O que fazer em Salvador: do arrocha ao rock, confira um roteiro diverso para este fim de semana

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Flavia Azevedo
Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:30
Brisa caribenha
O Rio Vermelho ganha um toque jamaicano com a ocupação sonora do Vidas Negras Sistema de Som. Neste sábado (18), a Só Shape recebe uma sessão 100% em vinil que promete atravessar a madrugada, começando às 21h e seguindo firme até às 7h da manhã. No repertório, uma seleção primorosa que viaja dos clássicos às raridades da música jamaicana e suas vertentes, cobrindo desde a década de 70 até os lançamentos atuais. A entrada para a maratona é totalmente gratuita.
Nostalgia pop
Ainda pelas bandas do Rio Vermelho, a festa Mega Ritz chega para quem não dispensa um hit nostálgico na pista de dança. A farra acontece neste sábado (18), no Chupito Music Bar, a partir das 20h. No comando das picapes, os DJs Santz e Tor4 fazem um passeio pelos sucessos que dominaram as rádios e as pistas nas décadas de 1990, 2000 e 2010. É a pedida ideal para reunir os amigos e cantar junto aqueles refrões que a gente jurou que tinha esquecido, mas que ainda estão guardados em algum lugar da memória.
Viagem sensorial
Para quem prefere a intensidade do rock progressivo, a banda Spectro preparou uma experiência que promete ir muito além de um simples tributo. Neste sábado (18), às 21h, o Restaurante Toca do Cobra, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, 789, no Caminho das Árvores, recebe o espetáculo Tributo a Pink Floyd. O show foca na fidelidade sonora e na entrega emocional, criando uma atmosfera imersiva para os fãs de solos marcantes e viagens sensoriais. O acesso se dá através do couvert artístico no valor de R$ 90, com vendas realizadas exclusivamente pelo aplicativo ou site Ticket Maker.
Raízes e som
O Centro Histórico ganha um colorido especial e uma batida que reverencia nossas raízes com o encontro de gerações do samba e da tradição afro-indígena. Neste domingo (19), a partir das 14h, o tradicional bloco Commanche do Pelô ocupa o Largo Tereza Batista para celebrar o Dia dos Povos Indígenas em grande estilo. A tarde promete ser uma reunião de ritmos e memória, trazendo para o mesmo palco o balanço do Samba do Pretinho e as vozes de Dan Mocidade, Jorginho Commancheiro e Edinho Alodê, além de outros convidados que chegam para somar nessa homenagem coletiva.
Saudade em Xote
Neste domingo (19), o Pelourinho se transforma no quintal mais animado da cidade com a nova edição do Forró no Parque - Tributo a Zelito Miranda. A partir das 11h, Jeanne Lima assume as rédeas da festa na Praça das Artes Neguinho do Samba, trazendo um repertório que é puro dengo e tradição, honrando a memória e a trajetória de Zelito. Para deixar o clima ainda mais especial, ela divide o palco com a banda Cheiro de Amor e o grupo Filomena Bagaceira, garantindo aquela mistura certeira entre os sucessos do axé e o balanço do forró que a gente ama. O evento, que tem entrada gratuita e é uma iniciativa de Telma Miranda.
Sofrência no teatro
O sucesso foi tão avassalador que o espetáculo “Arrocha - aceita esse musical que dói menos” esticou a temporada. Neste sábado (18), às 19h, o Teatro Módulo, na Pituba, recebe o espetáculo que costura histórias de amor com hinos de ícones como Pablo, Silvano Salles e Nara Costa. Com texto assinado por Alan Miranda e Edvard Passos e uma ficha técnica de peso que inclui direção musical de Luciano Salvador Bahia, a peça é um mergulho divertido na alma do arrocha. Para garantir o seu lugar, os ingressos estão disponíveis tanto na bilheteria física do teatro quanto na plataforma Sympla.
Por @flaviaazevedoalmeida
NOVELAS:
A NOBREZA DO AMOR Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika e acaba sendo agredido por ela. Tonho acredita que Lúcia/Alika esteja envolvida com outro homem. Lúcia/Alika e sua família chegam para jantar com Eugênia e Eustáquio, e Virgínia e Marta se incomodam. Ladisa afirma a Akin que jamais esquecerá que foi Dumi quem atentou contra seu marido. Jendal insinua aos ingleses que precisa casar sua filha, e Mr. Campbell sugere que Mr. Jones corteje Kênia. Eustáquio elogia a visão de negócios de Lúcia/Alika. Niara percebe que Alika sentiu ciúmes de Tonho. Dumi e Chinua planejam a fuga de Omar de Batanga. Dumi revela a Omar que Soliman está morto.18h40
CORAÇÃO ACELERADO A família Amaral sofre com a falta de contato com o avião que levava Alaorzinho para São Paulo. Janete teme que algo grave tenha acontecido a Alaorzinho. Naiane pede socorro a João Raul, com medo de perder seu pai. Ronei se preocupa com o estado de Zilá. O avião é encontrado. No hospital, Clévis informa a todos que Alaorzinho permanece desacordado por ter sofrido uma concussão na cabeça. Alaor aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda canta na igreja a convite do pastor Samuel. Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e faz um pedido.19h45
TRÊS GRAÇAS Ferette entra em pânico ao constatar que atingiu Leonardo. Viviane acusa Ferette de assassino. Zenilda fica apavorada ao saber por Rogério que Ferette atropelou Leonardo. Lorena pede desculpas a Juquinha por ter cobrado da namorada a informação sobre a prisão de Leonardo. Lígia alerta Gerluce com medo de a filha estar na mira de Ferette. Leonardo fica sabendo por Zenilda que o pai tentou matar Viviane. Gerluce apoia Viviane. Lorena diz a Juquinha que não descansará enquanto Ferette não estiver preso. A delegada Marise tranquiliza Ferette. Viviane enfrenta Ferette no hospital, ao ser impedida por ele de entrar no quarto de Leonardo.21h20