Lacrou em Salvadô

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:30
Táyla Trancoso (@caiporapororoca) roubou a cena com um visual que remete ao street wear com toque dos anos 1990, expressos no bermudão e na camiseta com estampa em cores neon, hits daquela época.
Um efeito poderoso para sua produção estava também no cabelo, que graças ao lenço preto destacou as miçangas grandes em duas tranças.
Teka Ferrer (@teka.ferrer) é uma expert em criar looks com elementos usados de forma nada óbvia. O jeito que ela vestiu o top de crochê deu todo um charme especial na composição.
Àlefe Gileadi (@alefe_gileadi) lançou mão de um visú oversized esportivo que traz conforto e é super estiloso. A camiseta que evoca a estética de times continua sendo uma queridinha fashion.
Em uma cidade quente como Salvador, um vestidinho curto é aquela peça curinga. Valéria Macedo (@vaallma) sabe bem disso, mas foi além, escolhendo um modelito com uma estampa elegante e acertou muito na bolsa de franjinhas.