Moda

Lacrou em Salvadô

Confira a nossa curadoria

Paula Magalhães

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 13:00

Bem 2000. Calça cintura baixa e piercing no umbigo! Hits da moda na primeira década do Novo Milênio estão conquistando a galera mais jovem. Luanne (@preetalua)adeiru e ainda acrescentou uma camiseta do baby look do Olodum com a arte clássica da banda de samba reggae.

ELIELTON ARAUJO Crédito: ELIELTON ARAUJO

Mix. Luanne acertou muito também no mix de acessórios, bolsinha de pelúcia de onça e pulseira mais anéis dourados.

Luanne acertou muito também no mix de acessórios Crédito: ELIELTON ARAUJO

Praiana. Fernanda Nogueira (@naandanogueira_) sereiou com um visual que é a cara do verão. Uma bela saia de crochê mais camisa branca e um top por baixo, que também pode ser um biquíni. Aquela produção que vai para a praia a um happy hour com a mesma fluência e liberdade.

Fernanda Nogueira sereiou com um visual que é a cara do verão Crédito: Paula Magalhães

Impacto fashion. Juliana Rezende dona do brechó Closet Sustentável (@closetssa_) entende de garimpo e não tinha como passar despercebida com esse vestido de um ombro só, que ela combinou com sandália vermelha e brincos dourados.

Juliana Rezende, dona do brechó Closet Sustentável entende de garimpo Crédito: ELIELTON ARAUJO

Animal. Jaqueline (@jaquelinealk) elegeu uma calça estampada que se tornou o centro da atenção do seu visual, por isso o top bege harmoniza de forma discreta. Já a bolsa, fez aquele arremate com muita bossa.