TERROIR

Nordeste detém 7,32% da produção nacional de vinhos

Confira os lançamentos das vinícolas da região na maior feira de vinhos e destilados das Américas, que acontece em São Paulo

Paula Theotonio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00

ProWine São Paulo acontece de terça (6) a quinta (8), com participação de projetos da Bahia Crédito: divulgação

Com suas dimensões continentais, o Brasil é o único país do mundo com três estilos de viticultura: a tradicional, encontrada em climas moderados e frios, principalmente do Sul; a tropical, utilizada no Vale do São Francisco; e a de

inverno/dupla poda, escolhida para áreas de altitude no Sudeste, Centro Oeste e

Bahia. Porém, somente uma das macrorregiões brasileiras tem projetos nas três vertentes: o Nordeste, hoje responsável por 7,32% da produção nacional de vinhos.

Com projetos distribuídos em diversos estados, mas concentrados entre Bahia e Pernambuco, a região reserva uma série de lançamentos para a ProWine São Paulo — considerada a maior feira de vinhos do continente americano. A edição 2026 ocorre de hoje (6) a quinta-feira (8) no Expo Center Norte, na capital paulista, e tem entrada gratuita (mediante cadastro prévio) para profissionais do setor. As inscrições podem ser feitas no site prowinesaopaulo.com.

Confira as novidades.

Leveduras autóctones

De Mucugê (BA), a UVVA apresenta na ProWine São Paulo uma nova expressão de seu Chardonnay Microlote. O branco, que já integra o portfólio da UVVA, passa a ser elaborado com leveduras nativas do ecossistema local.

“A transição [de leveduras selecionadas] para leveduras autóctones é um passo na busca pela máxima expressão do nosso terroir. São micro-organismos do nosso próprio ambiente, que trazem uma assinatura aromática única e reforçam a mineralidade do nosso solo”, explica Marcelo Petrolli, enólogo responsável pelos rótulos da vinícola.

O visitante poderá degustar este e outros produtos tanto no stand B.22 como em uma masterclass no Fórum da ProWine São Paulo, nesta quarta (7), às 15h30.

Bordeaux Agreste

Diretamente de Garanhuns (PE), onde o clima tropical de altitude traz temperaturas mais amenas e a possibilidade de desenvolver uma viticultura tradicional, a Mello Vinícola chega à ProWine São Paulo com uma novidade: o tinto Sete Laços Corte Bordalês, elaborado com as uvas Cabernet Franc, Malbec e Merlot.

As frutas são provenientes de um vinhedo implantado em 2022, a aproximadamente 850 metros de altitude. Esse e outros rótulos estarão disponíveis para degustação no stand F.22, mas o participante da feira também poderá participar de uma degustação guiada por Kaká Mello, proprietário da vinícola.

A masterclass Do Solo à Taça: o Terroir de Garanhuns e a Construção de um Vinho acontece na quarta (7), às 17h, no Fórum da ProWine São Paulo.

Diversidade tropical

Já do Sertão brasileiro, onde o clima semiárido e a irrigação com as águas do Velho Chico permitem às videiras até duas safras e meia por ano, as novidades ficarão concentradas no stand Vinhos Vale do São Francisco (E.18-36), coordenado pelo Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (Vinhovasf).

Marca mais antiga da região, a Vinhos Botticelli celebra quatro décadas de história em 2026 e para a feira, aposta em novidades que refletem sua trajetória de pioneirismo e “pernambucanidade”. Entre os lançamentos está o Espumante Botticelli 40 Anos Extra Brut, elaborado com 100% de Chardonnay, além do Botticelli Edição Limitada Caboclo de Lança 2024, um blend de 40% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Petite Syrah e 10% Alicante Bouschet.

A Vinhos Garziera, por sua vez, apresenta o Garziera Seven Baixo Álcool, um vinho de 7% de álcool produzido a partir de castas brancas mediterrânicas, bem como o Garziera Chardô e o Garziera Chenin Barricado. Estes dois últimos, elaborados com fermentação e envelhecimento em barricas de carvalho francês, evidenciam o potencial do Vale do São Francisco para a produção de brancos exuberantes e complexos.

Já a Rio Sol mostra a nova identidade dos seus espumantes e lança dois produtos Zero Álcool, elaborados a partir de uvas da família Moscato, e apresenta rótulos com castas inéditas no Brasil.

O Vinhovasf aposta, ainda, na Estação Velho Chico: um espaço dentro do stand para aprofundar o conhecimento sobre a região e seus vinhos. A programação é diária e reúne experiências conduzidas pela entidade e pelas vinícolas participantes, com horários que variam entre 13h e 18h.

Diariamente, às 15h, o Vinhovasf promove uma degustação conduzida pelo enólogo e mestre em Enoturismo Euclides Neto e pela jornalista e sommelière Paula Theotonio.

A experiência apresenta um panorama da vitivinicultura do Vale do São Francisco a partir da degustação de cinco rótulos, selecionados para mostrar diferentes estilos, castas e propostas. A dupla assina o ebook Vinhos Vale do São Francisco, lançado este ano e que já ganhou uma edição em inglês.

Botticelli, Garziera, Rio Sol e Rio Valley também conduzem degustações próprias ao longo dos três dias de evento, com experiências dedicadas a lançamentos, novas linhas e variedades, ampliando as possibilidades de conhecer a região a partir de diferentes perspectivas.