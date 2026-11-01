Looks masculinos casuais e urbanos se destacam na moda de rua sotepolitana

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:00
Bruno Alves (@brunoalvespr) é um fashionista apaixonado pelo programa RuPaul's Drag Race. Tanto que sua camiseta tem a estampa de uma das participantes e ele ostenta feliz sua bolsa com a logo do reality.
Observando com detalhe, o visu o de Bruno se destaca pela mistura divertida dos acessórios. As pulseiras coloridas trazem um ar lúdico, enquanto a bolsa preta e a choker de couro dão uma pegada mais dark.
Tom Rocha (@tomtomrocha) usou um visu cheio de bons elementos para passear pelo Centro Histórico. Ele combinou um visual navy (camiseta listrada + calça branca) com um chinelo de couro raiz, boné vermelho e bolsa com lenço amarrado. Rolou super sentimento.
Adailton Jr. (@alvesadajr) é estilista e stylist, ou seja , entende do assunto. Isso fica bem claro na composição urbana com direito até a casaco com amarração diferenciada.
Daniel Braoterrok (@daniel_braoterrok) usou o lenço estampado de uma forma bem pensada, que pode ser reproduzida. Basta jogar o acessório sobre a camisa e prender no botão da gola, vale usar um broche ou alfinete também para garantir a fixação