PAULA THEOTONIO

O Alentejo vem à Bahia

A essência vitivinícola de Portugal desembarca em Salvador

Paula Theotonio

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:00

aLENTEJO Crédito: Divulgação

Salvador é o ponto de partida do circuito 2026 do Festival dos Vinhos do Alentejo. A ação, que passará ainda por Rio de Janeiro e São Paulo até dezembro, acontece na capital baiana nos dias 18 e 19 de setembro, das 15h às 21h, no Palacete Tira-Chapéu.

Criado para aproximar o público da diversidade, cultura e identidade de uma das mais emblemáticas regiões vitivinícolas de Portugal, o evento promove uma imersão em uma zona produtora que honra seu passado, preservando métodos milenares de produção de vinho; ao mesmo tempo em que se destaca como um farol para o futuro, agregando modernidade e uma visão sustentável.

Entre os produtores já confirmados estão Ervideira, Tapada de Coelheiros, Carmim, Ségur Estates, Casa Santa Vitória, Fundação Eugénio de Almeida – Adega Cartuxa, Sogrape – Herdade do Peso e Esporão. Estão previstos entre 10 e 12 produtores alentejanos na edição baiana; com público de até 390 pessoas nos dois dias da ação.

A programação do Festival dos Vinhos do Alentejo

O festival dispõe de diversos ambientes, com diferentes experiências. O Espaço Alentejo será a área central, com wine bars, projeções, intervenções artísticas, artesanato e uma talha para fotos, fazendo menção ao método alentejano ancestral de produção de vinhos. Já na Sala de Provas, produtores e importadores apresentarão seus vinhos em balcões próprios, em sessões de aproximadamente uma hora e com até 120 participantes por horário. Também haverá possibilidade de venda de garrafas durante as degustações. O acesso a ambos os ambientes está incluso no ingresso oficial, que custa a partir de R$ 120 e contempla, ainda, 1 taça de degustação, 1 ecobag e 1 dose cortesia no Wine Bar.

À parte, o consumidor pode adquirir as oficinas de enogastronomia na Arena Sabores, com chefs apresentando diferentes possibilidades de combinação com os vinhos alentejanos. Outro espaço com programação complementar é a Arena DOC, com diversas degustações guiadas, masterclasses e encontros destinados a aprofundar o conhecimento sobre a região produtora. As entradas para essas opções poderão ser adquiridas após selecionar o ingresso oficial neste site: https://bit.ly/vinhos-alentejo-salvador.

O evento é realizado pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), criada em 1989 como organismo de direito privado e utilidade pública, responsável por certificar, controlar e proteger os vinhos ‘DOC Alentejo’ e os vinhos ‘Regional Alentejano’. A entidade também atua na promoção dos Vinhos do Alentejo em Portugal e em mercados internacionais estratégicos, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a região, seus produtores, seus vinhos e sua cultura.

PORTUGAL NO CARVÃO O Restaurante Carvão realiza no dia 17/09, a partir das 19h, o jantar harmonizado Carvão & Vinho. Limitada a 25 pessoas, a experiência exclusiva traz um menu em cinco etapas, assinado pelo chef Guto Lago, com uma seleção criteriosa de rótulos portugueses pela sommelière Daniele de Mattos. A proposta é promover uma combinação entre a gastronomia do Carvão e diferentes estilos de vinhos, incluindo espumante, vinhos brancos e tintos e o clássico vinho do Porto. O evento custa R$ 360/pessoa e as reservas já podem ser realizadas por mensagem no instagram @restaurantecarvao.

100 SAFRAS A Verano Brasil abre ao público, pela primeira vez, o evento ‘O Legado em 100 Safras’, que celebra a colheita do vinhedo mais antigo em produção no Vale do São Francisco e um dos mais longevos do Brasil. A programação acontecerá em 26 de setembro, das 9h30 às 15h, na sede da vinícola, situada em Santa Maria da Boa Vista (PE). Entre os atrativos, estão um clássico merendim no campo, uma aula de processamento de vinhos de qualidade, degustação do rótulo Garziera 100 Safras 2025 direto da barrica e um almoço harmonizado em quatro etapas. As inscrições podem ser realizadas através do WhatsApp: 87 98124-5252.