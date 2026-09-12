GERAÇÃO ATUAL

Jovens tomam Tadala com medo de brochar, mas o problema pode estar na cabeça (de cima)

Ansiedade de desempenho e pressão por uma masculinidade sem falhas impulsionam o uso do medicamento mesmo sem diagnóstico de disfunção erétil

Moyses Suzart

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Tadalafila Crédito: Divulgação

Tudo começou após uma falha técnica. Na hora H, quando a garota já estava implorando por prazer, pelo entrelaçar dos corpos, o bichinho foi perdendo a rigidez e se contraindo, enquanto a cabeça de cima gritava internamente: “não, não, não, não…”. A dignidade foi brochando junto com seu instrumento até então onipotente, agora impotente, um fracasso de homem. “Nunca aconteceu antes”, tentou argumentar, sem sucesso. A moça, com uma expressão quase de pena, cobrou os R$ 500, agradeceu a preferência e foi embora.

Depois disso, nosso personagem nunca mais ficou sem Tadalafila. Por motivos óbvios, sua identidade está preservada, assim como sua “dignidade sexual”, como ele mesmo atribui ao remedinho que, segundo o próprio, se estivesse no bolso naquele dia, jamais teria brochado. Foi durante um trabalho que ele fez em Curitiba. Sem tempo para baladas, apelou para uma acompanhante, que foi até o hotel onde ele estava. “O prejuízo nem foi pagar o programa, mas minha cabeça, a vergonha. Passei meses me achando um lixo, até que um amigo me indicou o Tadala. Hoje tenho o remédio até no porta-luvas do carro, em casa, na carteira... Nunca mais fui para uma relação sem ele”, conta, aos 30 anos. Ele começou a usar aos 28 e não parou mais.

O medo de brochar está fazendo homens cada vez mais jovens usarem medicamentos para ereção, muito mais pelo medo da sua masculinidade ferida do que pela necessidade de usar, clinicamente falando. Para uma geração que carrega em seu DNA o medo de errar, que nega o fracasso inerente ao aprendizado, não ter sucesso na cama é um elo entre a felicidade e a depressão.

Uso recreativo de Tadalafila entre os jovens 1 de 7

Em seu artigo publicado no próprio CORREIO, a psicóloga Maria Fernanda Baqueiro narrou bem o fato que afeta esta geração: “Um sinal curioso desse fenômeno aparece onde menos se espera: na barra de pesquisa. Um estudo do Think with Google mostrou que jovens da Geração Z digitam buscas de ‘como passar roupa sem prática e com medo de errar’. O que chama a atenção é o receio embutido na pergunta. Antes de tentar, o jovem busca um tutorial que elimine a chance de tropeço. Cresce uma geração habituada a respostas prontas e à expectativa de acertar de primeira, inclusive naquilo que só se aprende tentando”, explica.

Se existe até o medo de passar uma roupa de forma equivocada, imagine isso na cama, onde o erro parece atingir não apenas uma habilidade, mas a própria identidade. O machismo estrutural ensinou algo que é explicado pela frase atribuída a Liev Tolstói: “O homem sobrevive a terremotos, epidemias, os horrores das doenças e todas as torturas da alma, mas a tragédia mais atormentadora de todos os tempos tem sido, é e será a tragédia da cama”. Imagine isso numa geração que se recusa a errar, seja na cama ou em qualquer lugar.

Um estudo publicado em 2024 no International Journal of Indian Psychology comparou 258 pessoas, sendo 129 da Geração Z e 129 Millennials. A pesquisa encontrou uma diferença estatisticamente significativa nos níveis de ansiedade entre os dois grupos e também identificou uma associação significativa, embora modesta, entre idade e os níveis de perfeccionismo. O trabalho não afirma que a Geração Z seja simplesmente mais perfeccionista ou mais ansiosa, mas ajuda a colocar em evidência uma relação entre ansiedade e perfeccionismo justamente em uma geração acostumada a conviver com a pressão por desempenho.

