Crônica

Maré de Dentro

Conhecidas ou inéditas, as histórias escorrem de uma forma única pela trajetória de cada um, esbarram em pontos de contato

F Fernanda Carvalho

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 05:00

Um imenso espelho d’água me convoca. Doce ou salgado, reserva um manancial de emoções. Muitas submersas, disfarçadas pelas máscaras que nos agarramos desesperadamente como salva-vidas para sobreviver à cachoeira de amarguras do cotidiano.

Naufragadas, dores permanecem desconhecidas na maré de dentro. Medos, raivas, traumas, frustrações, desejos contidos. Sentimentos que nem conseguimos nomear salgam os olhos. Ardem no íntimo. Quantos “tá tudo bem” queriam só cinco minutos de olhar límpido para se desmanchar na desbotada aparência de normalidade?

Nem mesmo nós que carregamos dores submersas, temos consciência de toda a extensão. Não sabemos manejar as águas que nos invadem. Só enxergamos a ponta do iceberg. Tem gente que nem isso. Sente o peso, arrasta o fardo como pode, sufocada pelas cargas que não sabe fazer boiar. Maré calma nunca fez bom marinheiro, sussurra o dito popular como consolo. Quem já está exaurido de tentar manter firme o leme em águas turvas e revoltas, anseia pela mansidão do azul piscina.

Como as águas, deveríamos saber desviar dos obstáculos rumo à imensidão do mar. Afundamos na missão. O que fazer quando muralhas invisíveis impedem o fluir da vida? Quando prantos contidos não escoam? Como limpar más águas, as mágoas que insistem em nos acompanhar no correr dos anos, como lodo grudado na pele?

Escapo da correnteza de sombras e penumbras me agarrando a uma fonte inesgotável de palavras. Eu sei que a literatura não tem essa obrigação, mas ela me resgata. As histórias que me regaram até aqui diluem sofrimentos, amansam revoltas, amornam sonhos, me encharcam de esperança.

Depois de um mergulho, no mar ou em um livro, a vida fica mais leve. Cada capítulo da minha história com a biblioterapia transborda uma certeza. Duas. Livros são medicina. O mar também! O bem que um mergulho literário faz em mim, se multiplica a cada novo encontro. Um dos mais recentes, na Academia de Letras da Bahia, veio acompanhado de uma onda de partilhas. Dores da infância, do tempo das primeiras letras, dores protagonizas por quem deveria cuidar. O sofrimento dilacerante de ver afundar amores. Sentimento fundo, profundo. Dores não ditas. Engasgadas. Silenciadas.

O mais bonito das vivências de biblioterapia é que quem permaneceu em silêncio não deixou de ser banhado pelo cuidado em forma de palavras, percebeu um rio de interrogações e descobertas reverberar por dentro. A roda é do sentir. De novos sentidos. Conhecidas ou inéditas, as histórias escorrem de uma forma única pela trajetória de cada um, esbarram em pontos de contato. A fabulação expande a percepção. Desnuda horizontes. Dilata significados.

Na manhã seguinte ao encontro, ainda embebida pela potente sutileza daquele instante de humanidade, recebi mensagens que só confirmam o caminho que anseio navegar. Mulheres que, tendo a praia como vizinhança, passaram meses sem pisar na areia, sem se deixar serem abraçadas pelo mar. A partilha reservada veio acompanhada por fotos. Do dourado do sol pousado na pele. De um sorriso de ponta a ponta, que me contagiou pela tela. Reluzindo um lampejo muito maior na alma. Outras, que nunca tinham ouvido falar em biblioterapia, já me perguntaram: quando vai ser o próximo mergulho literário?!