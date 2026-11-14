Novo menu do Segreto traz referências italianas do chef Fabrício Lemos

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00
O Segreto, uma das operações que integram o Grupo Origem, está com novo menu. A novidade nasceu de uma lembrança profissional de Fabrício Lemos: foi pela cozinha italiana que o chef deu seus primeiros passos na gastronomia. “Embora eu não seja italiano, entrei na gastronomia pela culinária italiana”, diz, acrescentando que quando teve a oportunidade de fazer esse restaurante, queria trazer muito do que vivenciou.Um dos seis restaurantes comandados por ele e pela mulher, e também chef Lisiane Arouca, o Segreto é um daqueles lugares charmosos e exclusivos que a gente se encanta de primeira.
Fica escondidinho atrás do Origem, no Caminho das Árvores, e tem capacidade para apenas 28 pessoas. O nome combina com um desafio que o próprio chef identifica: “O nosso maior desafio é fazer com que a população conheça o restaurante, que é tão segredo que poucas pessoas conhecem”, diz.
No menu 2026, o chef inaugura a sequência com o benvenuto: tartelette caprese, raviolo crocante recheado de siri e caldo concentrado de frutos do mar. Depois, chegam à mesa focaccia e grissinis artesanais, gorgonzola cremoso, manteiga de limão-siciliano e azeitonas marinadas. As opções de antipasti incluem crudo de peixe com emulsão de cenoura, laranja e açafrão; burrata com pistache, tomate e amora; tartare de Black Angus com mousse de queijo; e salada de frutos do mar.Sobre esta última, Fabrício destaca a inspiração siciliana e a simplicidade do preparo: “A gente usa os frutos do mar mais frescos possíveis. A finalização é simples, como manda a culinária italiana: azeite e limão”.
Nos primi piatti, há massas artesanais e risoto. O tortelli recheado de camarão é servido com emulsão de porcini, tartare de carabineiro e ovas de mujol; o bucatini acompanha lagosta e bisque; e o agnolotti leva ricota defumada na casa, molho de pistache e tomate seco. Também está no menu o risoto de tinta de lula com lula grelhada. Entre os secondi, o cupim cozido lentamente por oito horas vem com ravioli de cenoura defumada e brócolis. O cliente também pode escolher polvo grelhado com nhoque de mandioquinha, filé Angus ou lasanha artesanal de cogumelos com burrata.
As três sobremesas são de Lisiane Arouca. Elas combinam ingredientes e referências brasileiras e italianas: há canelone crocante com maçã verde, ameixa e sorvete de doce de leite; semifreddo de limão com frutas vermelhas; e uma sobremesa de maracujá com chocolate 70%. “Quando Lisiane pensou nas sobremesas, pensou em fazer essa mistura de Brasil com Itália”, conta Fabrício. Vale ressaltar que o menu custa R$ 280 por pessoa, o que representa um bom custo-benefício. Em cada etapa, o cliente escolhe entre as opções disponíveis.
Serviço:
Segreto - @segretoristorantino
Alamedas das Algarobas, 74, Caminho das Árvores
Reservas (71) 99158 2612