COMIDA

Novo menu do Segreto traz referências italianas do chef Fabrício Lemos

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE

Ronaldo Jacobina

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00

Menu completo Crédito: Fotos: Leonardo Freire/Divulgação

O Segreto, uma das operações que integram o Grupo Origem, está com novo menu. A novidade nasceu de uma lembrança profissional de Fabrício Lemos: foi pela cozinha italiana que o chef deu seus primeiros passos na gastronomia. “Embora eu não seja italiano, entrei na gastronomia pela culinária italiana”, diz, acrescentando que quando teve a oportunidade de fazer esse restaurante, queria trazer muito do que vivenciou.Um dos seis restaurantes comandados por ele e pela mulher, e também chef Lisiane Arouca, o Segreto é um daqueles lugares charmosos e exclusivos que a gente se encanta de primeira.

Polvo grelhado com nhoque de mandioquinha

Fica escondidinho atrás do Origem, no Caminho das Árvores, e tem capacidade para apenas 28 pessoas. O nome combina com um desafio que o próprio chef identifica: “O nosso maior desafio é fazer com que a população conheça o restaurante, que é tão segredo que poucas pessoas conhecem”, diz.

Insalata de frutos do mar

No menu 2026, o chef inaugura a sequência com o benvenuto: tartelette caprese, raviolo crocante recheado de siri e caldo concentrado de frutos do mar. Depois, chegam à mesa focaccia e grissinis artesanais, gorgonzola cremoso, manteiga de limão-siciliano e azeitonas marinadas. As opções de antipasti incluem crudo de peixe com emulsão de cenoura, laranja e açafrão; burrata com pistache, tomate e amora; tartare de Black Angus com mousse de queijo; e salada de frutos do mar.Sobre esta última, Fabrício destaca a inspiração siciliana e a simplicidade do preparo: “A gente usa os frutos do mar mais frescos possíveis. A finalização é simples, como manda a culinária italiana: azeite e limão”.

Cupim cozido lentamentecom ravioli de cenoura defumada e brócolis

Nos primi piatti, há massas artesanais e risoto. O tortelli recheado de camarão é servido com emulsão de porcini, tartare de carabineiro e ovas de mujol; o bucatini acompanha lagosta e bisque; e o agnolotti leva ricota defumada na casa, molho de pistache e tomate seco. Também está no menu o risoto de tinta de lula com lula grelhada. Entre os secondi, o cupim cozido lentamente por oito horas vem com ravioli de cenoura defumada e brócolis. O cliente também pode escolher polvo grelhado com nhoque de mandioquinha, filé Angus ou lasanha artesanal de cogumelos com burrata.

Agnolotti de ricota defumada

As três sobremesas são de Lisiane Arouca. Elas combinam ingredientes e referências brasileiras e italianas: há canelone crocante com maçã verde, ameixa e sorvete de doce de leite; semifreddo de limão com frutas vermelhas; e uma sobremesa de maracujá com chocolate 70%. “Quando Lisiane pensou nas sobremesas, pensou em fazer essa mistura de Brasil com Itália”, conta Fabrício. Vale ressaltar que o menu custa R$ 280 por pessoa, o que representa um bom custo-benefício. Em cada etapa, o cliente escolhe entre as opções disponíveis.

Crudo de peixe

Serviço:

Segreto - @segretoristorantino

Alamedas das Algarobas, 74, Caminho das Árvores