Na cama, essa lógica encontra um terreno especialmente fértil. O homem que interpreta uma falha ocasional como prova de que “não dá conta” pode transformar o sexo em uma espécie de prova prática, na qual não existe espaço para um dia ruim, uma conversa ou simplesmente para descobrir que, sim, às vezes o sujeito brocha. E aí o comprimido deixa de ser apenas medicamento e passa a funcionar como uma espécie de seguro contra a vergonha. Não é preciso ter uma disfunção erétil para temer a falha. Basta acreditar que ela não pode acontecer.

É justamente por isso que, curiosamente, um remédio que ajuda o indivíduo com dificuldade de ereção a ter uma vida sexual ativa se tornou um símbolo da virilidade masculina. Até no futebol, o remedinho se tornou sinônimo de time que não teme o adversário. No Barradão, templo do Vitória, caixas enormes de Tadalafila são exibidas na arquibancada e até o mascote rubro-negro exibe com orgulho o remédio, que representa o fato de o Vitória “furar todo mundo que joga contra ele na sua casa”.

O resultado disso é grave: o medo de errar foi sanado, mas o medicamento para ereção se tornou recreativo e de uso descontrolado, muitas vezes regado a álcool e outras substâncias ilícitas. Até para malhar estão tomando…

“Criou-se a falsa impressão de ‘suplemento inofensivo para encontros’, sem riscos para o usuário. Um dos principais fatores que levam esse público a recorrer à medicação incluem ansiedade de desempenho e expectativa irreal, muito por conta da pornografia e da cultura contemporânea que estabeleceram padrões irreais de rigidez imediata, duração e múltiplos episódios sem intervalo. O medo de ‘falhar’ gera um ciclo de hipervigilância, levando o jovem a buscar o comprimido como um escudo emocional”, conta o doutor Filip Prado, médico urologista, especialista em Medicina Sexual.

Tadalafila Crédito: Divulgação

Prado apresenta dados alarmantes. Em dez anos, a Tadalafila saiu de 3 milhões de vendas no ano aqui no Brasil para mais de 64 milhões. Atualmente, está entre os cinco medicamentos mais vendidos no Brasil, perdendo apenas para analgésicos, como a Dipirona, e medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica. Afinal, este aumento é uma prova de que esta geração que se recusa a errar ficou brocha? Não é bem assim.

“Esse fenômeno de aumento de vendas não foi motivado por mais homens com disfunção erétil, mas pelo uso recreativo dessas medicações (ou fora de bula), que tem se tornado um fenômeno expressivo, especialmente entre homens com menos de 30 anos sem qualquer doença orgânica. Esse aumento é impulsionado pelo acesso facilitado sem prescrição médica, busca de melhora do desempenho sexual, banalização e viralização nas redes sociais, sendo motivo de memes e músicas”, revela Filip.

Outro jovem, que pediu anonimato, diz que usa o Tadala com frequência, quase todo fim de semana. “É comum nas baladas entre os homens. Na carteira sempre ficam o remedinho e a camisinha”, resume o garoto de 20 anos, que acrescenta: “Não me lembro a última vez que tive uma relação sem o remédio”, conta. Outra combinação perigosa: remédios estão sendo usados em conjunto com outras drogas, como álcool e cocaína.

“Não bebo com água, né? Se geralmente eu tomo quando estou no reggae, geralmente é com whisky ou vodka. Já misturei com cocaína uma vez, mas não costumo cheirar, pois sei do problema com o coração. Mas com o álcool é direto”, conta o jovem, que lembra de algumas vezes já ter falhado, mas atribui isso ao teor alcoólico na hora H. “Eu estava muito bêbado, não aguentava nem levantar, imagine fazer sexo. Não foi pelo Tadala”, conta, rindo.

A mistura é perigosa. A combinação com álcool, por exemplo, pode levar à queda da pressão arterial, causando tontura e desmaios, além de poder anular o efeito da droga na ereção, já que o estímulo neurológico e a resposta reflexa ficam prejudicados. Com outras drogas, as consequências podem ser ainda maiores.

