OPINIÃO

O medo já mora em casa

Me incomoda muito ver o debate eleitoral dedicar tanta energia a anunciar o que poderá acontecer se um candidato vencer, enquanto os problemas que já moram nas casas seguem esperando respostas

L Luiz Galvão Cidadão

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

O brasileiro não precisa que a campanha eleitoral lhe ensine a ter medo. Ele já conhece esse sentimento de cor: quando o filho demora a chegar, quando precisa escolher qual conta pagar, quando abre a fatura e percebe que o salário não vai dar. Para milhões de brasileiros, o medo não é uma hipótese sobre o futuro. É uma experiência do presente.

E é exatamente por isso que a política não deveria virar mais uma fonte de medo, mas uma resposta aos medos que já existem. Me incomoda muito ver o debate eleitoral dedicar tanta energia a anunciar o que poderá acontecer se um candidato vencer, enquanto os problemas que já moram nas casas seguem esperando respostas. Há algo profundamente deslocado nisso: governar não é convencer o cidadão de que sua vida pode piorar com o adversário. Governar é mostrar, com resultados, que a vida que ele já tem pode melhorar.

Lula e Flávio 1 de 6

Trabalho com gestão pública há mais de vinte anos. Antes de avaliar uma política, examino sua base legal, seu financiamento e seus resultados. Esse critério vale para todos. A Constituição protege o voto e as aposentadorias já concedidas. Essas garantias não eliminam todo risco, mas mostram a diferença entre possibilidade jurídica, proposta concreta e previsão de campanha.

Entre 2021 e 2022, fui vice-ministro da Cidadania. A transferência de renda chegou a 21,6 milhões de famílias, com benefício mínimo de R$ 600, e foi criado o Auxílio Gás para tantas outras milhões de famílias. Não elimino as críticas legítimas àquele governo. Mas quem promete proteger o pobre não deveria precisar assustá-lo para conquistá-lo.

O medo que dispensa propaganda é outro: o da mãe que acompanha o filho pelo telefone, o do comerciante que fecha mais cedo, o da família que evita certas ruas. Na Bahia, essa realidade pesa mais. Quem vive sob a atuação de organizações criminosas não espera um aviso sobre o que pode acontecer se outro grupo assumir o poder. Espera poder circular com segurança hoje.

Há também a insegurança silenciosa de não conseguir pagar as contas. Ela acompanha o aposentado, o trabalhador endividado, o dono da padaria, a cabeleireira com CNPJ. Para essas pessoas, a economia é a diferença entre fechar o mês e fechar as portas.

O cidadão não vive dentro de um relatório oficial. Vive dentro da sua casa. Quando há distância gigantesca entre os indicadores do governo e a sua realidade, surge um problema de confiança. E confiança não se reconquista com comunicação. Recupera-se com resultados, melhorando a sua qualidade de vida.

Observem uma situação interessante. Em 2002, a campanha presidencial do candidato Lula ficou marcada pela frase de que a esperança havia vencido o medo. Vinte e quatro anos depois, as duas palavras seguem disputando a política, só que agora o medo e a esperança mudaram de lado. Mas há outra diferença no cenário atual: o medo precisa de slogans para crescer; a esperança precisa apenas de resultados para florescer.

Esperança não é palavra de campanha. É acreditar que o trabalho melhora a vida, que o jovem encontra estudo e emprego, que o aposentado vive com dignidade, que o pobre além de comida vai ter uma melhor perspectiva de vida, que se volta a sair de casa sem medo da violência. Isso não pertence à direita nem à esquerda. Pertence aos brasileiros. Conquista-se na vida real, com ações concretas. É consequência do trabalho. E quando a esperança no trabalho que está sendo feito se esgota, mudar deixa de ser escolha e acaba se tornando a única opção.

O brasileiro não precisa que a política lhe ensine a ter medo. É sobre os medos que ele já tem que deveríamos discutir. Governar não é administrar o receio sobre o amanhã. É assumir responsabilidade pelos problemas de hoje. O desafio de qualquer governo não deveria ser ampliar o medo para obter apoio, e sim reduzi-lo.

Porque a esperança não vence o medo com promessas. Vence com trabalho, com resultados, com segurança, com conta paga, com filho chegando em casa, melhorando a qualidade de vida da população mais pobre do país. E é por isso que a estratégia do medo, por mais alta que grite, por mais desesperada que ela pareça, jamais vencerá a esperança que nasce de uma vida melhor.