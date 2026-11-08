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O melhor, insano! Jogamos Modern Warfare 4 e Call of Duty voltou a acertar o alvo

Testamos campanha, DMZ, multiplayer e Warzone; novo título conquista elogios da crítica e alcança uma das melhores avaliações da franquia em 15 anos

Moyses Suzart

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

Testamos campanha, DMZ, multiplayer e Warzone; novo título conquista elogios da crítica e alcança uma das melhores avaliações da franquia em 15 anos. Crédito: Divulgação

Insano. Essa palavra já poderia traduzir o novo Call of Duty, a quarta e última versão do Modern Warfare. O maior clássico de jogos de tiro parecia estar morto no mercado dos games após os fiascos de Black Ops 6 e 7, horríveis e decepcionantes. Com isso, entre os maiores lançamentos do ano, MW4 parecia ser o menos badalado, pois os players já estavam preparados para outra bomba. Não foi. O novo CoD já está na prateleira dos melhores jogos de tiro da história. Seu realismo, jogabilidade e história são o suprassumo de qualquer gamer. E, para minha alegria, tive a missão de jogar esta nova versão, sob a tutela supralegal da minha esposa não reclamar que eu estava jogando PlayStation 5 por horas. “Epa, pode não parecer, mas estou trabalhando”, dizia, quando ela me olhava com cara de bicho, obrigada a aceitar o salvo-conduto.

O jogo é dividido em alguns tipos de jogabilidade: campanha, DMZ, multiplayer e a integração com o Warzone, a versão gratuita do Call of Duty, que só foi liberada na madrugada do dia 6 de outubro e, como faço tudo pela profissão, aguardei toda a madrugada para jogar esta versão e entregar a matéria completa, sem deixar rastros.Posso resumir: é um modo melhor que o outro.

Primeiro, o modo campanha. O jogo se passa em dois enredos, mas dentro de uma só história: uma suposta invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul. É caótico, pois mostra um país vivendo seu cotidiano até receber um bombardeio surpresa dos vizinhos. A situação é tão insana que o político Han Dong-hoon sugeriu ao presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, que jogasse Modern Warfare 4 para entender o quanto seu país poderia sofrer em caso de ataque surpresa. Se ele jogou, eu não sei, mas nós jogamos. Além de você controlar soldados asiáticos dos dois lados, a história mostra o fim trágico dos principais personagens da franquia, como Capitão Price e o famoso Ghost. Sem spoilers, mas o roteiro é digno dos melhores filmes de ação.

Foram três dias jogando até completar todas as missões. Com inteligência artificial, os bots estão mais difíceis, o que deixa o jogo mais desafiador, principalmente nas versões mais difíceis, como o casca-grossa e outro que, caso morra, precisa recomeçar do início. O tempo de jogatina pode chegar a 18 horas, tempo relativamente curto pela interação. Em três dias intensos, terminei todas as 16 missões. Existem outros modos, como o DMZ. Você precisa entrar na Coreia invadida, completar missões, pegar recursos para melhorar seu quartel e voltar sem morrer. Caso morra, perde tudo que pegou na missão e fica zerado. Muito difícil para um jogador mediano como eu.

Call Of Duty MW4 1 de 8

No modo multiplayer, o filho chora e a mãe não vê. É o metro quadrado com mais enzos que passam o dia todo jogando e não deixam nenhum CLT curtir o jogo sem morrer. É muito complicado, mas a jogabilidade é boa e os mapas merecem aplausos. Mas a grande cereja do bolo é o Warzone, onde qualquer player pode jogar sem a necessidade de ter o jogo. Apesar de movimentos mais lentos, o que pode ser estranho no início, o novo mapa, que concentra o cenário da divisa entre as Coreias do Sul e do Norte, deixa o jogo mais cadenciado e com tempo de você respirar e não morrer logo, pois o que não falta é lugar para um jogador ruim como eu se esconder. Em suma, vale cada centavo gasto e é um forte candidato a concorrer, nas suas devidas proporções, ao GTA VI.

Elogios

Depois de alguns capítulos que dividiram opiniões, Call of Duty parece ter reencontrado o caminho das boas avaliações. Lançado em 23 de outubro de 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 vem recebendo elogios da crítica especializada e já aparece entre os títulos mais bem avaliados da franquia nos últimos anos.

Na avaliação publicada pela PC Gamer, o jogo recebeu nota 85 de 100. Já o Metacritic, agregador que reúne análises de diferentes veículos, registrava 87 pontos para a versão de PC em levantamento divulgado pela Forbes. Caso a avaliação se mantenha, será o melhor resultado da série em cerca de 15 anos, desde Modern Warfare 3, de 2011, que alcançou 88 pontos na mesma plataforma de avaliação. Os números ainda podem mudar à medida que novas críticas forem publicadas**,** e a tendência é de melhora, já que muitos jogadores, com receio de um novo fiasco, não compraram o pré-lançamento.

O resultado chama a atenção em uma franquia que lança jogos com frequência e enfrenta o desafio de renovar uma fórmula já conhecida por milhões de jogadores. O antecessor, Call of Duty: Modern Warfare III, recebeu avaliações consideravelmente inferiores: sua versão de PC aparece com 56 pontos no comparativo publicado pela Forbes. O novo capítulo, portanto, representa uma recuperação expressiva na recepção da crítica, embora uma boa nota não signifique unanimidade entre os jogadores.