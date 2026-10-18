MODA

O maximalismo domina os estilo dos soteropolitanos com direito a muita cor e acessórios poderosos

Veja nossa curadoria de looks de rua



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

Confira o visual da galera Crédito: Elielton Araújo e Paula Magalhães

Waléria Simony (@waleriasimony) foi curtir o Pelourinho com um visu fresco, tudo a ver com o cenário. A saia de crochê não sai mais de moda e é uma peça única. O top estampado deu leveza à composição, assim como o colar usado na cintura.

Fazendo um match com sua saia, Waléria colocou um adereço na cabeça que ajuda a manter o cabelo arrumado e traz ainda mais identidade ao look.

Auno (auno.br) não tem medo de experimentar e se divertir na hora de montar uma produção. Ele equilibrou a silhueta da calça ampla com uma blusa mais justa e a grande sacada ficou por conta dos acessórios (anéis, colar, brincos e pulseiras) que injetaram bossa. E a bolsinha bordada roubou a cena também.

Teka Ferrer (@teka.ferrer) sabe que mesclar texturas em um look ajuda a sair do óbvio. O seu conjunto já tinha bastante informação de moda e o lenço sobre os ombros em cor dentro da paleta trouxe uma elegância extra.