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Mapeamos os caminhos indispensáveis para o seu fim de semana em Salvador

Prepare o corpo e o espírito para percorrer das pistas do Rio Vermelho aos quintais sagrados do Centro Histórico

Flavia Azevedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:49

DJ Belle Crédito: Divulgação

Esquina do Rio Vermelho

Se a sua ideia de começar a noite envolve graves bem desenhados e aquela transição elegante entre os ritmos periféricos, o destino obrigatório é a pista da ECO, ali no burburinho da Rua Conselheiro Pedro Luiz, número 348, no Rio Vermelho. Quem assume o comando das cabines neste sábado (5), pontualmente a partir das 20h, são os DJs Belle e Jamil, arquitetando uma atmosfera perfeita para quem quer se movimentar. A entrada é gratuita para quem chegar até o horário de início. Para assegurar o seu lugar, garanta o seu registro prévio enviando uma mensagem com os seus dados para o e-mail pedro7antunes@gmail.com.

Tambor sob a lua vermelha

Pouco mais tarde, ainda sob a brisa do Rio Vermelho, o clima esquenta com a cadência orgânica e calorosa do samba de roda do grupo Raíz Forte, que promete transformar o espaço Tonha Preta em um verdadeiro terreiro de celebração neste sábado (5). A partir das 21h, os músicos destrincham o repertório mais legítimo da nossa tradição rítmica, ideal para quem não dispensa o suor e o batuque rente ao chão. Para participar dessa comunhão de sorrisos e palmas que reverencia as nossas matrizes, o investimento é de apenas R$ 15 por pessoa, cobrados como couvert artístico diretamente na portaria do estabelecimento.

Aila Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

Potência feminina na Lapinha

Subindo a encosta em direção à histórica Lapinha, a explosiva Aila Menezes derrama todo o seu axé, voz marcante e presença cênica em uma apresentação intimista e arrebatadora no Entre Folhas & Ervas. O show, que começa às 21h deste sábado (5), é um prato cheio para quem busca a fusão perfeita entre a malandragem do samba e a força interpretativa de uma das grandes vozes da nossa geração. O acesso a esse banquete musical custa R$ 40, e a nossa recomendação para não ficar de fora da festa é assegurar logo o seu espaço realizando uma reserva pelo telefone 71 99327-8997.

Antes e depois de Aila Menezes 1 de 16

Resistência e cadência no Pelô

Se o seu porto seguro rítmico for o Centro Histórico, o grupo Oz Favoritos convida o público para um encontro especial que promete balançar as estruturas do Point da Diversidade, localizado no número 7 da emblemática Ladeira de São Miguel, no Pelourinho. A roda de samba começa a girar neste sábado (5), a partir das 21h, celebrando a pluralidade e a alegria com acesso totalmente gratuito. Embora a entrada não custe um centavo, a organização do espaço solicita que os interessados façam um registro prévio enviando um e-mail com os detalhes de contato para o endereço lubmatos@gmail.com.

Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho 1 de 45

Ancestralidade e afeto

O bairro da Saúde sedia a segunda edição do Samba de Quartinha, uma vivência artística idealizada pela sensibilidade de Mila Salles que transcende o formato comum das apresentações musicais. O encontro acontece neste domingo (6), a partir das 17h, nos domínios charmosos da Caza Di Nara, situada na Rua da Glória, número 48, reunindo elementos de ancestralidade, protagonismo feminino e a pulsante energia protetora do povo da rua. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis pela plataforma Uticket por R$ 30 mais a taxa de serviço, garantindo o passaporte para uma tarde de encontros, dança e celebração coletiva que promete recarregar todas as suas baterias.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Mirinho decide ir até o engenho, e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu, e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho, e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho. 18h40

POR VOCÊ – Ítalo machuca o braço, e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos, e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez. 19h45