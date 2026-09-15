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Marvel’s Wolverine é lançado com muita polêmica e avaliação abaixo do esperado

Exclusivo do PS5 passou por vazamento gigantesco, mudanças na equipe e muita expectativa antes do lançamento; agora, primeiras avaliações elogiam a brutalidade e a história, mas criticam combate repetitivo e falta de variedade

Moyses Suzart

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:27

Wolverine chega exclusivo para Playstation 5 Crédito: Divulgação

Depois do GTA VI, Marvel’s Wolverine com certeza era o jogo mais esperado do ano e finalmente foi lançado nesta terça-feira (15). O game do anti herói da Marvel, desenvolvida pela Insomniac Games, mesma responsável pela elogiada série Marvel’s Spider-Man, iniciou sua saga abaixo do esperado nas suas avaliações iniciais. O primeiro retorno da crítica é, no mínimo, curioso. O jogo não está sendo tratado como um desastre, longe disso. Não deve flopar. Contudo, também passou distante da consagração esperada para uma produção desse tamanho, que custou cerca de R$ 1,56 bilhão.

Lançado exclusivamente para o Playstation 5, antes mesmo do lançamento, o primeiro jogo do carinha de garras foi marcado por vazamentos, mudanças internas e uma cobrança enorme para entregar ao menos algo próximo do que o estúdio conseguiu fazer com o aclamado Homem-Aranha. Alguns gamers contemplados no pré-lançamento já apontavam alguns problemas de jogabilidade e uma história repetitiva, apesar de divertida.

Wolverine chega exclusivo para Playstation 5 1 de 10

As avaliações variam bastante, enquanto os principais veículos especializados convergem em uma reclamação: Wolverine é divertido, bonito e bastante fiel ao personagem, mas muitas vezes se mostra monótono e a campanha repete muitas instruções ao jogador, como um eterno tutorial. Diferente do Homem-Aranha, que tem seu modo mundo aberto, o jogador dificilmente vai continuar jogando Wolverine quando consegue zerar o modo principal. Acaba não sendo um investimento rentável, já que você terá que gastar R$ 455,90 (na versão deluxe) para jogar pouco tempo.

Nas avaliações do Metacritic, o game chegou a ficar na casa dos 77 a 78 pontos entre os críticos, dependendo da atualização e da quantidade de análises contabilizadas. É uma nota considerada positiva, mas abaixo do padrão recente da Insomniac. Marvel’s Spider-Man tem 87, Spider-Man: Miles Morales, 85, e Spider-Man 2, 90. “Wolverine é um jogo com lampejos de diversão, mas seu combate, que em geral é bom, é constantemente prejudicado por uma narrativa medíocre, ritmo ruim e uma quantidade insuficiente de liberdade de escolha para o jogador”, disse um jogador, na sua avaliação.

A trajetória do jogo começou em setembro de 2021, quando a Insomniac anunciou Marvel’s Wolverine durante uma apresentação do PlayStation. A promessa era grande: um game adulto, violento e focado em um dos personagens mais populares da Marvel. O problema é que os jogadores acabaram conhecendo muito mais do projeto do que o estúdio gostaria.

Em dezembro de 2023, a Insomniac foi vítima de um ataque de ransomware. Mais de 1,6 terabyte de dados foram roubados, incluindo informações internas da empresa, dados de funcionários e materiais relacionados a jogos em desenvolvimento. Entre eles estava justamente Marvel’s Wolverine.

O vazamento expôs imagens, vídeos de versões preliminares, conceitos, informações de personagens e detalhes do desenvolvimento. Até versões iniciais jogáveis do game chegaram a circular na internet. A própria Insomniac afirmou na época que o ataque havia causado enorme impacto emocional na equipe, mas que o desenvolvimento continuaria.

Outro ponto que gerou discussão foi a decisão de não transformar o jogo em um novo Spider-Man. Depois de três títulos em que a Insomniac mostrou sua competência em mundos abertos, muita gente esperava que Logan também pudesse atravessar uma grande cidade, saltar entre prédios e encontrar dezenas de atividades pelo mapa. Não foi isso que aconteceu.

Marvel’s Wolverine aposta em uma estrutura linear, com missões mais fechadas e uma campanha de aproximadamente 15 horas. A própria Insomniac explicou que a decisão foi tomada pensando no personagem. Wolverine não tem a mesma mobilidade do Homem-Aranha e a proposta era construir uma aventura mais direta, com diferentes locais e situações de combate.

O resultado visual é um dos pontos mais elogiados. A violência é parte central da experiência, com sangue, inimigos sendo cortados e um Wolverine muito mais próximo da versão brutal que os fãs conhecem dos quadrinhos. O jogo acompanha Logan antes da formação dos X-Men e trabalha não apenas sua violência, mas também seu lado emocional. A Insomniac decidiu explorar um Wolverine menos limitado ao estereótipo do sujeito mal-humorado que resolve tudo na porrada.

A atuação de Liam McIntyre, que interpreta Logan, aparece entre os aspectos mais elogiados nas avaliações. O jogo também conta com nomes importantes do universo dos mutantes, incluindo Jean Grey, Mística e Dentes-de-Sabre.

O jogo tem bons gráficos, combate visceral, uma campanha relativamente curta e uma representação de Logan que agrada especialmente quem queria ver um Wolverine mais violento e humano. Ao mesmo tempo, sofre com repetição, pouca variedade de inimigos, exploração limitada e uma estrutura que alguns avaliadores consideram segura demais.