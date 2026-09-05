MORTE E VIDA

O direito de morrer: brasileiros desafiam a lei para buscar suicídio assistido na Suíça

Especialistas discutem eutanásia, suicídio assistido e cuidados paliativos em um debate que mistura ética, religião e autonomia

Moyses Suzart

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:12

Cuidados paliativos no Hospital Mont Serrat, em Salvador, reverência e único no país pelo SUS Crédito: Zélia Correia

O poeta Antonio Cícero disse duas coisas pertinentes. Na primeira, certas coisas acabam na hora certa, mas isso é raro. Na outra, afirmou que não faz sentido viver a vida sem aventura. Afinal, o que fazer quando o desejo insiste em permanecer e a vida já não faz mais sentido? Qual o caminho quando a dor ultrapassa a vontade de continuar vivo? No ordenamento jurídico brasileiro, a vida é um direito fundamental, inegociável a tal ponto de ninguém poder abrir mão dela, nem por vontade própria. Ou seja: é proibido querer morrer, ou melhor dizendo, eutanásia e suicídio assistido são crimes. Mas onde fica o direito de morrer? De interromper o sofrimento de forma controlada, com acompanhamento médico, sem dor?

A professora brasileira Célia Maria Cassiano não esperou a lei brasileira mudar. Em abril deste ano, decidiu ir para a Suíça passar pelo procedimento do suicídio assistido. Curiosamente, o país é um dos únicos que permite a estrangeiros utilizarem o método. Por isso, tornou-se a principal rota para quem deseja fazer valer o direito de morrer. Segundo pesquisas de órgãos suíços, todo ano cerca de 500 pessoas vão até a Suíça em busca do chamado “turismo da morte”, como o procedimento é conhecido por lá. O levantamento não especifica quantos brasileiros estão entre os pacientes, mas Célia faz parte dessa estatística.

“Eu não queria ficar totalmente dependente, presa numa cama, ligada a aparelhos. Hoje eu preciso de três pessoas para me levarem ao banheiro: uma me levanta, uma tira minha roupa, outra me ajuda a sentar. Estou no limite da minha dignidade e decidi lutar pelo meu direito de ter uma morte digna”, disse Célia Maria em suas redes sociais, antes do procedimento. Ela sofria de uma doença degenerativa que afetava seu segundo neurônio motor, conhecida como Paralisia Progressiva. Para não alarmar os parentes, Cassiano disse que viajaria para participar de experimentos científicos relacionados à doença.

Não foi bem assim. Célia tomou um medicamento na cama, acompanhada por especialistas e familiares presentes. Cassiano fechou os olhos, como se fosse dormir, mas nunca mais acordou. Contudo, o processo está longe de ser simples, além de ser caro tanto para o paciente quanto para o país. Para se ter uma ideia, o brasileiro que deseja fazer o mesmo que Célia desembolsa, sem contar passagem e hospedagem na Europa, cerca de R$ 65 mil, aproximadamente 11 mil francos suíços, apenas com os custos do procedimento, que segue critérios bastante rígidos.

Curiosamente, a eutanásia é proibida na Suíça. Nesse método, o médico administra o medicamento que encerra a vida do paciente. Lá, isso é crime. Contudo, a legislação suíça não proíbe que alguém auxilie uma pessoa a cometer suicídio de maneira altruísta, diferentemente do Código Penal brasileiro, que condena induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, com pena de reclusão entre dois e seis anos caso a morte seja consumada. Na Suíça, não.

O processo pode durar semanas ou meses. Em geral, a pessoa precisa manifestar, de forma voluntária e reiterada, o desejo de morrer, demonstrar capacidade de tomar decisões e passar por avaliações médicas para confirmar seu estado de saúde. Organizações especializadas analisam toda a documentação clínica e, se os critérios forem atendidos, o paciente recebe acesso ao medicamento letal, que deve ser administrado por ele próprio, nunca por terceiros.

