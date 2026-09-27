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Moda dos anos 2000, estética esportiva e o básico com toque criativo se destacam no streetstyle

Confira nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:00

Pra se inspiral no visu da galera
Pra se inspiral no visu da galera Crédito: Helenildo Amaral

Heloize Nascimento (@helonascimentx) é uma das fashionistas que embarcou total no revival da moda dos anos 2000.

O conjuntinho estampado com costas nuas mais super decote é a cara daquele período.

O cinto de corrente dourado é um daqueles acessórios capazes de reinventar a produção. Heloize ainda coordenou o acabamento dourado com os braceletes.

Deyse Barreto é garimpeira, dona de brechó (@sra.madamebecho), e conhece bem a versatilidade das peças. Por isso, ela foi certeira ao usar o colete jeans como top e casou bem com a calça estampada de animal print.

Uma boa sobreposição tira o look básico do óbvio. A composição usada por Elys Regina (@elyslima_r) prova bem isso.

O maxi colete branco esportivo, que lembra uma parka, elevou o status fashion do vestido verde.

Bernardo Dias (@be.diaas) amarrou a bandana no cabelo e transformou seu visual em algo criativo com apenas um elemento.

Tags:

Moda

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