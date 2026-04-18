EDUCAÇÃO

Jornalista reconstrói material didático para garantir inclusão do filho com síndrome de Down

Sem esperar pelo sistema, Andréa transforma conteúdos escolares e inspira debate sobre inclusão no Brasil

Moyses Suzart

Publicado em 17 de abril de 2026 às 21:34

Mãe solo revoluciona educação do filho com síndrome de Down ao criar método próprio Crédito: Sora Maia

Não se engane. Falar sobre a força da mãe apenas no segundo domingo de maio é tão patriarcal quanto a mulher cuidando dos filhos enquanto o homem assiste jogo na TV com uma cerveja ao lado. A história de Andréa Fernandes é atemporal e grita para ser contada antes de qualquer data comemorativa. Para falar a verdade, sua história faria o educador Paulo Freire ressuscitar apenas para dar-lhe um abraço de satisfação. A revolução é mãe e o que esta jornalista faz pela educação do filho Tom, pessoa com síndrome de Down, é libertador e inclusivo. E, entre os percalços de muitas vezes caminhar sozinha como uma mãe solo, ela vai fazendo história: esta mãe decidiu não esperar mais respostas do sistema e passou a construir, por conta própria, caminhos para o filho aprender com suas particularidades, mas sem segregação.

Para explicar melhor esta história, começamos pelo presente para depois falarmos como tudo começou. Tom chegou na adolescência, no período em que a escola fica, literalmente, chata. Que atire a primeira pedra quem nunca pensou em abandonar os estudos, ficar horas sem saber para que zorra precisamos aprender báskara ou quais foram os reis e rainhas nos tempos do absolutismo inglês. Imagine isso na mente de uma pessoa atípica. O que Andréa fez? Readaptou livros engessados da educação brasileira para que Tom pudesse assimilar. Resumidamente: ela pega os módulos densos e praticamente reconstrói do zero, diagramando, organizando, imprimindo e encadernando para seu filho. O resultado? A evolução de Tom, que não abre mão de frequentar a escola e ama matemática.

“Você pega um módulo desse e nem você entende direito. É muita informação, é pesado, é desorganizado, difícil até para um adulto ler. Não é didático. A gente acha que é didático, mas não é. Sabe o que falta? A educação parou de pensar em comunicação. Como você fala? Pra quem você fala? Como a imagem se relaciona com o texto? Isso faz toda diferença. E ninguém está pensando nisso, a verdadeira essência da inclusão”, conta Andréa Fernandes.

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Esse pequeno passo para uma mãe, mas um salto gigantesco para a educação está surtindo efeito. Tom tem um desempenho satisfatório, inclusive em comparação com alunos típicos e outras crianças com a mesma condição do filho de Andréa, também conhecido como Sorriso Matador. “Ninguém resiste ao sorriso de Tom e uma tia colocou esse apelido nele”, resume a mãe coruja. Este material adaptado por ela, além de ensinar, coloca Tom como protagonista num mundo que segrega o diferente. Na escola que ele estuda atualmente, o material produzido pela mãe passou a ser exibido em sala, o próprio Tom apresenta, vai até à frente da sala e mostra como sua evolução é constante depois das adaptações.

“Eu não quero meu filho no canto da sala fazendo outra coisa, enquanto a turma está fazendo uma atividade. Eu quero que ele tenha acesso ao mesmo conteúdo. Então eu vou fazer o material. Eu pego o módulo da escola e transformo pra ele conseguir acessar o que está sendo dado em sala. Eu quero ele inserido em todo contexto, não tratado como incapaz”, conta. “Tem professor que já pega o material dele e usa pra turma. Tem professora que projeta o material dele. Então não fica só pra ele. Vai influenciando a sala. Ele deixou de ser o aluno que estava ali no canto e passou a ser protagonista. Porque agora ele tem acesso, tem a maneira de aprender. Isso é inclusão”, completa.

Por incrível que pareça, o material não é aproveitado pela escola, tampouco recebe algum incentivo. Com muito esforço esta mãe conseguiu ao menos deixar de pagar os módulos tradicionais da escola. Ela recebe em PDF e começa todo o trabalho de adaptação para a realidade de Tom. “Esse monte de página que eles usam, cheio de informação, eu pego e transformo nisso aqui, muito mais simples, muito mais direto. Ele consegue olhar e entender. Mas isso dá um trabalho enorme. Eu faço entre uma reunião e outra, de noite, de madrugada. Ainda nem terminei todos os módulos deste ano. Eu estou ficando louca. Eu queria muito que alguém pegasse pra fazer isso, me ajudar, porque não é sustentável”, conta.

Como ela mesma disse, dá um trabalho gigante e continua sendo bem artesanal. “Eu escaneio tudo, transformo em PDF, reviso, reorganizo, tiro o excesso. Porque nem eu entendo aquele material, imagine uma criança. É muita informação, desorganizada. A gente precisa pensar em comunicação”, afirma.

