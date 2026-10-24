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O dia 20 é tão importante quanto o 25

Na próxima segunda-feira (dia 26), ainda existirão crianças e adolescentes sofrendo bullying e tendo que lidar com as consequências dessas ações

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:00

Vídeo de Felca alcançou mais de 14 milhões de visualizações no YouTube Crédito: Reprodução YouTube

A dor de Felca não deveria ser menosprezada. Até entendo quem diga que ele enfraquece a própria causa ao lançar o manifesto antibullying na reta final de uma campanha eleitoral que canaliza as paixões de milhões de brasileiros, mas também compreendo, e respeito, Felca. Primeiro por ter levantado a questão das bets, depois a da adultização. E agora o problema do bullying.

Sempre reagi às eventuais importunações de colegas, amigos e parentes meio ao estilo Cobra Kai (batendo mais forte de volta), mas reconheço que esta pode não ser a maneira mais eficaz, tampouco que funcione para todo mundo. No calor da campanha eleitoral, cobraram de Felca que se posicionasse politicamente (coisa que não fez, pelo menos até as 17 horas desta sexta-feira, dia 23), embora as posições do influenciador sejam, sim, políticas. Não são eleitorais ou partidárias.

E sabe o que é mais engraçado? Nenhuma das duas torcidas organizadas cobrou dos candidatos à Presidência da República que se posicionassem em relação a iniciativas para coibir a prática do bullying. A verdade é que a internet foi tomada por um bando de chatos importunando os outros para tentar fazer prevalecer as suas intenções de voto. Vejam, liberdade de expressão é tudo de bom, sejam felizes espalhando as suas ideias, mas não confundam o direito de se posicionar com uma obrigação.

Eu sou daqueles que vivem intensamente as disputas eleitorais. É minha Copa do Mundo, mas preciso compreender os que estão satisfeitos apenas em exercer sua cidadania votando e seguir suas vidas. De um jeito ou de outro, a questão eleitoral se resolve neste domingo (dia 25), muito provavelmente antes das 20h. Aí, restará aos vencedores festejar e aos derrotados lamber as próprias feridas e reclamar. Daqui a quatro anos começamos tudo novamente.

Na próxima segunda-feira (dia 26), ainda existirão crianças e adolescentes sofrendo bullying e tendo que lidar com as consequências dessas ações. Talvez esta seja a razão da pressa de Felca.

Os vídeos sérios do influenciador são longos e vão na contramão do que apregoam as regras de engajamento. Muitas vezes, tratam de temas pesados com muita profundidade. Isso pode cansar a audiência. Na legenda de um vídeo mais curto, ele diz, em caixa baixa: “só tô aqui hoje por conta de acompanhamento profissional. se voce sofre por algo parecido, procure um psicólogo ou psiquiatra”. Ainda assim, até sexta-feira, mais de 40 milhões de pessoas tinham visto a postagem mais curta que ele publicou no Instagram, enquanto 14 milhões visualizaram a versão completa do desabafo que o influenciador fez, no YouTube.

“Depois que eu postei o vídeo sobre adultização eu surtei”, conta, mostrando um calhamaço de papel com o laudo médico. Diz ter passado todo o período posterior à denúncia isolado. “Você que é muito tímido, ou tem fobia social, já entende o sentimento”, ressalta.

O influenciador relata ter sido xingado pela primeira vez aos 12 anos, no colégio. No ano seguinte, recebeu o primeiro apelido e, aos 14 anos, foi espancado no banheiro da escola “pela primeira vez”. Aos 15 anos, conta, atentou contra a própria vida pela primeira vez e apenas cinco anos depois começou a receber atendimento especializado.

A crise desencadeada pelo sucesso na internet isolou Felca do mundo real. Ele não se afastou apenas das redes sociais, mas também da família e até dos amigos. “Me expulsou do mundo”, descreve. O psiquiatra disse que o caso dele é interessante: “você tem fobia social e é famoso”. Consequência do bullying.

O confronto com a própria história e a convivência com as consequências das agressões que sofreu deram a Felca um sentido de urgência em denunciar que uma em cada quatro crianças brasileiras passa pelo que ele vivenciou.

“Se você já sofreu bullying, eu espero que o meu vídeo de uma hora te traga algum conforto, eu sei da sua dor”, disse o jovem no último dia 20, quando se comemora o Dia Mundial da Luta contra o Bullying. Por isso o anúncio nesta data. Ah, mas tem uma eleição, não é? Cada um com suas prioridades.

Guerra da carne

Aqui no Brasil quando um candidato quer demonstrar que é popular, ele aparece comendo pastel. Nos Estados Unidos, a moda nesta eleição legislativa é posar comendo churrasco. Democratas e republicanos entraram numa disputa nas redes sociais para mostrar quem gosta mais da carne de boi nos estados que possuem pecuária forte. Óbvio que além do gosto, os dois grupos que disputam o controle do parlamento nos EUA discutem a culpa pela alta no preço do alimento. Um dia desses, o democrata Scott Colom, que disputa uma cadeira no Senado pelo Mississipi com Cindy Hyde-Smith, candidata à reeleição, criticou a oponente por sugerir que as pessoas escolham outro tipo de proteína. Em outros estados, os republicanos acusam os adversários de serem veganos e hostis à indústria da carne. Um dos acusados foi o democrata James Talarico. Desde então, Talarico tem aparecido repetidamente em churrascos.

Um voto a mais

No próximo domingo (dia 25), além de votar no candidato à Presidência, os eleitores das cidades de Chopinzinho e São João vão ter que responder também se são favoráveis à separação e transferência da Comunidade de Alto Mirim para São João. É a primeira vez que este tipo de consulta é feita nas urnas. A discussão sobre a transferência da comunidade é antiga e leva em conta a proximidade geográfica com São João, que fica a cerca de 4 quilômetros de Alto Mirim. A distância de 30 km em relação a Chopinzinho dificulta o acesso dos moradores a serviços públicos oferecidos pelo município.

meme da semana

Era certo que a eliminação do Flamengo na última quinta-feira (dia 22) diante do Estudiantes da Argentina iria render memes. Talvez, uma das poucas surpresas após a derrota em pleno Maracanã foi que até Romário, ex-jogador do time, entrou na zoeira. Que nos perdoem os rubro-negros, mas a piada é muito boa.

O Baixinho não liberou a torcida do Flamengo Crédito: Reprodução Romário TV