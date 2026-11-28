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Ronaldo Jacobina
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00
O Cacio e Pepe é romano. O Filet au Poivre, francesíssimo. O Molho Romesco que cobre o Salmão, é de origem catalã. Os três, juntamente com mais uma meia dúzia de pratos de procedências diversas, dividem o cardápio da Osteria Alpina, restaurante que acendeu as chamas do seu forno e fogão, na semana passada, no hotel Casarão Alpina, localizado em Mucugê, na Chapada Diamantina.
O município - onde está localizada a premidíssima vinícola UVVA -, que já vinha ganhando fama pelos vinhos que produz, pelo agro, pela beleza natural e pela hospitalidade, agora tem mais um restaurante internacional para se orgulhar. A conjunção desses fatores, por si só, já é um luxo. Associado à convivência desses pratos clássicos, então...
E foi isso o que primeiro me chamou a atenção na estreia da casa. A cozinha italiana dá o tom, mas o chef Ricardo Vallari, que assina o menu, deixa espaço para outras tradições. A abertura do restaurante, no último final de semana, foi um acontecimento gastronômico de altíssimo nível. Durante quatro noites, o anfitrião dividiu a cozinha com colegas tarimbados.
Teve Ricardo Silva (Silva Cozinha); Massimo Cremonini (Cremonini); Leila Carreiro (Dona Mariquita), Valeska Marinho (bufê Valeska Marinho); e Hélder Dantas e Érica Peleteiro (Bistrô Casa Tua). A harmonização de todos os menus, apresentados em seis tempos, teve a assinatura da sommelière Carol Souzah.
Seja a quatro, seis ou oito mãos, anfitrião e convidados apresentaram menus criados exclusivamente para a ocasião, que também marcou o renascer do hotel, que celebrava 30 anos com as instalações renovadas. E é claro que eu estava lá para aplaudir esse momento da gastronomia avançando pelo interior da Bahia.
Mas, voltando ao cardápio oficial da casa, Ricardo Vallari. que comanda a cozinha do Proa Gastrobar, na Pituba, diz que o criou a partir de duas referências: a ascendência italiana e a atmosfera de Mucugê. O autor afrima que teve autonomia para desenvolver todo o projeto do negócio. Do conceito ao desenho da cozinha.
“Fui buscar em casa o começo dessa história. O cardápio da Osteria Alpina é um resgate da minha formação, da minha primeira atração pela cozinha, que foi, sem dúvida, dentro de casa”, conta o chef de origem italiana. Daí, a iniciativa de incluir Caponata, acachofras grelhadas e burrata, entradas que garantem, o sotaque italiano mais marcado. Entre os principais, tem ainda o ossobuco, dentre outros, que seguem nessa direção.
Não bastasse a boa comida, tudo isso é embalado numa atmosfera de montanha, onde a lareira e a adega complementam a experiência. O encontro de abertura já mostrou para onde a Osteria quer andar. Vale ressaltar que o nome osteria remete às antigas tabernas italianas, onde se bebia vinho e se comia o que a casa preparava.
Resumindo, das quatro conversas à mesa, a que mais me interessa acompanhar é a que aproxima a Itália da Bahia. Num restaurante instalado na Chapada Diamantina, é muito bonito ver como os ingredientes locais entram nessa história que Vallari começou a contar a partir da cozinha de casa. Assim, a cidade Patrimônio Arquitetônico e Artístico Nacional, vai longe!
Serviço:
@osterialpina
@casaraoalpina