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Muito além de Lampião: os autores que continuam escrevendo o Nordeste

Do cangaço ao cordel, passando por Canudos, quadrinhos e memórias do sertão, escritores e pesquisadores mantêm vivas histórias que ajudam a entender a identidade nordestina

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Autores que escrevem o Nordeste: Robério com uma foto de Lucas da Feira
Autores que escrevem o Nordeste: Robério com uma foto de Lucas da Feira Crédito: Divulgação

Antes de ser cenário, o Nordeste é personagem. Está nos romances, nos cordéis, nas pesquisas históricas, nas histórias contadas de boca em boca e até nos quadrinhos. É o sertão de Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Itamar Vieira Junior e tantos outros que ajudaram a construir no imaginário brasileiro uma ideia de Nordeste marcada pela seca, pela fé, pela violência, pela resistência e, sobretudo, pela riqueza cultural. Mas essa história não terminou.

Ela continua sendo escrita. E não apenas por nomes que chegaram às grandes editoras ou ganharam projeção nacional, como Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado. Em diferentes cidades do Nordeste, escritores, pesquisadores, cordelistas e artistas seguem mergulhando em personagens, acontecimentos e costumes que muitas vezes permanecem restritos às memórias de suas próprias comunidades e fora dos holofotes, mas com as mesmas importâncias.

“Quando o nordestino lê autores que falam de sua própria terra com verdade, ele deixa de se enxergar pelos olhos de fora, muitas vezes cheios de estereótipos, e passa a se reconhecer com dignidade, profundidade e complexidade. Nem sempre quem está na mídia é quem melhor conta nossa história. Muitas vezes, os melhores cronistas do Nordeste estão justamente fora desse circuito, escrevendo com calma, pesquisando com rigor e respeitando cada detalhe da nossa cultura”, explica o escritor Robério Santos.

É uma produção que olha para o passado sem necessariamente ficar presa a ele. O cangaço, por exemplo, reaparece em pesquisas sobre Lampião e seus companheiros, em romances históricos, em estudos sobre a estética dos cangaceiros e em versos de cordel. A Guerra de Canudos também continua provocando novas investigações e revelando personagens que durante décadas permaneceram anônimos. Há ainda quem transforme em quadrinhos a trajetória de figuras históricas, como Lucas da Feira, aproximando episódios do século XIX de leitores que talvez nunca tenham aberto um livro de história.

Essa literatura também ajuda a desmontar uma ideia de Nordeste contado apenas por quem olha de fora. São autores que escrevem a partir da experiência, da memória familiar, da pesquisa em arquivos, da oralidade e da convivência com os lugares sobre os quais escrevem. Em suas páginas aparecem não apenas grandes personagens históricos, mas gente comum, costumes, paisagens, modos de falar e acontecimentos que poderiam desaparecer com o tempo, mas sobrevivem com estes autores.

Há, porém, uma contradição. Embora o Nordeste seja uma das maiores fontes de inspiração da literatura brasileira, muitos dos autores que continuam produzindo essa memória enfrentam dificuldades para fazer seus livros chegarem ao público. Publicar nem sempre significa vender. E vender, muitas vezes, depende de um esforço que ultrapassa a escrita: o próprio autor divulga, participa de eventos, conversa com leitores e transforma redes sociais, feiras e encontros culturais em pequenas livrarias improvisadas.

“A principal dificuldade é fazer barulho (principalmente nos eventos literários e internet) em um mundo onde o silêncio vende pouco. Hoje, o mercado editorial é muito concentrado e guiado por tendências, e quem escreve sobre temas regionais — ainda que universais em essência — muitas vezes precisa lutar o dobro para ser visto. Falta espaço, falta distribuição eficiente e, às vezes, falta interesse de grandes editoras em olhar para fora do eixo tradicional. Além disso, existe uma disputa desigual com conteúdos rápidos e descartáveis”, completa Robério.

Conhecer esses escritores, portanto, é também conhecer uma parte do Nordeste que continua sendo construída no presente. São diferentes vozes para uma mesma região, que não cabe em um único livro, personagem ou estereótipo. A seguir, alguns desses autores e obras que ajudam a manter essa história em movimento.

