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O melhor, insano! Jogamos Modern Warfare 4 e Call of Duty voltou a acertar o alvo

Testamos campanha, DMZ, multiplayer e Warzone; novo título conquista elogios da crítica e alcança uma das melhores avaliações da franquia em 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

Testamos campanha, DMZ, multiplayer e Warzone; novo título conquista elogios da crítica e alcança uma das melhores avaliações da franquia em 15 anos.
Testamos campanha, DMZ, multiplayer e Warzone; novo título conquista elogios da crítica e alcança uma das melhores avaliações da franquia em 15 anos. Crédito: Divulgação

Insano. Essa palavra já poderia traduzir o novo Call of Duty, a quarta e última versão do Modern Warfare. O maior clássico de jogos de tiro parecia estar morto no mercado dos games após os fiascos de Black Ops 6 e 7, horríveis e decepcionantes. Com isso, entre os maiores lançamentos do ano, MW4 parecia ser o menos badalado, pois os players já estavam preparados para outra bomba. Não foi. O novo CoD já está na prateleira dos melhores jogos de tiro da história. Seu realismo, jogabilidade e história são o suprassumo de qualquer gamer. E, para minha alegria, tive a missão de jogar esta nova versão, sob a tutela supralegal da minha esposa não reclamar que eu estava jogando PlayStation 5 por horas. “Epa, pode não parecer, mas estou trabalhando”, dizia, quando ela me olhava com cara de bicho, obrigada a aceitar o salvo-conduto.

O jogo é dividido em alguns tipos de jogabilidade: campanha, DMZ, multiplayer e a integração com o Warzone, a versão gratuita do Call of Duty, que só foi liberada na madrugada do dia 6 de outubro e, como faço tudo pela profissão, aguardei toda a madrugada para jogar esta versão e entregar a matéria completa, sem deixar rastros.Posso resumir: é um modo melhor que o outro.

Primeiro, o modo campanha. O jogo se passa em dois enredos, mas dentro de uma só história: uma suposta invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul. É caótico, pois mostra um país vivendo seu cotidiano até receber um bombardeio surpresa dos vizinhos. A situação é tão insana que o político Han Dong-hoon sugeriu ao presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, que jogasse Modern Warfare 4 para entender o quanto seu país poderia sofrer em caso de ataque surpresa. Se ele jogou, eu não sei, mas nós jogamos. Além de você controlar soldados asiáticos dos dois lados, a história mostra o fim trágico dos principais personagens da franquia, como Capitão Price e o famoso Ghost. Sem spoilers, mas o roteiro é digno dos melhores filmes de ação.

Foram três dias jogando até completar todas as missões. Com inteligência artificial, os bots estão mais difíceis, o que deixa o jogo mais desafiador, principalmente nas versões mais difíceis, como o casca-grossa e outro que, caso morra, precisa recomeçar do início. O tempo de jogatina pode chegar a 18 horas, tempo relativamente curto pela interação. Em três dias intensos, terminei todas as 16 missões. Existem outros modos, como o DMZ. Você precisa entrar na Coreia invadida, completar missões, pegar recursos para melhorar seu quartel e voltar sem morrer. Caso morra, perde tudo que pegou na missão e fica zerado. Muito difícil para um jogador mediano como eu.

Call Of Duty MW4

Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
Call Of Duty MW4 por Divulgação
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Call Of Duty MW4 por Divulgação

No modo multiplayer, o filho chora e a mãe não vê. É o metro quadrado com mais enzos que passam o dia todo jogando e não deixam nenhum CLT curtir o jogo sem morrer. É muito complicado, mas a jogabilidade é boa e os mapas merecem aplausos. Mas a grande cereja do bolo é o Warzone, onde qualquer player pode jogar sem a necessidade de ter o jogo. Apesar de movimentos mais lentos, o que pode ser estranho no início, o novo mapa, que concentra o cenário da divisa entre as Coreias do Sul e do Norte, deixa o jogo mais cadenciado e com tempo de você respirar e não morrer logo, pois o que não falta é lugar para um jogador ruim como eu se esconder. Em suma, vale cada centavo gasto e é um forte candidato a concorrer, nas suas devidas proporções, ao GTA VI.

Elogios

Depois de alguns capítulos que dividiram opiniões, Call of Duty parece ter reencontrado o caminho das boas avaliações. Lançado em 23 de outubro de 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 vem recebendo elogios da crítica especializada e já aparece entre os títulos mais bem avaliados da franquia nos últimos anos.

Na avaliação publicada pela PC Gamer, o jogo recebeu nota 85 de 100. Já o Metacritic, agregador que reúne análises de diferentes veículos, registrava 87 pontos para a versão de PC em levantamento divulgado pela Forbes. Caso a avaliação se mantenha, será o melhor resultado da série em cerca de 15 anos, desde Modern Warfare 3, de 2011, que alcançou 88 pontos na mesma plataforma de avaliação. Os números ainda podem mudar à medida que novas críticas forem publicadas**,** e a tendência é de melhora, já que muitos jogadores, com receio de um novo fiasco, não compraram o pré-lançamento.

O resultado chama a atenção em uma franquia que lança jogos com frequência e enfrenta o desafio de renovar uma fórmula já conhecida por milhões de jogadores. O antecessor, Call of Duty: Modern Warfare III, recebeu avaliações consideravelmente inferiores: sua versão de PC aparece com 56 pontos no comparativo publicado pela Forbes. O novo capítulo, portanto, representa uma recuperação expressiva na recepção da crítica, embora uma boa nota não signifique unanimidade entre os jogadores.

Mas números e avaliações profissionais contam apenas parte da história. Para entender se Modern Warfare 4 realmente recuperou o brilho da franquia, também vale olhar para quem está com o controle nas mãos. A experiência de quem joga ajuda a identificar o que funciona na prática, o que mudou em relação aos capítulos anteriores e se os elogios da crítica se confirmam durante as partidas. No caso do CORREIO e deste humilde player, é o melhor jogo de tiro dos últimos 10 anos. Agora dá licença que eu vou jogar…

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Call of Duty mw4

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