Eutanásia, morte assistida e cuidados paliativos 1 de 11

O procedimento, que não exige a presença de um médico, pode custar mais de R$ 16 mil aos cofres públicos suíços. Isso porque, além das etapas prévias, todo suicídio assistido precisa passar por inquérito policial e outras burocracias, incluindo a participação da polícia e do Ministério Público, que comparecem ao local para confirmar a morte. Há ainda o recolhimento obrigatório do corpo até o equivalente ao IML local e, só depois, a liberação para o funeral. Some isso ao fato de que, além dos estrangeiros, os pedidos feitos pelos próprios suíços aumentam a cada ano. Somente entre 2004 e 2022, os pedidos de residentes suíços para morte assistida saltaram de 187 para 1.729, segundo o site Swissinfo.

É justamente por isso que se faz necessário explicitar que a dor abordada aqui é física, não psicológica, como ocorre em transtornos mentais que assolam a sociedade atual. Estes são tratáveis e não se enquadram como doenças terminais.

“É fundamental entender que o sofrimento existencial que se encaixa nos critérios para eutanásia, de acordo com a legislação vigente de cada país que a aprova, possui como um dos pilares a exclusão de um transtorno mental que, porventura, esteja alimentando esse desejo. O sofrimento derivado dos transtornos de humor, principalmente do episódio depressivo, é potencialmente tratável e costuma, com o manejo adequado, mitigar ou até eliminar o desejo de morte”, explica Leonardo Araújo, médico psiquiatra da Holiste Psiquiatria.

Araújo foi um dos poucos profissionais de saúde que aceitaram falar sobre o tema e garante: não é possível traçar um perfil psicológico comum entre as pessoas que recorrem à medicina como ferramenta para antecipar a morte.

“Situações clínicas como essas, nas quais se precisa de auxílio para atividades básicas, como comer, vestir-se ou higienizar-se, mostram que mesmo indivíduos com controle adequado da dor física permanecem com um desejo de morte sustentado, um local de sofrimento para o qual nem o mais potente ópio parece trazer conforto”, disse Leonardo.

Poeta Antonio Cícero, escolheu a morte assistida Crédito: Divulgação

Segundo a advogada Amanda Barbosa, professora e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, a eutanásia continua proibida juridicamente porque é enquadrada como homicídio doloso, conforme o artigo 121 do Código Penal, embora exista um atenuante. “Mesmo sendo motivada por compaixão ou piedade para abreviar o sofrimento de outra pessoa, a prática é, no máximo, considerada homicídio privilegiado, o que pode reduzir a pena, mas não retira sua ilicitude”, explica.

Contudo, Amanda afirma que a proibição vai além do aspecto legislativo. “Há diversas manifestações na jurisprudência e na doutrina que tratam o direito à vida como se fosse indisponível. Tais posicionamentos parecem guardar mais relação com os valores das pessoas que os sustentam do que com aquilo que pode ser deduzido a partir da leitura do texto constitucional. Não raro, a sacralidade da vida, premissa moral de forte fundo religioso, é mencionada direta ou indiretamente em decisões judiciais”, completa.

No Brasil, apesar de ambos os métodos serem criminalizados, a ortotanásia é permitida. Mas é preciso não confundir os conceitos. A ortotanásia consiste em permitir que a morte aconteça naturalmente, sem intervenções artificiais que apenas prolonguem o sofrimento do paciente. Diferentemente dela, a distanásia representa o prolongamento excessivo da vida por meio de aparelhos e tratamentos sem benefício real. Já a eutanásia envolve a provocação deliberada da morte para aliviar um sofrimento considerado insuportável, tendo a compaixão como elemento central que a diferencia de um homicídio comum. No suicídio assistido, por outro lado, o próprio paciente realiza o ato final com auxílio de terceiros.

Célia Maria Cassiano foi até a Suiça para buscar o suicídio assistido Crédito: Divulgação

Cuidados paliativos

A Bahia, inclusive, é referência em cuidados paliativos? O Hospital Mont Serrat. Administrada pelas Obras Sociais Irmã Dulce, a unidade foi criada com uma proposta que vai além do tratamento da doença: oferecer controle de sintomas, acolhimento psicossocial, suporte espiritual e qualidade de vida para pacientes com doenças graves, crônicas ou ameaçadoras da vida, colocando conforto e cuidado integral no centro da assistência.

