NATUREZA

Invasão do peixe-leão preocupa pesquisadores e ameaça biodiversidade na Bahia

Espécie pode retirar do ecossistema organismos responsáveis por manter o equilíbrio dos recifes

Moyses Suzart

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:00

Peixe-leão Crédito: Pexels/Reprodução

Na última semana, mais de 500 peixes-leão foram capturados na costa sul da Bahia. Até a Prefeitura de Porto Seguro estava oferecendo recompensa pela captura. Olhando assim, parece mais uma ação humana de depredação do meio ambiente. Só que não. Neste caso, a caça é benéfica e necessária. O peixe-leão é uma espécie invasora que ameaça o ecossistema local. A boa notícia é que ainda há tempo para conter o avanço do vilão. A má é que não se conhece nenhum lugar que sofreu esta invasão que conseguiu erradicar o bicho.

Embora a imagem de um peixe de aparência exótica, cercado por longas nadadeiras e espinhos venenosos, seja a que mais chama atenção quando o assunto aparece, não é o veneno que mais preocupa os pesquisadores. O verdadeiro perigo está naquilo que acontece debaixo d'água quando um predador de outro oceano entra em um ecossistema no qual não deveria estar. Sem os inimigos naturais que ajudam a controlar sua população e sem ser reconhecido pelas espécies nativas como uma ameaça, o invasor encontra um ambiente onde pode caçar com relativa facilidade. E, entre as presas, estão justamente peixes e pequenos organismos que ajudam a manter os recifes funcionando.

O avanço já chegou ao extremo sul da Bahia, mas a invasão, silenciosa, já tem um tempo. Os primeiros registros na região começaram no fim de 2025 e, em dezembro daquele ano, um pescador capturou em Porto Seguro um exemplar que foi levado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, posteriormente, entregue a pesquisadores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Desde então, centenas de animais foram recolhidos na região. O pesquisador Carlos Werner Hackradt, professor da UFSB e integrante do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha (LECOMar), acompanha o processo e afirma que a Bahia ainda está nos primeiros capítulos de uma invasão que já percorreu milhares de quilômetros pelo Atlântico. A própria universidade mantém, em 2026, um projeto específico de monitoramento e manejo do peixe-leão no Recife de Fora.

“Certamente estamos no início do processo de invasão. Ele ainda não está completamente estabelecido. Os primeiros relatos aqui no sul, no extremo sul, são do final do ano passado. A primeira captura que tivemos aqui em Porto Seguro foi em dezembro, de um animal capturado por um pescador. Então o que estamos vendo agora é o primeiro momento de expansão populacional que estamos tendo aqui. A população está começando a se estabelecer”, explica Hackradt.

A trajetória do peixe-leão até chegar à Bahia começou muito longe daqui. Originário do Indo-Pacífico, o animal foi introduzido no Atlântico ocidental e se espalhou rapidamente pela costa dos Estados Unidos, pelo Caribe e pelo Golfo do México. A primeira aparição registrada no litoral brasileiro ocorreu em 2014, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mas aqueles exemplares permaneceram como registros isolados. A invasão que preocupa atualmente é outra: a partir de 2020, a espécie passou a aparecer em diferentes pontos do Norte e Nordeste brasileiros, revelando uma expansão contínua pelo Atlântico Sul. Estudos genéticos indicam que os indivíduos analisados no Brasil têm assinatura genética compatível com a população invasora do Caribe.

Nem a barreira natural no caminho deteve o animal. Entre o Caribe e a costa brasileira está a gigantesca pluma dos rios Amazonas e Orinoco, formada por água doce, sedimentos e nutrientes, que funciona como uma espécie de filtro biogeográfico para diversas espécies marinhas. O peixe-leão, entretanto, encontrou uma passagem. Pesquisas indicam que a invasão ocorreu provavelmente por meio de ambientes recifais profundos sob a pluma, em um processo conhecido como “stepping stone”, ou dispersão por etapas.

“Ele vem descendo a costa. Em 2020, foi registrado em Fernando de Noronha e, depois, apareceu no Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no norte da Bahia. Mais cedo ou mais tarde ele ia acabar chegando aqui. O que a gente está vendo agora é esse primeiro momento de expansão populacional”, afirma o pesquisador.

A viagem não termina em Porto Seguro. Há registros mais ao sul, na região de Caravelas e dos recifes próximos ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, onde o ICMBio confirmou oficialmente a presença do peixe-leão em agosto deste ano e informou que já iniciou ações de monitoramento e manejo.

A velocidade com que o animal se espalha tem relação com uma característica que torna a invasão particularmente difícil de conter. O peixe-leão consegue ocupar diferentes ambientes e profundidades, possui longo período larval e capacidade de dispersão e é um predador generalista, capaz de consumir diferentes tipos de organismos. O próprio guia estratégico do ICMBio aponta essas características entre os fatores que favorecem a invasão. Mas o problema não é simplesmente o fato de ele comer muito. É quem ele come.

Peixe-leão 1 de 8

Um recife de coral não é apenas uma reunião aleatória de peixes coloridos nadando entre estruturas de pedra e coral. Existe uma rede de relações em funcionamento. Algumas espécies comem algas, outras controlam populações de determinados organismos, outras servem de alimento para predadores. Quando uma dessas peças desaparece ou tem sua população drasticamente reduzida, o efeito pode ultrapassar aquela espécie e atingir o próprio funcionamento do ambiente.

É aí que o peixe-leão pode se transformar em um problema maior do que a soma de suas presas. “Ele é um predador que não é reconhecido como tal pelas presas da região. Então ele tem muita facilidade para comer. Ele vai comer muito, causando uma redução dessas populações. Pode ter um impacto econômico porque está comendo espécies comercialmente importantes, está comendo juvenis que nem conseguiram se reproduzir ainda. Então isso pode diminuir a população total dessas espécies comerciais. Mas ele também pode atacar espécies que são chave para o funcionamento do recife”, explica Hackradt.

Entre as potenciais vítimas estão filhotes e juvenis de espécies como garoupas, badejos, vermelhos, budiões menores e dentões, todos com importância econômica para comunidades que vivem da pesca. O peixe-leão não precisa capturar um exemplar adulto para produzir um impacto. Pelo contrário: ao se alimentar dos indivíduos jovens, pode interferir na renovação dessas populações antes mesmo de eles chegarem à idade reprodutiva.

“Nas suas fases iniciais, ele não vai pegar uma garoupa adulta, que é muito grande para ele. Mas os filhotes, os juvenis desses animais podem ser presas dele. Já se viu isso em outros locais. Então esses pequenos animais podem ser consumidos. São recursos pesqueiros importantes, e ele pode causar um impacto direto nas populações destes peixes”, diz.

Existe, portanto, uma diferença importante entre retirar alguns peixes do mar e controlar uma espécie invasora. O objetivo da captura, nesse caso, não é explorar o ambiente, mas tentar impedir que um predador introduzido em um ecossistema estranho a ele se multiplique e avance sobre novas áreas.

O peixe-leão não parece ser um problema que possa simplesmente ser “eliminado”, apesar dos incentivos à captura. Não há, segundo Hackradt, registro de erradicação completa da espécie em áreas onde ela se estabeleceu. O que pode ser buscado é o manejo, ou seja, manter as populações em níveis que reduzam seus impactos. E nem sequer existe uma fórmula universal.