“A associação com estimulantes e drogas como cocaína, ecstasy e anfetaminas cria uma sobrecarga cardíaca extrema, elevando brutalmente a frequência cardíaca e a pressão arterial, enquanto o iPDE5 promove vasodilatação, predispondo a arritmias, espasmos coronarianos e eventos isquêmicos. Essa é uma combinação potencialmente fatal”, avisa Filip. É preciso, neste caso, ficar atento aos sintomas: queda súbita de pressão com desmaio ou tontura intensa; dor, pressão ou aperto no peito que irradia para o braço ou pescoço; palpitações intensas e coração “acelerado”; perda súbita de visão ou alteração visual grave; perda súbita ou redução abrupta da audição. Procure imediatamente um médico.

O conselho serve também para quem acaba ficando horas com o bicho duro. Não há nenhum pênis no mundo que fique horas em ereção e isso seja normal. Esta busca da virilidade absoluta é como entrar no guarda-roupa achando que vai encontrar Nárnia. Só ficção. Ereção prolongada, inclusive, não é sinal de saúde.

“Qualquer ereção involuntária, rígida e dolorosa que ultrapasse quatro horas contínuas é classificada como uma emergência urológica chamada priapismo. Nesses casos, o sangue fica represado no pênis, perde oxigênio e acumula gás carbônico, gerando dano aos tecidos. Esses danos são progressivos e potencialmente graves, podendo gerar fibrose e perda permanente da capacidade erétil”, alerta Filip. E quem avisa, amigo é.

O urologista alerta para os cuidados com esta ereção prolongada. Deixar o bicho ficar mole por si só ou procurar mais relações sexuais pode prejudicar seu instrumento de prazer. Aplicação de gelo ou compressas frias e banhos frios podem ajudar nos momentos iniciais, mas, se a ereção persistir por mais de 4 horas, o homem deve se dirigir imediatamente ao pronto-socorro para punção e drenagem do sangue represado. A cena não é nada bonita e pode trazer consequências futuras.

A Tadalafila passou a ser tão disseminada que virou até estimulante para quem quer ficar musculoso. Resumindo, virou um pré-treino, mesmo sem nenhuma garantia científica. Essa tendência fora de indicação cresceu a ponto de a Anvisa precisar intervir para proibir formulações em gomas (gummies) e suplementos adulterados.

Mas, afinal, quando é preciso usar a Tadalafila? Segundo Filip, o homem deve procurar ajuda especializada quando apresentar dificuldade recorrente de obter ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória por um período igual ou superior a três meses. Foca na palavra “recorrente”. Achar que uma falha isolada é suficiente para se autointitular brocha diz muito mais sobre seu lado psicológico do que o fisiológico. Ou sobre sua geração.

“A ereção é um evento neurovascular complexo que reflete a saúde geral do homem; tratar o sintoma com um comprimido sem investigar a causa priva o paciente do diagnóstico de doenças sistêmicas e cria armadilhas psicológicas difíceis de desarmar”, completa o médico. Lembra do rapaz do início do texto? Engenheiro, ele passou uma semana em Curitiba cuidando de uma obra bem complexa. Perdeu noites na construção, se alimentou mal e chegou à exaustão de tanto trabalhar. Mesmo assim, decidiu procurar ousadia. Talvez nem precisasse de Tadalafila. Um descanso já resolvia.

Principais medicamentos para ereção

Sildenafila (Viagra)

Ação: entre 30 e 60 minutos após a ingestão.

Duração: entre quatro e oito horas.

Característica: o pênis só fica duro se houver estímulo sexual. É também o que tem mais efeitos colaterais.

Vardenafila

Ação: após 60 minutos.

Duração: dura cerca de quatro horas.

Características: pode dar dor de cabeça e os mesmos efeitos colaterais que a sildenafila, mas menos intensos.

Tadalafila

Ação: 15 minutos após a ingestão.

Duração: entre 24 e 36 horas.

Características: tem menos efeitos colaterais e pode ser usada diariamente. É o remédio para disfunção erétil mais prescrito.

Avanafila

Ação: 15 minutos após a ingestão.

Duração: entre 6 e 12 horas.

Características: é o mais rápido, mas com reações adversas mais frequentes, como dor de cabeça, eritema, congestão nasal e sinusal, além de dor nas costas na região dorsal.