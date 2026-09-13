ARTIGO

O Brasil tem a melhor mão do jogo — e ainda joga para perder

O problema brasileiro nunca foi falta de programa. É falta de ambiente. E vale repetir: não há ajuste fiscal duradouro numa economia que não cresce

R Rafael Lucchesi

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:00

O mundo entrou numa corrida industrial que vai decidir, nas próximas décadas, quem produz e quem apenas fornece matéria-prima. A China planejou. Os Estados Unidos e a Europa reagiram e abriram o cofre. O Brasil tem, de graça, o que todos estão pagando caro para construir.

Cada fábrica que se instala na China, no Marrocos, no Texas ou em Java é uma posição que o Brasil não vai mais ocupar. A pergunta é simples e incômoda: daqui a vinte anos, vamos vender o contêiner ou o minério?

Quatro forças redesenham o mundo ao mesmo tempo. A inteligência artificial inaugura um novo paradigma técnico-econômico. O clima obriga a refazer em décadas a infraestrutura energética que levou dois séculos para ser construída. O poder voltou a ser multipolar, e a interdependência virou arma. A demografia fecha janelas de bônus antes que muitos países enriqueçam. Não é turbulência passageira. É o novo normal — e nele só prospera quem constrói resiliência: instituições que aprendem, lideranças de horizonte longo, investimento em gente.

E o Brasil chega a essa corrida desarmado por escolha própria. Nos anos 1980, a indústria de transformação respondia por cerca de um terço do nosso PIB. Hoje, responde por 13,7%. Desindustrializamos cedo e nos especializamos para trás — enquanto os países centrais remontavam exatamente o que nós desmontávamos.

Os números assustam. Os Estados Unidos destinaram US$ 52,7 bilhões a semicondutores e até US$ 369 bilhões em créditos à indústria limpa. A Europa lançou seu próprio pacote industrial verde. A China controla 19 dos 20 metais críticos do planeta e de 85% a 90% do refino mundial de terras raras. Quem jurou neutralidade de mercado por décadas hoje opera os maiores programas de política industrial desde o Plano Marshall. A escada foi chutada — e ninguém mais finge o contrário.

Em 1960, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil. Hoje, sua renda é o triplo da nossa.

Não foi sorte. Foram decisões — não dotações naturais. Mesmo ponto de partida, destinos opostos. É a distância entre um país que escolheu fabricar o futuro e outro que preferiu administrar o presente.

Porque o Brasil, ao contrário do que se repete, não carece de ativos. Temos a matriz elétrica mais limpa entre as grandes economias: de 85% a 90% renovável, contra cerca de 30% da média mundial. Somos líderes em bioenergia. Temos a segunda maior reserva de terras raras do planeta. E, num mundo que passa a taxar carbono na fronteira, produzir aço, alumínio ou hidrogênio limpo aqui deixa de ser commodity e vira produto premium.

Mas olhe o retrato exato do nosso erro: donos da 2ª maior reserva mundial de terras raras, produzimos apenas 1% do total global. Extraímos a riqueza. Entregamos o lucro a quem refina.

E aqui está a prova de que o problema nunca foi falta de capacidade. É o agro. Construímos a Embrapa, o Plano Safra com R$ 622 bilhões, a Lei Kandir, o crédito farto e paciente. Resultado: liderança mundial. Fizemos isso com o campo. Nunca fizemos com a fábrica. Mesmo país, mesmas instituições, mesmo período: onde houve estratégia, nasceu potência. Onde houve neutralidade, houve encolhimento.

Faltam quatro chaves para quatro travas conhecidas. Juro real entre os mais altos do mundo pede capital paciente. Tributação pesada sobre a manufatura pede reforma defendida até o chão de fábrica. Política industrial que muda de nome a cada governo pede política de Estado, com metas, prazos e proteção temporária e seletiva. Política monetária, fiscal e industrial caminhando em direções opostas pedem coordenação — Banco Central, Fazenda e produção numa mesma estratégia. O problema brasileiro nunca foi falta de programa. É falta de ambiente. E vale repetir: não há ajuste fiscal duradouro numa economia que não cresce, nem crescimento duradouro numa economia que não investe.

E há um lugar no Brasil onde essa resposta já pode começar. É a Bahia.

O sertão baiano está entre os líderes nacionais em energia eólica e solar — ativo industrial, não paisagem. Camaçari é um dos maiores complexos industriais integrados do hemisfério sul, plataforma natural para a química verde e o hidrogênio. O estado já produz veículos elétricos, saindo da fotografia da velha indústria para o filme da nova. Tem minerais estratégicos no subsolo, com espaço para refinar em território baiano — não só extrair. E tem, em Salvador, o SENAI CIMATEC: referência nacional em inovação e formação profissional que o país inteiro estuda.

Tudo o que o Brasil tem em escala nacional, a Bahia tem em concentrado. A pergunta que vale para o país vale, com mais urgência ainda, para o estado: vamos exportar o elétron, o grão e o minério — ou atrair para junto deles a fábrica, o emprego qualificado e o valor?

A pauta exportadora é a fotografia do passado. O futuro é o estoque de capacidades que decidirmos construir. O Brasil passou quarenta anos discutindo a fotografia. Esta é a última grande oportunidade desta geração de decidir o filme. E a Bahia, se quiser, pode ser a primeira a responder.