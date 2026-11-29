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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:00
Paola Brosseguini (@paolabrosse- guini), que é stylist, sabe misturar muito bem referências. Seu visual é a prova disso. Ela usa um vestido estilo camisola e combinou com elementos mais pesados, como o sapato e o casaqueto vintage.
A sobreposição merece um destaque pelo volume elegante e o ar retrô gótico. Vale prestar atenção também no colar que harmoniza bem trazendo mais glamour.
A chef Andrea Nascimento (@deanasci- mento) sustenta como poucos um look que mistura estamparia africana na camisa, com saia bordada, em estilo Richelieu. E vamos concordar que os óculos espelhados e as tranças vermelhas do cabelo são acessórios cheios de bossa.
Dani Trindade (@meusbotoes-), dona de brechó e garimpeira de mão cheia, elegeu uma produção perfeita para o clima quente e acertou muito nos acessórios coloridos, na bolsa franjada e no sapato marroquino. Cool!
A turista mineira Luciana Lima (@lu_ilima) passeava pela Rua Chile pronta para bater muita perna sem passar calor. O toque criativo ficou por conta do lenço no cabelo.