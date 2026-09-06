MODA

Lacrou em Salvadô

Veja nossa curadoria para looks de rua



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:30

Veja os looks da semana Crédito: Felupz

Yan Quadros (@yanfquadros) escolheu um look todo feito em patchwork com estética street e sem gênero. Não tinha como não registrar essa produção tão autêntica.

Vale dar uma olhada mais atenta no top usado pelo Yan: cheio de alfinetes de pressão que dão um belo efeito na peça.

Romy Evangelista (@vista_dam) é designer de moda e produz através da técnica do upcycling, usando como fonte itens já existentes. A calça que ele usava era justamente fruto do seu trabalho.

Lucas Gringo (@llucas_griingo) apostou em um visu básico , mas sem ser óbvio. O bermudão oversized deu aquele upgrade fashion que merece destaque.