Eles escrevem o Nordeste

CÉLIA MARIA, MARIA PARAHYBANACampina Grande, ParaíbaEscritora, cordelista, artesã e artista popular, Célia Maria Silva adotou o nome de Maria Parahybana para assinar seus cordéis. Natural de Campina Grande, é estudiosa do cangaço e dedica boa parte de sua produção às causas nordestinas e aos personagens desse período histórico. Sua produção reúne dezenas de títulos, muitos deles sobre Lampião, Maria Bonita e as mulheres do cangaço. Entre seus trabalhos estão: Cangaceiro Atrapaiado, O Valente e Lampião, Maria Bonita: Uma Rainha para o Cangaço e As Mulheres Cangaceiras Humanizaram o Cangaço. Também produz cordéis sobre temas contemporâneos, como O Tesouro da Inclusão. por Divulgação
OLEONE COELHO FONTESSenhor do Bonfim, BahiaJornalista, historiador e escritor, Oleone Coelho Fontes construiu uma extensa obra dedicada à história da Bahia e do Nordeste. É especialmente conhecido por suas pesquisas sobre o cangaço e por seu trabalho sobre Lampião. Lampião na Bahia, publicado originalmente em 1988, tornou-se uma referência para quem pesquisa a passagem do cangaceiro pelo território baiano. Também escreveu Canudos: a Quinta Expedição, O Treme-Terra: Moreira César, a República e Canudos, Euclides da Cunha e a Bahia, Rua Chile: uma epopeia de charme, glamour e fantasia, além de romances como Elza e Um Jagunço em Paris. por Divulgação
MARCOS FRANCOFeira de Santana, BahiaRoteirista e pesquisador, Marcos Franco encontrou na história de Lucas da Feira, escravizado que fugiu e se tornou líder de um bando no século XIX, um personagem para uma longa investigação. Desde 1999, reuniu jornais, livros, documentos e memórias orais sobre o personagem. O resultado veio primeiro em Lucas da Vila de Sant'Anna da Feira, produzido com Marcelo Lima e desenhado por Hélcio Rogério, e depois em Sant'Anna da Feira, Terra de Lucas. A segunda graphic novel, com 176 páginas, aprofundou a trajetória de Lucas e recebeu elogios pela reconstrução histórica e pelo uso de expressões regionais nos diálogos. Franco venceu o Prêmio Angelo Agostini de melhor roteirista pelo primeiro trabalho. por Divulgação
CARLOS CARNEIRO DE JESUSBahiaPesquisador, escritor, professor e artista ligado ao teatro e às artes, Carlos Carneiro de Jesus tem dedicado parte de sua produção à relação entre memória, cultura e história do sertão baiano. Seus estudos passam especialmente por Canudos e pelo cangaço. Em Cangaço: do passo ao traço e à cena que vira arte, publicado na Cangaço em Revista, ele investiga como a estética e a memória do movimento ultrapassaram o episódio histórico e chegaram à literatura, ao cinema, ao teatro, à música, às artes visuais e ao artesanato. Também participou da pesquisa que identificou Aquilina Maria da Conceição, personagem que aparecia em fotografias relacionadas à Guerra de Canudos sem ter sua identidade registrada. por Divulgação
SANDRO LEEPaulo Afonso, BahiaEscritor, historiador e pesquisador, Sandro Lee se dedica especialmente à história do cangaço na região de Paulo Afonso e do sertão baiano. É autor de Paulo Afonso: Histórias e Roteiros do Cangaço e, em 2026, lançou De Jeremoabo a Paulo Afonso: Coronelismo e Cangaço. A obra investiga a relação entre o banditismo e o poder político local, além da passagem do cangaço pela região. Seu trabalho também extrapola os livros: Lee idealizou a Rota do Cangaço, projeto que sinaliza lugares de memória relacionados ao movimento em Paulo Afonso. por Divulgação
ROBÉRIO SANTOSItabaiana, SergipeEscritor, jornalista, cineasta, fotógrafo, professor, colecionador e pesquisador, Robério Santos transformou o sertão sergipano e o universo do cangaço em alguns dos principais temas de sua produção. Membro da Academia Itabaianense de Letras, ocupa a cadeira nº 15 e tem mais de 30 livros publicados. Entre suas obras estão Lampião e Volta Seca em Itabaiana, O Cangaço em Itabaiana Grande, Zé Baiano e As Quatro Vidas de Volta Seca. Seu trabalho também envolve a preservação da memória fotográfica de Itabaiana, além de temas como Canudos e santos populares. Em 2026, lançou O Último Cangaceiro, romance que combina ficção, memória e pesquisa histórica para reconstruir o universo do cangaço. por Divulgação
ADUILSON GOISItabaiana, SergipeNatural de Itabaiana, Aduilson Gois tem uma trajetória literária pouco convencional. Foi o primeiro preso de Sergipe a escrever e publicar um livro ainda dentro do sistema prisional. Em Cansei de Servir ao Diabo, narra experiências pessoais marcadas pelo crime, pelas drogas, pela prisão e pela tentativa de reconstrução da própria vida. O livro é apresentado como o primeiro volume de uma trilogia. Depois vieram A Liderança e Histórias do Meu Povo. Neste último, o autor deixa em segundo plano a experiência do cárcere para voltar o olhar ao cotidiano dos povoados de Itabaiana, em 52 crônicas que preservam personagens, histórias e o modo de falar da comunidade. por Divulgação
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CÉLIA MARIA, MARIA PARAHYBANACampina Grande, ParaíbaEscritora, cordelista, artesã e artista popular, Célia Maria Silva adotou o nome de Maria Parahybana para assinar seus cordéis. Natural de Campina Grande, é estudiosa do cangaço e dedica boa parte de sua produção às causas nordestinas e aos personagens desse período histórico. Sua produção reúne dezenas de títulos, muitos deles sobre Lampião, Maria Bonita e as mulheres do cangaço. Entre seus trabalhos estão: Cangaceiro Atrapaiado, O Valente e Lampião, Maria Bonita: Uma Rainha para o Cangaço e As Mulheres Cangaceiras Humanizaram o Cangaço. Também produz cordéis sobre temas contemporâneos, como O Tesouro da Inclusão. por Divulgação

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Livros Nordeste Canudos Cangaço

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