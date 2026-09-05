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Mapeamos os caminhos indispensáveis para o seu fim de semana em Salvador

Prepare o corpo e o espírito para percorrer das pistas do Rio Vermelho aos quintais sagrados do Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:49

DJs Belle
DJ Belle Crédito: Divulgação

Esquina do Rio Vermelho

Se a sua ideia de começar a noite envolve graves bem desenhados e aquela transição elegante entre os ritmos periféricos, o destino obrigatório é a pista da ECO, ali no burburinho da Rua Conselheiro Pedro Luiz, número 348, no Rio Vermelho. Quem assume o comando das cabines neste sábado (5), pontualmente a partir das 20h, são os DJs Belle e Jamil, arquitetando uma atmosfera perfeita para quem quer se movimentar. A entrada é gratuita para quem chegar até o horário de início. Para assegurar o seu lugar, garanta o seu registro prévio enviando uma mensagem com os seus dados para o e-mail pedro7antunes@gmail.com.

Tambor sob a lua vermelha

Pouco mais tarde, ainda sob a brisa do Rio Vermelho, o clima esquenta com a cadência orgânica e calorosa do samba de roda do grupo Raíz Forte, que promete transformar o espaço Tonha Preta em um verdadeiro terreiro de celebração neste sábado (5). A partir das 21h, os músicos destrincham o repertório mais legítimo da nossa tradição rítmica, ideal para quem não dispensa o suor e o batuque rente ao chão. Para participar dessa comunhão de sorrisos e palmas que reverencia as nossas matrizes, o investimento é de apenas R$ 15 por pessoa, cobrados como couvert artístico diretamente na portaria do estabelecimento.

Aila Menezes
Aila Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

Potência feminina na Lapinha

Subindo a encosta em direção à histórica Lapinha, a explosiva Aila Menezes derrama todo o seu axé, voz marcante e presença cênica em uma apresentação intimista e arrebatadora no Entre Folhas & Ervas. O show, que começa às 21h deste sábado (5), é um prato cheio para quem busca a fusão perfeita entre a malandragem do samba e a força interpretativa de uma das grandes vozes da nossa geração. O acesso a esse banquete musical custa R$ 40, e a nossa recomendação para não ficar de fora da festa é assegurar logo o seu espaço realizando uma reserva pelo telefone 71 99327-8997.

Antes e depois de Aila Menezes

Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
Aila Menezes em 2024, antes da bariátrica por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Aila Menezes por Reprodução/Instagram

Resistência e cadência no Pelô

Se o seu porto seguro rítmico for o Centro Histórico, o grupo Oz Favoritos convida o público para um encontro especial que promete balançar as estruturas do Point da Diversidade, localizado no número 7 da emblemática Ladeira de São Miguel, no Pelourinho. A roda de samba começa a girar neste sábado (5), a partir das 21h, celebrando a pluralidade e a alegria com acesso totalmente gratuito. Embora a entrada não custe um centavo, a organização do espaço solicita que os interessados façam um registro prévio enviando um e-mail com os detalhes de contato para o endereço lubmatos@gmail.com.

Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho

Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho por Sora Maia
Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho por Sora Maia
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Galeria de Caymmi por Sora Maia
Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho por Sora Maia
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Capa com pintura de Caymmi por Sora Maia
Capa com pintura de Caymmi por Sora Maia
Capa com pintura de Caymmi por Sora Maia
Caymmi, Carybé e Jorge Amado por Sora Maia
Jorge Amado e Caymmi por Sora Maia
Carybé e Jorge Amado por Sora Maia
Pinturas de Caymmi por Divulgação
Pinturas de Caymmi por Divulgação
Pinturas de Caymmi por Divulgação
Dori Caymmi ao lado dos quadros de Dorival, seu pai por Divulgação
Pinturas de Caymmi por Divulgação
Pinturas de Caymmi por Divulgação
Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho por Sora Maia
Exposição ‘3 Obás de Xangô’ inaugura unidade da CAIXA Cultural no Pelourinho por Sora Maia
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Ancestralidade e afeto

O bairro da Saúde sedia a segunda edição do Samba de Quartinha, uma vivência artística idealizada pela sensibilidade de Mila Salles que transcende o formato comum das apresentações musicais. O encontro acontece neste domingo (6), a partir das 17h, nos domínios charmosos da Caza Di Nara, situada na Rua da Glória, número 48, reunindo elementos de ancestralidade, protagonismo feminino e a pulsante energia protetora do povo da rua. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis pela plataforma Uticket por R$ 30 mais a taxa de serviço, garantindo o passaporte para uma tarde de encontros, dança e celebração coletiva que promete recarregar todas as suas baterias.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Mirinho decide ir até o engenho, e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu, e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho, e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho. 18h40

POR VOCÊ – Ítalo machuca o braço, e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos, e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez. 19h45

QUEM AMA CUIDA - Adriana aceita as desculpas de Dora. Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora sobre Ademir, afirmando que o pai pode usar de seu conhecimento para prolongar o divórcio litigioso. Mau Mau e Elisa são solidários com Dafne, ao ouvir a jovem reclamar de Tom. Diná sente medo de perder o emprego quando Pilar descobre por Edvaldo que a funcionária roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta para César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte. Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que deu em Ulisses. Iuri diz a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid. Nicolau descobre que Iuri é segurança de Pilar. Pilar demonstra interesse por Tom durante serviço dele em sua casa. Adriana avisa a Mau Mau que fará Ademir flagrar Dora com André. 21h20

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