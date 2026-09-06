Lacrou em Salvadô

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15:30
Yan Quadros (@yanfquadros) escolheu um look todo feito em patchwork com estética street e sem gênero. Não tinha como não registrar essa produção tão autêntica.
Vale dar uma olhada mais atenta no top usado pelo Yan: cheio de alfinetes de pressão que dão um belo efeito na peça.
Romy Evangelista (@vista_dam) é designer de moda e produz através da técnica do upcycling, usando como fonte itens já existentes. A calça que ele usava era justamente fruto do seu trabalho.
Lucas Gringo (@llucas_griingo) apostou em um visu básico , mas sem ser óbvio. O bermudão oversized deu aquele upgrade fashion que merece destaque.
Wonu Ferreira (@iam.wonuola) foi bater perna pela Praça da Sé com aquela produção fresquinha e o que roubou a cena foi a bolsa baguete, em uma cor forte capaz de acender qualquer visual.