O próprio hospital da Cidade Baixa mostra que os cuidados paliativos não são sinônimos de fim. O Mont Serrat alcançou um índice médio de 30% de altas hospitalares em pouco mais de um ano de funcionamento, resultado de um controle rigoroso dos sintomas, permitindo que muitos pacientes retornem ao convívio familiar.

“O maior equívoco é achar que cuidado paliativo é o lugar onde a saúde cruza os braços. As pessoas ouvem ‘paliativo’ e entendem ‘acabou, não há mais nada a fazer’. É exatamente o contrário. Quando nossa equipe chega junto de um paciente, não estamos ali para administrar o fim. Estamos ali para devolver vida ao tempo que resta, seja ele de anos, meses ou dias”, explica a médica Karoline Apolônio, uma das responsáveis pelo Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia.

Segundo Apolônio, os estudos sobre o desejo de antecipar a morte mostram que ele costuma ser flutuante e quase sempre está associado a fatores passíveis de cuidado: dor mal controlada, depressão, solidão, sensação de perda da dignidade ou ausência de sentido. Inclusive, em Oregon, nos Estados Unidos, onde vigora desde 1997 a lei de morte assistida mais antiga do mundo, uma pesquisa apontou que o desejo de antecipar a morte não está necessariamente ligado à dor. Na verdade, o principal motivo é a perda de autonomia, citada por cerca de 92% dos pacientes.

“‘Eu não quero mais viver assim’ é uma das frases mais difíceis que escutamos, e aprendi a não ter pressa em interpretá-la. Na maioria das vezes, quando alguém me diz isso, não está afirmando ‘eu quero morrer’. Está dizendo ‘eu não aguento mais sofrer desse jeito’. A palavra que carrega o peso é o ‘assim’. E nosso trabalho é descobrir o que isso significa para aquela pessoa específica”, relata Apolônio.

Cuidados paliativos no Hospital Mont Serrat, em Salvador, reverência e único no país Crédito: Paulo Baruch

Contudo, Karoline reforça que a eutanásia é um campo extremamente complexo, cercado de diferentes perspectivas. E nem sempre o alívio da dor elimina o desejo de morrer.

“Preciso ser honesta e não simplificar, porque isso seria desonesto com a complexidade do tema. Para a maior parte das pessoas, esse pedido é um pedido de alívio, não de morte. Para algumas, porém, mesmo depois de cuidado tudo o que era possível cuidar, depois de aliviado tudo o que era possível aliviar, o desejo permanece, lúcido e constante. E reconheço que, para essas pessoas, esse sentimento pode ser genuíno, não um sintoma a ser corrigido, mas uma posição autêntica diante da própria vida”, afirma.

Enquanto o Brasil segue nesse dilema, alguns países já observam o direito de morrer sob outra perspectiva. Um deles é o Uruguai. No ano passado, o país legalizou a eutanásia, mas isso não significa que brasileiros possam viajar até lá para realizar o procedimento. Ao menos por enquanto, somente uruguaios e residentes permanentes podem solicitá-lo, seguindo regras igualmente rígidas. Inclusive, a primeira paciente do país a passar pelo procedimento foi uma mulher de 69 anos com câncer em estágio terminal, no fim de maio.

Na América Latina, a Colômbia, apesar de não possuir uma lei específica, descriminalizou a eutanásia. Na Europa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, cuja lei está suspensa, e Espanha permitem a eutanásia, enquanto Suíça, Áustria e Alemanha autorizam apenas o suicídio assistido. Na América do Norte, o Canadá regulamentou a eutanásia em 2018, e alguns estados norte-americanos também permitem a prática, assim como Austrália e Nova Zelândia, na Oceania.

O poeta Antonio Cícero também optou pelo suicídio assistido. Em 2024, diagnosticado com Alzheimer, decidiu ir até a Suíça para passar pelo procedimento. Imortal da Academia Brasileira de Letras, Cícero teve uma vida marcada pela arte. Foi autor de sucessos eternizados principalmente na voz de sua irmã, Marina Lima, além de canções como “O Último Romântico”, interpretada por Lulu Santos, entre outros poemas e composições. Na despedida, deixou apenas um desejo: um fim tranquilo, o direito de morrer. Sem romance, apenas um direito.