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Looks masculinos casuais e urbanos se destacam na moda de rua sotepolitana

Confira nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:00

Veja o visu da galera
Veja o visu da galera Crédito: Helenildo Amaral

Bruno Alves (@brunoalvespr) é um fashionista apaixonado pelo programa RuPaul's Drag Race. Tanto que sua camiseta tem a estampa de uma das participantes e ele ostenta feliz sua bolsa com a logo do reality.

Observando com detalhe, o visu o de Bruno se destaca pela mistura divertida dos acessórios. As pulseiras coloridas trazem um ar lúdico, enquanto a bolsa preta e a choker de couro dão uma pegada mais dark.

Tom Rocha (@tomtomrocha) usou um visu cheio de bons elementos para passear pelo Centro Histórico. Ele combinou um visual navy (camiseta listrada + calça branca) com um chinelo de couro raiz, boné vermelho e bolsa com lenço amarrado. Rolou super sentimento.

Adailton Jr. (@alvesadajr) é estilista e stylist, ou seja , entende do assunto. Isso fica bem claro na composição urbana com direito até a casaco com amarração diferenciada.

Daniel Braoterrok (@daniel_braoterrok) usou o lenço estampado de uma forma bem pensada, que pode ser reproduzida. Basta jogar o acessório sobre a camisa e prender no botão da gola, vale usar um broche ou alfinete também para garantir a fixação

Tags:

Moda

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