Andréa Fernandes nem pensa em vender o conteúdo. Ela quer compartilhar. “Me sentiria muito mal em vender um produto desse para outra mãe que tem os mesmos desafios que passo diariamente. Sou mãe solo. Imagino como as demais passam, principalmente com um filho atípico. A luta diária de uma vida minimamente digna, uma educação de qualidade. eu quero espalhar isso, dar mesmo, mas não consigo sozinha. Eu quero alguém que pegue o módulo e faça. Eu quero chegar para outra mãe e dizer: ‘tome, seu filho precisa disso’.É sobre isso”, garante.

A inclusão escolar no Brasil ainda é um projeto em construção e deficitário. Embora exista um conjunto de leis que garantem o direito dos estudantes com deficiência à educação, a realidade dentro das salas de aula mostra que o desafio está longe de ser resolvido. Falta preparo, falta estrutura e, principalmente, falta escuta. O que não falta é mãe querendo mudar;

A inquietação de Andréa começou antes mesmo da experiência direta. Na escola do filho mais velho, Xam Cavazini, ela já percebia o despreparo diante de alunos da educação especial. “Na escola do meu filho mais velho, tinham crianças da educação especial. E um grupo de pais que provocava bastante a escola para uma educação mais inclusiva. Não sabiam o que dizer, não sabiam o que propor. Eu não vivia essa realidade, mas já provocava. ‘Vem cá, não tem como adaptar essa história? Ele não enxerga’. A gente trazia provocações, mas a gente não tinha o conhecimento”, relembra.

Mãe solo revoluciona educação do filho com síndrome de Down ao criar método próprio Crédito: Sora Maia

Quando Tom entrou na escola, o problema deixou de ser observado à distância e passou a ser vivido diariamente. Ela optou por colocá-lo na mesma instituição do primogênito, acreditando na proposta pedagógica, mas rapidamente percebeu os limites da inclusão praticada ali. “Quando veio meu filho, eu fiz questão que ele estudasse na mesma escola. É uma escola que eu validava muito. Mas aí veio essa temática diferente. Já veio diferente, tudo mudou”, diz.

Na educação infantil, o ambiente mais lúdico ajudava, mas não resolvia o principal desafio: a participação. “Quando chegava na roda, como é que ele participa? Ele tinha dificuldade de fala. Se ele não tem o canal tradicional da educação, que é a fala, depois a escrita, como é que ele participa? As pessoas não sabem como fazer, é tudo muito padrão, não tinha nada de inclusão”, afirma.

Sem encontrar respostas na escola, ela começou a criar soluções. Produzia materiais em casa, adaptava atividades e levava tudo pronto para a sala de aula. “Eu chegava com prancha, com material. Fazia uma joaninha com velcro, botava cores, fazia um jardim improvisado em isopor. Levava pra escola. E aquilo inseria ele. Todo mundo queria ver o material de Tom. Ele passou a participar do coletivo e foi uma evolução no seu desenvolvimento. A escola, para ele, virou um lugar crucial, que ele não abria mão”, conta.

Esse protagonismo, segundo ela, não vinha de uma ação estruturada da escola, mas de iniciativas individuais. “Eu garanti isso. Deveria ter um trabalho da escola pra fazer isso. As escolas não estão preparadas ainda. E não é só falta de informação, tem uma barreira atitudinal que impede de buscar o conhecimento”, critica.

A experiência construída dentro de casa ganhou outro alcance quando ela passou a participar da produção de materiais pedagógicos para a rede pública de Salvador, por meio do trabalho desenvolvido na Avante, seu local de trabalho e transformação. Ali, toda a vivência acumulada com o filho foi transformada em conteúdo estruturado, especialmente nas chamadas pranchas de comunicação e nos livros voltados à educação infantil, que já estão circulando desde o ano passado.

“Eu precisei utilizar de toda a experiência que eu agreguei com o meu filho, tudo que eu aprendi nas necessidades que ele mostrava pra mim. Dificuldade de comunicação, o que eu faço? Comunicação alternativa. Dificuldade de leitura, o que eu faço? Linguagem simples, linguagem curta, objetiva, com apoio visual”, explica. O resultado são materiais pensados para ampliar o acesso de crianças que não se comunicam pelos meios tradicionais, mas que também acabam beneficiando toda a turma.

As pranchas, segundo ela, partem de situações cotidianas e ajudam a criança a se expressar mesmo sem fala ou escrita consolidadas. “Você tem uma criança com dificuldade de comunicação? Você pode ensinar ela a dizer sim ou não, apontando. ‘Quer ir ao banheiro?’, ‘quer água?’. Ela não fala, mas ela pode aprender a apontar. Isso já é comunicação.” Nos livros, essa lógica se amplia para atividades completas, com recorte, colagem, estímulos sensoriais e até introdução ao braille e à Libras. “A criança que não escreve pode recortar, colar, escolher. Ela participa. Não é alguém fazendo por ela”. Para ela, o objetivo é simples e ao mesmo tempo transformador: “Não é criar um material só pra criança com deficiência. É criar um material onde todas possam participar.”

é lei!

A aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, trouxe uma nova perspectiva. Para ela, a inclusão deixou de ser opcional. “Quando chegou a lei, eu disse: pronto, agora não é mais proatividade da escola, é lei. Você tem que fazer. Não é escolha. Mas continuava um problema: como estava sendo feito?”, afirma.

Mesmo assim, a prática continuou distante da teoria. Foi então que ela aprofundou um processo que começou de forma intuitiva: entender como o filho aprendia. “A aprendizagem tradicional vem pela escuta, pela leitura, pela fala. Só que a gente tem outros sentidos. Você tem tato, visão, olfato. As pessoas aprendem por canais diferentes. Não é só a pessoa com deficiência, é todo mundo. A escola precisa ofertar aprendizagens diversas”, explica.

Na prática, isso significava transformar qualquer conteúdo em experiência concreta. “Ele tinha que estudar a vida no mar. Eu levava pra praia, pegava areia, mostrava a água. Chegava em casa, botava sal e açúcar pra ele provar. Falava do mar salgado. Eu estava trabalhando com outros sentidos”, diz. Esse acúmulo de experiências foi moldando uma metodologia própria, ainda sem nome, mas já consistente. “Eu nem sabia que isso era um saber. Eu fui construindo com o tempo, da necessidade”, afirma.

A pandemia acelerou esse processo. Com as aulas remotas, ela passou a acompanhar de perto e decidiu assumir também a alfabetização do filho. “Eu comecei a estudar. Peguei curso, método, fui atrás. A primeira coisa foi ensinar a diferença entre letra e número. Eu mesma não tinha aprendido isso direito na escola”, conta. O trabalho foi intenso e cotidiano. “Era material concreto, era letra de madeira, era pintar, era cozinhar, era tudo. Eu tenho hoje um arsenal pedagógico em casa. E fui fazendo, fazendo, fazendo…”, relata.

O resultado apareceu na relação do filho com a escola. “Ele tomou gosto por aprender, porque ele foi respeitado na aprendizagem dele. Ele não saía da sala, ele queria participar. Ama matemática, gosta de participar, uma evolução que, talvez com a estrutura convencional sem minha chatisse de me meter em tudo, não seria possível”, diz.

Mas o percurso não foi linear. Mudanças de escola e episódios de despreparo institucional marcaram a trajetória. Em uma das situações, ouviu uma proposta que a revoltou. “A consultora olhou pra mim e disse: ‘vamos voltar ele dois anos pra ganhar tempo’. Eu disse: isso não existe. Não existe você regredir aluno assim. Meu filho precisa estar com pessoas da idade dele”, lembra, revoltada. “Não queria mais ver a cara daquela pessoa”.

Mãe solo revoluciona educação do filho com síndrome de Down ao criar método próprio Crédito: Sora Maia

A chegada ao ensino fundamental II trouxe novos desafios. A fragmentação das disciplinas e o perfil dos professores dificultaram ainda mais a inclusão. “Professor especialista é um desafio. Ele focou na geografia, na história, na matemática. A pedagogia ficou de lado. E aí ele chega na sala e a demanda dele é ensinar conteúdo, não entender como o aluno aprende”, critica.

Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar o material didático próprio, sem nome, apenas com a intuição maternal. A proposta, como enfatizamos, era simples: adaptar os conteúdos escolares para uma linguagem acessível, sem excluir o aluno do que estava sendo trabalhado em sala.

O impacto do material foi além do filho. “Esse material não é só pra ele. Tem menino no sexto ano que não sabe ler e está passando. Se ele tivesse um material com linguagem simples, não estaria tão frustrado”, afirma.

Para ela, a inclusão revela problemas estruturais do ensino. “A escola age como se todo mundo fosse aprender no mesmo tempo, do mesmo jeito. Não é assim. Quando a inclusão chega, ela obriga a desacelerar. E isso melhora pra todo mundo”, diz. Apesar dos avanços, o custo pessoal é alto. “Eu estou sobrecarregada. Eu trabalho, sou mãe, tenho dois filhos e ainda faço tudo isso. Isso não deveria ser função da família”, desabafa.

Ainda assim, ela segue. Não por escolha, mas por necessidade. “Eu não vou ficar sentada esperando o sistema mudar. Eu vou trabalhar pra tentar mudar o sistema”, afirma. No meio do processo, há também conquistas que vão além do aprendizado formal. “Ele tem uma inteligência relacional muito forte. Ele chega, conquista as pessoas. Os alunos de outras turmas vão lá falar com ele, querem ele no grupo, faz teatro, ele sabe que pertence a um ciclo social. Isso sem contar aquele sorriso matador que derrete todo mundo”, conta.

A presença dele, inclusive, transforma o ambiente. “Quando tem uma criança com deficiência na sala, todo mundo desacelera. O colega para pra ajudar, o professor repensa. Isso muda a forma de aprender de todo mundo”, afirma. Se uma mãe, sozinha, conseguiu construir caminhos de acesso ao aprendizado, por que o sistema educacional, com todos os seus recursos, ainda não conseguiu fazer o mesmo?