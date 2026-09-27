Moda dos anos 2000, estética esportiva e o básico com toque criativo se destacam no streetstyle

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:00
Heloize Nascimento (@helonascimentx) é uma das fashionistas que embarcou total no revival da moda dos anos 2000.
O conjuntinho estampado com costas nuas mais super decote é a cara daquele período.
O cinto de corrente dourado é um daqueles acessórios capazes de reinventar a produção. Heloize ainda coordenou o acabamento dourado com os braceletes.
Deyse Barreto é garimpeira, dona de brechó (@sra.madamebecho), e conhece bem a versatilidade das peças. Por isso, ela foi certeira ao usar o colete jeans como top e casou bem com a calça estampada de animal print.
Uma boa sobreposição tira o look básico do óbvio. A composição usada por Elys Regina (@elyslima_r) prova bem isso.
O maxi colete branco esportivo, que lembra uma parka, elevou o status fashion do vestido verde.
Bernardo Dias (@be.diaas) amarrou a bandana no cabelo e transformou seu visual em algo criativo com apenas um elemento.