CULTURA

Muito além de Lampião: os autores que continuam escrevendo o Nordeste

Do cangaço ao cordel, passando por Canudos, quadrinhos e memórias do sertão, escritores e pesquisadores mantêm vivas histórias que ajudam a entender a identidade nordestina

Moyses Suzart

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Autores que escrevem o Nordeste: Robério com uma foto de Lucas da Feira Crédito: Divulgação

Antes de ser cenário, o Nordeste é personagem. Está nos romances, nos cordéis, nas pesquisas históricas, nas histórias contadas de boca em boca e até nos quadrinhos. É o sertão de Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Itamar Vieira Junior e tantos outros que ajudaram a construir no imaginário brasileiro uma ideia de Nordeste marcada pela seca, pela fé, pela violência, pela resistência e, sobretudo, pela riqueza cultural. Mas essa história não terminou.

Ela continua sendo escrita. E não apenas por nomes que chegaram às grandes editoras ou ganharam projeção nacional, como Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado. Em diferentes cidades do Nordeste, escritores, pesquisadores, cordelistas e artistas seguem mergulhando em personagens, acontecimentos e costumes que muitas vezes permanecem restritos às memórias de suas próprias comunidades e fora dos holofotes, mas com as mesmas importâncias.

“Quando o nordestino lê autores que falam de sua própria terra com verdade, ele deixa de se enxergar pelos olhos de fora, muitas vezes cheios de estereótipos, e passa a se reconhecer com dignidade, profundidade e complexidade. Nem sempre quem está na mídia é quem melhor conta nossa história. Muitas vezes, os melhores cronistas do Nordeste estão justamente fora desse circuito, escrevendo com calma, pesquisando com rigor e respeitando cada detalhe da nossa cultura”, explica o escritor Robério Santos.

É uma produção que olha para o passado sem necessariamente ficar presa a ele. O cangaço, por exemplo, reaparece em pesquisas sobre Lampião e seus companheiros, em romances históricos, em estudos sobre a estética dos cangaceiros e em versos de cordel. A Guerra de Canudos também continua provocando novas investigações e revelando personagens que durante décadas permaneceram anônimos. Há ainda quem transforme em quadrinhos a trajetória de figuras históricas, como Lucas da Feira, aproximando episódios do século XIX de leitores que talvez nunca tenham aberto um livro de história.

Essa literatura também ajuda a desmontar uma ideia de Nordeste contado apenas por quem olha de fora. São autores que escrevem a partir da experiência, da memória familiar, da pesquisa em arquivos, da oralidade e da convivência com os lugares sobre os quais escrevem. Em suas páginas aparecem não apenas grandes personagens históricos, mas gente comum, costumes, paisagens, modos de falar e acontecimentos que poderiam desaparecer com o tempo, mas sobrevivem com estes autores.

Há, porém, uma contradição. Embora o Nordeste seja uma das maiores fontes de inspiração da literatura brasileira, muitos dos autores que continuam produzindo essa memória enfrentam dificuldades para fazer seus livros chegarem ao público. Publicar nem sempre significa vender. E vender, muitas vezes, depende de um esforço que ultrapassa a escrita: o próprio autor divulga, participa de eventos, conversa com leitores e transforma redes sociais, feiras e encontros culturais em pequenas livrarias improvisadas.

“A principal dificuldade é fazer barulho (principalmente nos eventos literários e internet) em um mundo onde o silêncio vende pouco. Hoje, o mercado editorial é muito concentrado e guiado por tendências, e quem escreve sobre temas regionais — ainda que universais em essência — muitas vezes precisa lutar o dobro para ser visto. Falta espaço, falta distribuição eficiente e, às vezes, falta interesse de grandes editoras em olhar para fora do eixo tradicional. Além disso, existe uma disputa desigual com conteúdos rápidos e descartáveis”, completa Robério.

Conhecer esses escritores, portanto, é também conhecer uma parte do Nordeste que continua sendo construída no presente. São diferentes vozes para uma mesma região, que não cabe em um único livro, personagem ou estereótipo. A seguir, alguns desses autores e obras que ajudam a manter essa história em movimento.