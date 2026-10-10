ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Não culpe quem vota diferente de você

Dinheiro, marketing político, insegurança e rejeição aos governantes ajudam a explicar as escolhas do eleitor — para além da disputa entre direita e esquerda

Donaldson Gomes

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Mais de 158 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar nas disputas deste ano Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Se o seu candidato ou partido se deu bem na disputa eleitoral do último domingo (dia 4), provavelmente você acha que o eleitorado que ajudou a conduzi-lo ao resultado desejado é inteligente, esclarecido e até mais bonito – é sério, isso aparece nas redes sociais. Se perdeu, talvez esteja pensando o contrário. Já começaram a pipocar declarações e análises sobre o voto em determinadas regiões e estados do país, assim como entre diferentes espectros ideológicos.

Mas existem outras explicações que permitem compreender melhor o processo de escolha sem culpar o pobre do eleitor pelo exercício do seu precioso direito de escolha. Não se trata de dizer que o eleitor está sempre certo, mas de reconhecer que chamar de ignorante quem vota diferente de nós explica pouco o resultado das urnas.

Vamos começar pensando nas estruturas de convencimento. Já parou para pensar que as máquinas de campanha política dispuseram de R$ 5 bilhões em recursos do Fundo Eleitoral este ano? Além disso, o volume de doações privadas para campanhas se aproximou dos R$ 700 milhões. São números que permitiram aos postulantes a cargos públicos contratar alguns dos melhores profissionais do mercado na arte do convencimento. Ou seja, o resultado de uma eleição tem mais a ver com as estratégias de campanha, de marketing e de comunicação do que com as virtudes do eleitor (ou com a ausência delas).

Outro ponto interessante na defesa do eleitor está na maneira como compreendemos a argumentação. A ideia de que um debate é um espaço em que a força da razão deve prevalecer, como no pensamento aristotélico, sobre os artifícios da persuasão nem sempre resiste à realidade. Em A Arte de Ter Razão, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer trata justamente das estratégias usadas para vencer uma discussão, mesmo quando não se tem razão. É a chamada dialética erística, certamente conhecida por muitos magos do marketing eleitoral.

E, cá para nós, às vezes o melhor argumento está com o grupo que você considera pior, menos preparado, ou que sequer se deu o trabalho de apresentar um plano de governo decente. Às vezes, o que convence não é sequer um argumento: é uma dancinha, um meme, uma tirada sarcástica em um programa de TV, a ausência em um debate, a ênfase num apoio político ou qualquer outra estratégia que seria certamente condenada por Aristóteles. Mas convenceu o eleitor, paciência.

Por fim, talvez o mais importante ponto de argumentação. Por mais que boa parte dos analistas continue imaginando que o pêndulo de escolha se move apenas entre direita e esquerda, a insegurança econômica, a segurança pública, os sistemas partidários fragmentados e as mudanças nas relações entre os eleitores moldam cada vez mais os resultados eleitorais, como bem define Giulia Semeghini em um artigo para o Instituto de Geopolítica de Haia, num artigo que me foi recomendado pela amiga Rosane Santos.

Giulia Semeghini analisa as mudanças ideológicas cíclicas na América Latina. Ela reconhece que existem ondas que ora levam para um lado, ora para o outro, mas acrescenta outros ingredientes à receita para entender o eleitor. Por exemplo? O voto de punição, dado contra quem está no poder, independente da convicção ideológica. Além disso, entram na conta as pautas morais (aqui no Brasil, a "pauta Moraes" também), além de questões do dia a dia, como a insegurança.

Christopher Garman, que participou do 27º Congresso do IBGC em São Paulo, na quinta-feira (dia 08) trouxe alguns insights que podem ajudar a entender a mente do eleitor. Segundo ele, o chamado "centro político" está desaparecendo em todo o mundo. Veja o desempenho de candidatos moderados por aqui.

Mais de dois terços dos eleitores das 35 maiores economias mundiais acreditam que precisam de um líder forte, apontam dados da Eurasia. E quase metade deles aceita que estes líderes quebrem regras, se necessário.

No lugar de culpar esse montão de gente, não está na hora de procurar entender o que está nos levando a isso? Pode ser que não resolva as coisas até o próximo dia 25, mas parece um bom ponto de partida.

Frango sem partido

O primeiro turno da eleição foi acompanhado com atenção, mas sem grandes manifestações na China, maior parceiro comercial do Brasil. O porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, ressaltou o princípio de não interferência do país em assuntos externos e desejou apenas que a eleição corra bem. Por aqui, especialistas na área econômica acreditam que uma eventual vitória de Flávio não deve azedar as relações com os asiáticos. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), resgatou o que disse quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. "Frango não tem partido nem ideologia. Não dá para misturar isso. Isso é muito importante. O agronegócio trabalha para a segurança alimentar brasileira e de 170 países. Então não tem não tem governo que vai atrapalhar um negócio que representa 35% do PIB brasileiro", acredita.

Filho feio não tem pai

O ditado popular acima nunca foi tão verdade quanto agora na ressaca do primeiro turno da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de domingo, as notícias eram de que todo mundo metia o bedelho nos rumos da campanha petista, da primeira-dama Janja Lula, que direcionava o candidato para um lado ou outro durante atos públicos, a aliados. Agora, os dedos estão todos apontados para o ministro da Comunicação Sidônio Palmeira. Problema é saber se o publicitário baiano teve liberdade para colocar em prática as suas ideias.

Recortes

Um olhar atento para os números da primeira pesquisa Poder Data sobre o segundo turno das eleições presidenciais mostra como o país caminha para o dia 25. Flávio Bolsonaro aparece na frente em quase todos os níveis de instrução. Perde para Lula apenas entre os eleitores com ensino fundamental. No recorte regional, aparece à frente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto Lula, no Norte e no Nordeste. Lula é o preferido entre quem vive com 2 salários ou menos, enquanto Flávio lidera nas demais faixas de renda. No recorte por região, Flávio é favorito entre os evangélicos, enquanto Lula aparece à frente entre os demais religiosos.

meme da semana

A piada com o escritor Augusto Cury foi inevitável após o anúncio dele de que está abandonando a política depois de ter tentado sem sucesso chegar à Presidência da República. O homem escreveu um livro chamado “Nunca desista dos seus sonhos” e desistiu.

Internautas brincam com aparente contradição de escritor Crédito: Reprodução