casa Brig, implementação de novos produtos na Loja Brig e intensificação da produção de conteúdo nas redes sociais da A Brigadeirinha visando alcançar muito mais alunos pelo Brasil.

A receita é ter paixão pelo que faz. O sucesso é a consequência disso. Como empreendedora, meu sonho é ajudar outras pessoas a alcançarem liberdade financeira e uma vida melhor, mostrando que é possível transformar suas paixões em uma fonte de renda.