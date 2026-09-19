ENTRELINHAS

O futebol brasileiro não nasceu nas bets e pode viver sem elas

O debate ultrapassa a questão comercial. Existe uma diferença entre vender uma camisa, um carro ou um telefone e promover uma atividade cujo modelo de negócio depende de pessoas apostando dinheiro

Miro Palma

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:00

Bets dominam o mercado de patrocínios a clubes no futebol brasileiro Crédito: Divulgação

O futebol brasileiro sobreviveu à inflação, a crises econômicas, escândalos, mudanças de calendário, dirigentes, emissoras, patrocinadores e até à ausência de público nos estádios. As camisas eram ocupadas por bancos, empresas de telefonia, fabricantes de material esportivo, companhias aéreas, montadoras e tantos outros setores. Por isso, chama atenção o manifesto divulgado nesta semana por clubes contra possíveis restrições ao mercado de apostas. O documento recebeu um título alarmante: “O fim do futebol brasileiro”. A mensagem é que uma mudança nas regras poderia provocar um impacto financeiro tão grande que comprometeria a sobrevivência das equipes. Será mesmo?

Os clubes têm um argumento. As bets se tornaram uma fonte de dinheiro para o futebol brasileiro. Em 2026, 12 dos 20 clubes da Série A começaram o campeonato com uma casa de apostas como patrocinadora máster. Em julho, o número chegou a 13. As bets passaram a ocupar 60% das principais propriedades comerciais das camisas da elite nacional, além de aparecerem em placas, transmissões, competições e ações digitais. Não é pouco dinheiro, e seria irresponsável fingir que uma retirada repentina desse mercado não teria impacto sobre os clubes, principalmente aqueles com menor capacidade de buscar outras receitas.

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Mas reconhecer essa dependência é diferente de aceitar a ideia de que o futebol não pode existir sem ela. O dinheiro das bets não criou o futebol brasileiro. As empresas chegaram a um mercado que já existia e passaram a ocupar espaços que, durante décadas, foram preenchidos por outros anunciantes. A questão, portanto, não deveria ser apenas quanto os clubes perderiam sem esse dinheiro, mas por que uma atividade que ganhou força tão rapidamente passou a ser apresentada como indispensável à sobrevivência do esporte.

E há um detalhe importante: a dependência já começou a diminuir. O Brasileirão de 2026 iniciou a temporada com seis clubes a menos patrocinados por bets na posição máster do que em 2025. Ou seja, o próprio mercado mostrou que é possível trocar de parceiro comercial, ainda que isso tenha custos e dificuldades.

A paisagem do futebol, entretanto, continua tomada por essas marcas por todos os cantos. São camisas, placas, transmissões, programas esportivos, redes sociais, anúncios, bônus, chamadas durante partidas e campanhas protagonizadas por jogadores. A bet deixou de ser apenas uma empresa que compra publicidade e passou a fazer parte da experiência de acompanhar o futebol. Em 2026, por exemplo, a Betano mantém os naming rights do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O debate, para mim, ultrapassa a questão comercial. Existe uma diferença entre vender uma camisa, um carro ou um telefone e promover uma atividade cujo modelo de negócio depende de pessoas apostando dinheiro. A Organização Mundial da Saúde reconhece o transtorno do jogo como um problema de saúde pública e relaciona os danos às perdas financeiras, problemas de saúde mental, ruptura de relacionamentos, violência familiar e suicídio. A entidade também alerta que a exposição à publicidade e a associação com o esporte ajudam a normalizar o jogo, sobretudo entre crianças e jovens.

O problema chegou também à integridade das competições. A Operação Penalidade Máxima, em 2023, investigou esquemas em que jogadores eram aliciados para provocar cartões, pênaltis, escanteios e outros acontecimentos explorados por apostadores. O país precisou criar legislação específica para punir quem oferece ou recebe vantagem para alterar resultados esportivos. Existe uma relação direta entre o crescimento desse mercado e os riscos impostos à própria credibilidade do espetáculo.

O futebol brasileiro não nasceu nas bets. Antes delas, havia patrocinadores. E depois delas, também haverá. A discussão sobre o futuro do esporte deveria incluir justamente a capacidade de encontrar outras fontes de financiamento sem transformar uma atividade cercada de riscos sociais e problemas de integridade em parte inseparável da identidade do jogo.

O exemplo inglês

Não é preciso imaginar como seria um futebol com menos exposição às casas de apostas. O Campeonato Inglês já passou por essa transição. Em abril de 2023, os clubes da primeira divisão aprovaram a retirada dos patrocínios de empresas de apostas da frente das camisas. A mudança deu aos clubes três anos para encontrar alternativas. A temporada 2026/27 é, portanto, a primeira sem esse tipo de patrocínio na frente dos uniformes.

A medida não eliminou as bets. As marcas continuam podendo ocupar outros espaços, como mangas, placas e propriedades comerciais. A Premier League também adotou um código de conduta para patrocínios de jogos de azar, com princípios relacionados à proteção de menores e pessoas vulneráveis, responsabilidade social e integridade das competições.

O exemplo inglês é interessante justamente porque não houve uma ruptura de uma hora para outra. Os clubes sabiam que perderiam uma fonte relevante de receita e tiveram tempo para procurar substitutos. E a vida seguiu normalmente.

Essa é a discussão que falta por aqui: não se o futebol vai acabar sem as bets, mas quanto tempo e quais condições seriam necessários para que os clubes reduzissem essa dependência.

A resposta da torcida

Talvez o aspecto mais curioso do episódio brasileiro tenha acontecido justamente onde os clubes escolheram divulgar sua posição: nas redes sociais. As reações de torcedores foram, em muitos casos, contrárias ao discurso das próprias equipes. Houve uma enxurrada de críticas e comentários questionando a ideia de que restringir as bets significaria o fim do futebol brasileiro.

Há uma diferença entre aquilo que é lucrativo para um clube e aquilo que o torcedor considera compatível com o esporte que acompanha. O dinheiro pode pagar salários, contratar jogadores e manter estruturas, mas não determina sozinho o que deveria fazer parte da identidade do futebol.