OPINIÃO

O maior problema do futebol brasileiro não está nos estrangeiros

Reduzir o espaço de atletas de outras nacionalidades não resolve as dificuldades de formação e desenvolvimento de novos talentos no país

Miro Palma

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

CBF definiu novas regras para os jogadores estrangeiros Crédito: CBF/ Divulgação

O futebol brasileiro encontrou um jeito curioso de tentar recuperar espaço para os jovens: diminuir o número de estrangeiros. A partir do ano que vem, os clubes poderão relacionar até oito jogadores de outras nacionalidades por partida. O número vai cair gradualmente até chegar a cinco em 2030.

Eu só não consigo enxergar como tirar estrangeiros do caminho vai resolver um problema que começou muito antes de eles chegarem. Até porque os gringos não caíram de paraquedas por aqui. Fazem parte da nossa história. O futebol que se desenvolveu no Brasil sempre teve influência de fora, assim como nossos atletas levaram nossa maneira de jogar para outros lugares. Essa troca nunca foi um problema.

E é justamente aí que acho que a discussão da CBF começa a ficar estranha. É verdade que o jovem perdeu espaço, afinal, os números apresentados pela própria entidade mostram isso. A participação dos jogadores brasileiros sub-23 na minutagem da Série A caiu bastante, enquanto a presença de estrangeiros mais velhos aumentou. A média de idade do campeonato também subiu e chegou a 28,5 anos. O que me parece discutível é a conclusão de que a solução passa por fechar mais espaço para quem vem de fora.

Quem acompanha futebol sabe que o problema é mais antigo. A nossa base mudou, assim como a maneira de jogar e a própria formação dos jogadores. A pressão por resultado também é outra. Hoje, muitas vezes, o garoto precisa chegar ao profissional pronto para resolver. Se não entrega rápido, perde espaço. E, quando aparece uma proposta interessante do exterior, o clube também sabe que pode ser difícil dizer não.

O Brasil passou anos formando jogadores que aprendiam a jogar futebol antes de aprender a cumprir função. O drible e o improviso eram estimulados desde cedo. O garoto, no campinho de barro, era incentivado a tentar uma jogada diferente, havia espaço para errar. No entanto, isso foi mudando. Fomos ficando mais preocupados em organizar, compactar, cumprir função, ganhar. Não estou dizendo que organização tática seja ruim, pois o futebol mudou no mundo inteiro. Só que, no caminho, parece que fomos deixando algumas características que fizeram o jogador brasileiro ser diferente.

E agora queremos recuperar isso diminuindo estrangeiros. Não vejo relação entre as duas coisas. Se um clube tem um garoto de 19 anos pronto para jogar, que coloque o garoto. Se ele é bom, a nacionalidade do jogador que está ao lado dele deveria importar pouco. O problema aparece quando a solução para a falta de espaço do jovem é simplesmente tirar alguém da frente dele. E quem garante que, no lugar do estrangeiro, vai entrar um garoto da base?

Pode entrar outro brasileiro mais experiente, alguém que o treinador considere mais confiável para aquele momento. A conta da CBF até fecharia, pois teríamos mais brasileiros em campo. Apesar disso, o jovem continuaria no banco. Essa é uma questão que me incomoda nessa discussão. Estamos confundindo nacionalidade com formação.

O estrangeiro que chega ao Brasil também traz futebol. É outra cultura, uma maneira diferente de enxergar o jogo. Argentinos, uruguaios, colombianos e espanhóis podem apresentar ao atleta brasileiro soluções que ele não conhecia. Podem obrigá-lo a pensar diferente e elevar a competição dentro do próprio elenco. Isso também é formação.

O Campeonato Brasileiro ficou mais interessante quando passou a receber jogadores de diferentes países, principalmente da América do Sul. Alguns chegaram desconhecidos, ganharam espaço, se adaptaram e também deixaram alguma coisa. Outros simplesmente não deram certo e faz parte, pois o mercado funciona assim. O que eu não acho saudável é transformar o estrangeiro em uma espécie de obstáculo ao desenvolvimento do nosso futebol.

E existe uma contradição que ficou ainda mais evidente nesta semana. Enquanto a CBF anuncia a redução dos estrangeiros, Carlo Ancelotti tenta encontrar novos jogadores para a Seleção. Na sexta-feira (25), o Brasil empatou em 1x1 com a Austrália no primeiro amistoso depois da eliminação na Copa do Mundo. Rayan salvou a equipe no último lance, mas a atuação voltou a levantar dúvidas sobre o momento da equipe. O treinador, aliás, apoiou a redução da presença estrangeira e disse que a medida pode abrir mais espaço para os jovens brasileiros.

Se queremos mais jovens em campo, precisamos discutir a qualidade das categorias de base e como os técnicos trabalham esses jogadores, além de entender por que tantos talentos chegam aos 18 ou 19 anos e parecem ter aprendido mais sobre posição e função do que sobre o próprio jogo. Também precisamos falar sobre a saída cada vez mais precoce dos brasileiros para o exterior. Um garoto que se destaca hoje pode estar vendido amanhã. O clube ganha dinheiro, o jogador ganha uma oportunidade de carreira e todo mundo parece sair satisfeito. Só que, quando olhamos para a Seleção alguns anos depois, fica a pergunta: onde esses jogadores tiveram tempo para amadurecer?

Não acho que o futebol brasileiro precise voltar ao passado. Mas o que não podemos perder é a capacidade de formar jogadores capazes de pensar dentro de campo. Se o jogador brasileiro precisa de uma regra que impeça um argentino ou um uruguaio de disputar uma vaga para conseguir entrar em campo, talvez seja hora de fazer uma pergunta mais incômoda: por que esse garoto não está conseguindo conquistar o espaço?

A resposta provavelmente está muito mais nas nossas categorias de base do que na nacionalidade do atleta que está na frente dele. Eu prefiro um Brasileirão que consiga reunir bons jogadores do que um campeonato preocupado em contar passaportes.

Quero ver o brasileiro jogando? Claro. Quero ver os nossos garotos ganhando espaço? Também. Só não acredito que a presença de quem vem de fora seja a responsável pela perda da identidade do nosso futebol. Essa identidade começou a mudar dentro de casa. E, se queremos recuperá-la, talvez seja lá que devêssemos começar a procurar.