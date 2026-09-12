ENTRELINHAS

O novo iPhone de R$ 30 mil e a sensação de que nunca estamos atualizados

O novo dobrável da Apple é impressionante, mas também serve para lembrar como a indústria transformou a novidade em uma espécie de cobrança para o consumidor

Miro Palma

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Novo iPhone Duo tem versões de R$ 30 mil Crédito: Divulgação

Meu primeiro iPhone foi o 4. Naquela época, trocar de celular quando surgia um modelo novo parecia quase parte da rotina. Eu gostava da novidade, acompanhava os lançamentos e, sempre que podia, queria estar com o aparelho mais recente. Durante alguns anos, fui um cliente bastante disciplinado dessa lógica.

A Apple apresentou nesta semana o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável. No Brasil, ele chega custando entre R$ 21.999 e R$ 30.999, dependendo da capacidade de armazenamento. O valor da versão mais completa é suficiente para colocá-lo no mesmo patamar de preço de um carro usado ou uma moto zero quilômetro. É muito dinheiro para um telefone, mesmo considerando toda a tecnologia que há ali dentro.

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Trinta mil reais é um número difícil de ignorar, claro. Mas o que mais me incomoda nesse lançamento é outra coisa: essa sensação, que se repete a cada geração, de que o celular na minha mão envelheceu de repente só porque um outro apareceu na vitrine.

Levei alguns anos para perceber isso. A tecnologia realmente avançava, mas não necessariamente na velocidade que a troca anual dos aparelhos fazia parecer. Entre uma geração e outra, muitas vezes havia uma câmera melhor, um processador mais rápido, uma tela diferente. Mudanças interessantes, algumas bastante úteis, mas nem sempre suficientes para transformar um aparelho perfeitamente funcional em peça de museu. Hoje uso um Samsung e estou satisfeito. Ele faz o que preciso, não me deixa na mão e não sinto que esteja faltando alguma coisa só porque existe um modelo mais novo na vitrine. Talvez seja justamente essa mudança de perspectiva que me faça olhar para o iPhone Duo com curiosidade, mas sem aquela urgência que eu tinha anos atrás.

Existe uma diferença enorme entre um celular ficar ultrapassado de verdade e a gente simplesmente começar a olhar pra ele como se estivesse. Um aparelho pode deixar de receber atualizações, perder compatibilidade com aplicativos ou não suportar determinados recursos. Isso é obsolescência real. Outra coisa é quando ele continua cumprindo sua função, mas passa a parecer insuficiente diante da propaganda, das novidades e da comparação com o modelo recém-lançado.

Acho que não é bem o celular que envelhece. A gente é que vai sendo treinado, lançamento após lançamento, a olhar pra ele como se fosse ultrapassado.

A própria evolução dos smartphones mostra que a vida útil pode ser bem maior do que a ansiedade dos lançamentos sugere. O iPhone 11, lançado em 2019, ainda é compatível com o iOS 27. A Apple também mantém políticas de suporte que podem levar os aparelhos a receber serviço e peças por vários anos. A agência Associated Press, por exemplo, apontou recentemente que o ciclo médio de troca dos smartphones está em torno de quatro anos, enquanto grandes fabricantes ampliaram o período de suporte para até sete anos.

Isso não significa que não existam motivos para trocar de celular. Existem vários, na real. Tem gente que trabalha com imagem e precisa de uma câmera melhor. Tem quem passe o dia todo fora de casa e sinta falta de mais bateria. Os recursos novos de IA ajudam algumas pessoas. E o formato dobrável, pelo menos pra Apple, é de fato uma novidade. A questão é que, em algum momento, a novidade deixou de ser opção e virou quase uma cobrança. A gente olha pra um telefone que funciona perfeitamente bem e já pensa: acabou, esse aí já era — só porque saiu um mais novo. A indústria não precisa fazer o aparelho parar de funcionar para manter essa roda girando. Basta que o próximo seja mais desejável.