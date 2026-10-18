Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O maximalismo domina os estilo dos soteropolitanos com direito a muita cor e acessórios poderosos

Veja nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

Confira o visual da galera
Confira o visual da galera Crédito: Elielton Araújo e Paula Magalhães

Waléria Simony (@waleriasimony) foi curtir o Pelourinho com um visu fresco, tudo a ver com o cenário. A saia de crochê não sai mais de moda e é uma peça única. O top estampado deu leveza à composição, assim como o colar usado na cintura.

Fazendo um match com sua saia, Waléria colocou um adereço na cabeça que ajuda a manter o cabelo arrumado e traz ainda mais identidade ao look.

Auno (auno.br) não tem medo de experimentar e se divertir na hora de montar uma produção. Ele equilibrou a silhueta da calça ampla com uma blusa mais justa e a grande sacada ficou por conta dos acessórios (anéis, colar, brincos e pulseiras) que injetaram bossa. E a bolsinha bordada roubou a cena também.

Teka Ferrer (@teka.ferrer) sabe que mesclar texturas em um look ajuda a sair do óbvio. O seu conjunto já tinha bastante informação de moda e o lenço sobre os ombros em cor dentro da paleta trouxe uma elegância extra.

Natália Gavioli (@natalia.gavioli) aliou conforto e estilo em um outfit esportivo bem colorido. E o cabelo poderoso já é por si estiloso e com atitude.

Tags:

Moda

Mais recentes

Imagem - Playstation 5 desbloqueado pode rodar jogos de PS2, lançamentos e abre caminho para a pirataria

Playstation 5 desbloqueado pode rodar jogos de PS2, lançamentos e abre caminho para a pirataria
Imagem - Como é sua relação com a Inteligência Artificial?

Como é sua relação com a Inteligência Artificial?
Imagem - O apocalipse das IAs

O apocalipse das IAs