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Mais do mesmo? FC 27 chega cercado por críticas e pouca empolgação dos jogadores

Nova edição da franquia da EA aposta em mudanças na jogabilidade e cria espaço social inspirado em outros games, mas primeiras avaliações questionam se novidades justificam preço de até R$ 449

Moyses Suzart

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

FC 27 Crédito: Reprodução

O baiano sempre teve suas competições que dividiram opiniões durante anos. Hambúrguer ou acarajé? Praia ou piscina? Carnaval ou São João? Bloco ou pipoca? Fifa ou PES? Num passado não muito distante, o mundo dos games de futebol aguardava com ansiedade os lançamentos dos jogos mais esperados do ano, justamente para avaliar qual era o melhor. Atualmente, o finado Pro Evolution Soccer se tornou o tímido eFootball, enquanto o Fifa, agora FC, lança todo ano uma nova versão que pouco agrega em novidades, deixando a sensação de comprar mais do mesmo. Mesmo com lançamento oficial para amanhã, o FC 27 já foi disponibilizado para quem comprou pacotes avançados, mas as primeiras impressões mostram um jogo que, para alguns jogadores, apenas mudou de versão.

No site especializado Metacritic, o jogo está com pontuação 77. Não é uma nota ruim, mas vale lembrar que a avaliação ainda está em fase inicial, com poucos usuários participando. “De fato, parece que a era dos grandes jogos de futebol chegou ao fim... Espero que o EA Sports FC consiga se redimir nos próximos anos, mas, para mim, a maneira como a EA continua evitando mudanças realmente significativas na jogabilidade em favor de uma monetização cada vez mais insaciável faz com que eu tenha praticamente perdido a esperança de que o FIFA que eu conheci um dia volte”, avaliou um usuário.

FC 27 1 de 6

O jornalista Victor Bastos, do site especializado TechTudo, experimentou o game e, entre diversas avaliações, confirmou não ter encontrado tantas novidades em relação ao FC 26. “Deixando de lado essa parte mais burocrática das novidades nos modos de jogo, é preciso falar sobre a gameplay. A sensação é de que o EA Sports FC 27 é praticamente o mesmo jogo em termos de jogabilidade em relação ao seu antecessor”, resume.

Não à toa, alguns jogadores estão preferindo versões anteriores e mais antigas, em que a monetização e as “encheções de linguiça” não ofuscavam a qualidade casual do amado “Fifinha”, que existiu até 2023. Para assinantes do PlayStation e Xbox, algumas versões anteriores estão disponíveis sem custo adicional na biblioteca dos serviços. “Gastar R$ 500 para jogar uma versão semelhante ao jogo que está de graça? Vou continuar jogando versões anteriores, não vale a pena”, conta João Campos, em uma publicação nas redes sociais oficiais do jogo. No pré-lançamento, a EA Sports chegou a disponibilizar pacotes de R$ 749,50. Hoje, existem duas versões, por R$ 349 e R$ 449, valor semelhante ao preço de lançamento do GTA VI.

Mesmo com as primeiras críticas, a promessa da Electronic Arts é de uma experiência com mais controle nas mãos de quem está no comando, menos interferência automática da inteligência artificial e maior liberdade para construir as jogadas. A principal mudança dentro das quatro linhas está na defesa. No FC 27, jogadores controlados pela inteligência artificial deixam de tentar roubar automaticamente a bola em determinadas situações e passam a priorizar o posicionamento. A decisão de partir para o desarme fica mais nas mãos do jogador. A EA também aumentou a capacidade de movimentação da defesa manual e ampliou o alcance das divididas acionadas pelo usuário.

O ataque também recebeu alterações. Os jogadores controlados pela inteligência artificial passaram a fazer movimentações mais contextuais, procurando espaços de maneira menos previsível. O game ainda ganhou novas opções de corridas acionadas manualmente, escanteios mais dinâmicos e ajustes na construção das jogadas. A proposta é fazer com que a habilidade de quem está no controle tenha peso maior no resultado das partidas.

Para quem prefere jogar sozinho, a EA mexeu no modo Carreira de Manager. O mercado de transferências foi reformulado para incorporar valores considerados mais realistas e uma disputa mais ativa entre clubes. Também foram adicionadas novas possibilidades de negociação, incluindo cláusulas de desempenho e de recompra.

A maior novidade, porém, não está exatamente dentro do estádio. O FC 27 apresenta The Grounds, uma espécie de espaço social de futebol em mundo aberto que reúne atividades como partidas de 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3, além de minijogos e integração com o modo Clubs. A proposta lembra recursos que já aparecem em games como NBA 2K. A ideia é transformar o ambiente em um ponto de encontro para os jogadores, permitindo circular pelo espaço, encontrar outras pessoas e participar de atividades antes ou além das partidas tradicionais. O recurso está disponível nas versões para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

É justamente The Grounds que aparece como um dos pontos mais discutidos nas primeiras impressões. Uma análise publicada pelo VGC classificou a novidade como a principal adição da edição deste ano e avaliou que ela tem potencial para se transformar em um novo pilar da franquia. Foi a grande novidade, resumindo.

Nem todo mundo, porém, está comprando a ideia. Em uma discussão publicada no Reddit, um jogador relatou que as partidas de The Grounds estavam se transformando em uma sequência de contra-ataques e lançamentos longos, enquanto outros reclamaram da precisão dos passes e do comportamento da inteligência artificial.

No Steam, principal plataforma de vendas para quem joga no PC, a recepção inicial é ainda mais dura. A página do jogo registrava, até ontem, 59% de avaliações positivas entre cerca de 1,4 mil análises de usuários, classificação considerada “mista” pela plataforma. Entre as reclamações aparecem bugs, problemas de conexão, sensação de pouca evolução em relação aos jogos anteriores, questões envolvendo o Ultimate Team e críticas ao preço e às compras dentro do jogo.