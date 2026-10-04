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Looks frescos com toques criativos dominam a moda de rua soteropolitana

Confira nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00

Veja o visu da galera
Veja o visu da galera Crédito: Felupz e Helenildo Amaral

Gabriel do Nascimento (@gacodonascimento) curte um estilo mais casual. Com pouco, conseguiu um efeito fashion criativo. O combo colete, bermuda jeans e boina deu super certo.

Vale destacar que ele transformou um colete de serviço técnico, encontrado em um garimpo num brechó,  em uma peça única ao customizar com retalho de tecido preso com alfinetes de pressão.

Sarah Fonseca (@s.fonsecax) sabe que o verão praticamente chegou em Salvador. Ela está pronta para a estação mais quente com um visual poderoso: calça rosa choque, top fresh curto e acessórios que injetam personalidade.

Richard Maecelo (@richard8_) prova que o xadrez  deve ser usado o ano todo, não só no São João. A sua calça nessa padronagem clássica tem uma modelagem larga que confere conforto e estilo ao look. 

Rayanne Duarte (@rayanneduart) apostou na composição certeira do dia-a-dia (camiseta e short jeans), mas trouxe uma irreverência graças à frase divertida da t-shirt.

Tags:

Moda

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