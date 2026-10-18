O maximalismo domina os estilo dos soteropolitanos com direito a muita cor e acessórios poderosos

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00
Waléria Simony (@waleriasimony) foi curtir o Pelourinho com um visu fresco, tudo a ver com o cenário. A saia de crochê não sai mais de moda e é uma peça única. O top estampado deu leveza à composição, assim como o colar usado na cintura.
Fazendo um match com sua saia, Waléria colocou um adereço na cabeça que ajuda a manter o cabelo arrumado e traz ainda mais identidade ao look.
Auno (auno.br) não tem medo de experimentar e se divertir na hora de montar uma produção. Ele equilibrou a silhueta da calça ampla com uma blusa mais justa e a grande sacada ficou por conta dos acessórios (anéis, colar, brincos e pulseiras) que injetaram bossa. E a bolsinha bordada roubou a cena também.
Teka Ferrer (@teka.ferrer) sabe que mesclar texturas em um look ajuda a sair do óbvio. O seu conjunto já tinha bastante informação de moda e o lenço sobre os ombros em cor dentro da paleta trouxe uma elegância extra.
Natália Gavioli (@natalia.gavioli) aliou conforto e estilo em um outfit esportivo bem colorido. E o cabelo poderoso já é por si estiloso e com atitude.