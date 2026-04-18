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O que fazer em Salvador: do arrocha ao rock, confira um roteiro diverso para este fim de semana

Nossa curadoria pescou desde a nostalgia dos vinis jamaicanos até o romantismo do arrocha, sem esquecer de um programa luxuoso para quem já está de olho no São João

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:30

No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. Crédito: Reprodução/Instagram

Brisa caribenha

O Rio Vermelho ganha um toque jamaicano com a ocupação sonora do Vidas Negras Sistema de Som. Neste sábado (18), a Só Shape recebe uma sessão 100% em vinil que promete atravessar a madrugada, começando às 21h e seguindo firme até às 7h da manhã. No repertório, uma seleção primorosa que viaja dos clássicos às raridades da música jamaicana e suas vertentes, cobrindo desde a década de 70 até os lançamentos atuais. A entrada para a maratona é totalmente gratuita.

Nostalgia pop

Ainda pelas bandas do Rio Vermelho, a festa Mega Ritz chega para quem não dispensa um hit nostálgico na pista de dança. A farra acontece neste sábado (18), no Chupito Music Bar, a partir das 20h. No comando das picapes, os DJs Santz e Tor4 fazem um passeio pelos sucessos que dominaram as rádios e as pistas nas décadas de 1990, 2000 e 2010. É a pedida ideal para reunir os amigos e cantar junto aqueles refrões que a gente jurou que tinha esquecido, mas que ainda estão guardados em algum lugar da memória.

Banda Spectro Crédito: Divulgação

Viagem sensorial

Para quem prefere a intensidade do rock progressivo, a banda Spectro preparou uma experiência que promete ir muito além de um simples tributo. Neste sábado (18), às 21h, o Restaurante Toca do Cobra, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, 789, no Caminho das Árvores, recebe o espetáculo Tributo a Pink Floyd. O show foca na fidelidade sonora e na entrega emocional, criando uma atmosfera imersiva para os fãs de solos marcantes e viagens sensoriais. O acesso se dá através do couvert artístico no valor de R$ 90, com vendas realizadas exclusivamente pelo aplicativo ou site Ticket Maker.

Raízes e som

O Centro Histórico ganha um colorido especial e uma batida que reverencia nossas raízes com o encontro de gerações do samba e da tradição afro-indígena. Neste domingo (19), a partir das 14h, o tradicional bloco Commanche do Pelô ocupa o Largo Tereza Batista para celebrar o Dia dos Povos Indígenas em grande estilo. A tarde promete ser uma reunião de ritmos e memória, trazendo para o mesmo palco o balanço do Samba do Pretinho e as vozes de Dan Mocidade, Jorginho Commancheiro e Edinho Alodê, além de outros convidados que chegam para somar nessa homenagem coletiva.

Jeanne Lima Crédito: Divulgação

Saudade em Xote

Neste domingo (19), o Pelourinho se transforma no quintal mais animado da cidade com a nova edição do Forró no Parque - Tributo a Zelito Miranda. A partir das 11h, Jeanne Lima assume as rédeas da festa na Praça das Artes Neguinho do Samba, trazendo um repertório que é puro dengo e tradição, honrando a memória e a trajetória de Zelito. Para deixar o clima ainda mais especial, ela divide o palco com a banda Cheiro de Amor e o grupo Filomena Bagaceira, garantindo aquela mistura certeira entre os sucessos do axé e o balanço do forró que a gente ama. O evento, que tem entrada gratuita e é uma iniciativa de Telma Miranda.

Sofrência no teatro

O sucesso foi tão avassalador que o espetáculo “Arrocha - aceita esse musical que dói menos” esticou a temporada. Neste sábado (18), às 19h, o Teatro Módulo, na Pituba, recebe o espetáculo que costura histórias de amor com hinos de ícones como Pablo, Silvano Salles e Nara Costa. Com texto assinado por Alan Miranda e Edvard Passos e uma ficha técnica de peso que inclui direção musical de Luciano Salvador Bahia, a peça é um mergulho divertido na alma do arrocha. Para garantir o seu lugar, os ingressos estão disponíveis tanto na bilheteria física do teatro quanto na plataforma Sympla.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika e acaba sendo agredido por ela. Tonho acredita que Lúcia/Alika esteja envolvida com outro homem. Lúcia/Alika e sua família chegam para jantar com Eugênia e Eustáquio, e Virgínia e Marta se incomodam. Ladisa afirma a Akin que jamais esquecerá que foi Dumi quem atentou contra seu marido. Jendal insinua aos ingleses que precisa casar sua filha, e Mr. Campbell sugere que Mr. Jones corteje Kênia. Eustáquio elogia a visão de negócios de Lúcia/Alika. Niara percebe que Alika sentiu ciúmes de Tonho. Dumi e Chinua planejam a fuga de Omar de Batanga. Dumi revela a Omar que Soliman está morto.18h40

CORAÇÃO ACELERADO A família Amaral sofre com a falta de contato com o avião que levava Alaorzinho para São Paulo. Janete teme que algo grave tenha acontecido a Alaorzinho. Naiane pede socorro a João Raul, com medo de perder seu pai. Ronei se preocupa com o estado de Zilá. O avião é encontrado. No hospital, Clévis informa a todos que Alaorzinho permanece desacordado por ter sofrido uma concussão na cabeça. Alaor aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda canta na igreja a convite do pastor Samuel. Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e faz um pedido.19h45