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O caso da Nvidia me lembrou a série Guerra, da HBO

Nas duas histórias, o fundador de uma gigante da tecnologia se envolve em uma enrascada por causa de um caso extraconjugal

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00

Confira os principais memes criados com o caso de infidelidade de Jansen Huang Crédito: Reprodução

O caso da Nvidia me fez gostar ainda mais da série Guerra, da HBO, que estreou em 1º de outubro e deve ter o último capítulo da primeira temporada disponível a partir de 19 de novembro. Vejam: essa história de um executivo brilhante, que construiu uma gigante da tecnologia e agora vê seu império envolvido em uma crise por conta de um caso extraconjugal, é basicamente o enredo da série britânica, que conta com um elenco de respeito e atuações impecáveis.

A única reserva que eu tinha à produção era achar alguns pontos da narrativa exagerados. O foco da história está na disputa entre dois escritórios de advocacia que defendem os interesses de um casal em pé de guerra, tentando construir o melhor acordo possível em um processo de divórcio bilionário. No meio disso tudo, emerge uma enorme rede de intrigas, chantagens e até, pasmem, espionagem. Um exagero dramático para aumentar o interesse na produção, pensei.

É aí que surge o caso da Nvidia...

Jensen Huang é o nome do executivo da vida real que teve sua vida virada pelo avesso depois que veio a público seu relacionamento extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da empresa Megaspeed, sediada em Singapura. A situação ganhou contornos ainda mais surpreendentes quando autoridades americanas passaram a investigar a possibilidade de que ela tivesse ligações com o serviço de inteligência chinês.

Huang admitiu a infidelidade, mas não há comprovação de que tenha participado de qualquer operação de inteligência ou de que informações estratégicas da Nvidia tenham sido comprometidas. O problema é que as suspeitas já causaram bastante estrago.

Até a história ser revelada, Jensen era celebrado como um gênio por ter construído uma das empresas mais valiosas do mundo. Embora sua atividade seja menos visível ao consumidor final do que a de outras gigantes da tecnologia, são os chips desenvolvidos pela Nvidia que pavimentam boa parte da infraestrutura necessária à expansão dos negócios de inteligência artificial, entre outras aplicações tecnológicas. Não seria exagero dizer que, sem a empresa, o avanço recente da IA provavelmente teria ocorrido em outro ritmo e escala.

Apesar das perdas recentes no mercado financeiro, a Nvidia continua entre as companhias mais valiosas do planeta, com uma capitalização de mercado na casa dos trilhões de dólares. Em determinados momentos, chegou a ser avaliada em cerca de US$ 4 trilhões, valor superior, por exemplo, ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil estimado pelo FMI para 2026. É uma dimensão que ajuda a entender por que a empresa está no centro da disputa entre Estados Unidos e China pelo domínio da inteligência artificial.

Ao mesmo tempo em que consolidou a companhia como protagonista global, Jensen Huang viu seu patrimônio pessoal crescer e alcançar impressionantes US$ 145 bilhões, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, citado pela BBC. É dinheiro que não acaba mais. Sua esposa, Lori Huang, com quem é casado desde 1985, também tem atuação relevante no campo filantrópico e preside a Fundação Jen-Hsun e Lori Huang, que administra ativos estimados em US$ 9 bilhões.

Na série Guerra, o protagonista, representado por Dominic West, também tem o comando de sua empresa de tecnologia ameaçado em meio a uma crise conjugal. Mas não vou entrar em mais detalhes para evitar spoilers de quem resolver assistir à obra ficcional, que conta com Sienna Miller no papel da esposa traída.

O que posso dizer é que tanto a realidade quanto a ficção mostram os riscos de misturar poder econômico, relações extraconjugais, interesses empresariais e vida privada. A diferença é que, na televisão, tudo isso é resultado da imaginação de um roteirista. Na vida real, as consequências podem alcançar milhões de pessoas que sequer conhecem os protagonistas dessa história. Em comum, as duas histórias têm um poder imenso de atrair a atenção da audiência.

Acesso restrito

A brasileira Pax, especializada em inteligência artificial para segurança pública, foi aprovada pela OpenAI para integrar o Daybreak Blue, programa de acesso restrito a recursos avançados de IA voltados à defesa cibernética. A autorização permite que a equipe de segurança da empresa utilize esses modelos para identificar vulnerabilidades, analisar ameaças e proteger os sistemas que armazenam informações de investigações policiais. Os policiais não têm acesso direto a esses recursos. Fundada há dois anos, a Pax desenvolveu uma plataforma que funciona como um assistente de investigação. Em vez de fazer buscas manuais em diferentes sistemas, o policial descreve o que procura em linguagem natural, e a ferramenta cruza imagens e registros para identificar conexões e apontar pistas. Segundo a empresa, a tecnologia já contribuiu para investigações relacionadas a mais de 7 mil ocorrências em quatro estados e está presente em quase 200 municípios.

O que pensa o 1/3?

Uma pesquisa da Quaest, em parceria com O Globo, perguntou aos eleitores brasileiros se a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. O resultado chama a atenção. Não pelos 65% que responderam sim, mas pelos 11% que disseram que tanto faz e pelos 9% que consideram que uma ditadura pode ser preferível em determinadas circunstâncias. Outros 15% não souberam ou preferiram não responder. O que será que essa turma tem na cabeça? É importante não colocar todos no mesmo grupo: indiferença, simpatia por uma alternativa autoritária e ausência de resposta são posições diferentes. Mas os números merecem reflexão. Uma coisa é demonstrar insatisfação com o funcionamento da democracia — e 46% dos entrevistados disseram estar insatisfeitos, ante 48% de satisfeitos. Outra, muito diferente, é considerar que uma ditadura pode ser uma alternativa. A democracia pode e deve ser criticada, mas não deveria ser tratada como um regime descartável.

O BB falou demais

Pegou mal a declaração da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, de que parte dos grandes e médios produtores rurais inadimplentes optou por não quitar nem renegociar suas dívidas, mesmo após o governo e o banco oferecerem condições facilitadas de renegociação. A inadimplência na carteira de crédito ao agronegócio do banco cresceu e o lucro teve uma queda de 68% em relação ao segundo trimestre e de 66% na comparação com o mesmo período de 2025. Será que o BB não enxerga a deterioração das condições econômicas do país, com os persistentes juros elevados, além dos problemas climáticos e as quedas nos preços de boa parte das commodities?

meme da semana

Numa semana em que o escândalo da Nvidia dominou o imaginário dos produtores de memes, resolvemos mudar de assunto e olhar para o calendário. Afinal, o Natal está chegando e começa a época de ouro para quem não resiste a um bom panetone.



Então é Natal... Crédito: Reprodução