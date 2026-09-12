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O que fazer no fim de semana em Salvador: de tributo afetivo a festival gratuito, confira os melhores eventos

Entre homenagens, ocupações culturais, discotecagens em vinil e rodas de samba tradicionais, a cidade efervesce com música, memória e pertencimento

Flavia Azevedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Cineasta baiano Ricardo Spencer Crédito: Reprodução

Cinema, afeto e Ricardo

A memória do cineasta e diretor Ricardo Spencer se transforma em festa pura e reencontro luminoso para reafirmar que sua presença continua viva nos discos, nos filmes e nas conversas que atravessam madrugadas. O Coletivo Spencer Presente! promove neste sábado (12), com entrada gratuita e sujeita à lotação do espaço, uma celebração festiva no Café Teatro Nilda Spencer, localizado na Rua do Couro, no bairro da Barroquinha. No palco, a música ganha energia com os shows de Retrofoguetes, Vivendo do Ócio, Afterdogz e messias.hybrida, enquanto a pista fica sob o comando dos tocadores Sister Morphine, BigBross e Elettra, acompanhados pelas intervenções visuais do artista Fino. O encontro rebobina o filme de uma vida generosa e corajosa para reunir amigos, rir e celebrar juntos.

Sister Morphine Crédito: Sora Maia

Ocupação cultural no MAB

Celebrando oito anos como espaço de união entre arte, cultura e empreendedorismo feminino, o BaZá RoZê convoca o público para a edição especial de aniversário “Sou RoZê, Sou Roseira”, que ocupa o Museu de Arte da Bahia (MAB), no corredor da Vitória, neste sábado (12) e neste domingo (13), das 13h às 20h, com entrada inteiramente gratuita. A programação do fim de semana traz neste sábado (12) roda de conversa sobre dinheiro e emoções às 15h, oficina de argila às 15h30 e contação de história às 16h, desaguando às 18h no show "Samba da Mulher Demais" com a cantora Eloah Monteiro, acompanhada por uma banda feminina formada por Carol Pêpa no baixo e direção musical, Geovana Franco no violão e Déia Azevedo na percussão. Já neste domingo (13), o evento conta com aula de biodanca às 15h30, o encanto do Circo Peligro às 16h30 e o show de encerramento "Andrezza apresenta Gal pra Dançar" às 18h, comandado por Andrezza Santos.

DJ O Preto Crédito: Divulgação

Bolachões de vinil e brasilidades

Para quem quer começar o fim de semana ao som de agulhas e discos girando no prato, o DJ O Preto assume as pick-ups neste sábado (12), a partir das 16h, no Feyh Bier Bar, no Rio Vermelho. Comandando a festa Discotecagem Prafrente, o DJ leva para a pista uma seleção cheia de estilo, focada exclusivamente em discos de vinil e brasilidades perfeitas para embalar o fim de tarde. O evento integra a programação de bares da região e convida os amantes da cultura do vinil a curtirem a música de perto.

Pausa poética

Em um gesto estético e político que aposta no recolhimento, na contemplação e na presença para desacelerar o ritmo do cotidiano, a cantora e compositora conquistense Larissa Caldeira apresenta o show "Recanto" neste sábado (12), às 19h30, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, localizado no Largo do Pelourinho, nº 19. Em formato acústico centrado na voz e no violão da artista, a apresentação investiga a ideia de interior como território afetivo e existencial através de canções autorais, acompanhada pelos músicos Zezinho Reis na viola e violão de 7 cordas, Alexandre Guena no contrabaixo e Ricardo Dorea na percuteria. Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 16 (Credencial Sesc), à venda pela plataforma Sympla, com classificação indicativa de 16 anos.

Tradição e batucada em Itapuã

O samba tradicional baiano pede passagem no Espaço Cultural Rumo do Vento, localizado na Praça do Coreto, no Alto da Bela Vista de Itapuã, em mais uma edição marcante do Samba da Resistência. O encontro acontece neste sábado (12), a partir das 17h, sob o comando firme de Seu Regi e Pedrão Abib, recebendo como convidado especial o aclamado Grupo Botequim — referência da cena soteropolitana desde 2006 — para interpretar clássicos da música brasileira e temas autorais. A entrada conta com acesso livre mediante colaboração consciente, sugerindo-se a contribuição de R$ 25 com informações adicionais no perfil do espaço no Instagram (@ecrumdovento).

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Jendal é levado para o palácio, e Kênia ajuda o pai. Dumi enfrenta Pascoal. Onildo e Niara se amam. Manoel diz a Fortunato que em breve terão de contar a verdade sobre Maria Helena. Graça repreende Ana Maria por terminar o namoro com Manoel. Casemiro tenta confortar Tonho. Mirinho e Virgínia planejam seu casamento e moradia. Viriato sonda Ritinha sobre Diógenes. Oruka informa que o estado de saúde de Jendal inspira cuidados, e diz que os rebeldes não aceitarão que o rei entregue o país para os estrangeiros. Dumi é rendido por Pascoal, e Jendal ordena que homem seja preso. Chinua avisa a Akin e Ladisa que Jendal condenou Dumi à morte. Kênia se culpa pelo destino de Dumi. 18h40

POR VOCÊ – Juarez atira da ponte o dinheiro que Zé deixou em seu poder. Lucas convida Bela para jantar e conhecer sua casa. Toy se apresenta como médico a Leandra. Juarez pede ajuda a Dalila para surpreender Iara. Maike alerta Toy que ele deve dizer a verdade a Leandra. Iracema diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas. Glorinha diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel desabafam com Iara e Ricardo, respectivamente, sobre a conversa que tiveram no hospital. Peixe encontra Gabriel, e Vanessa vê. Guto e Giovanna se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Pérola reforça a Leandra que não deseja tratar sua doença. Suelen termina com Peixe. Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. Próspero se anima com a companhia de Dalva. Peixe e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Bela e Lucas têm um jantar romântico, e o diretor declara sua paixão pela médica. 19h45

QUEM AMA CUIDA - Pedro se preocupa com a condicional de Adriana. Elenice enfrenta Tom. Pilar nega abrigo em sua casa para Ulisses e oferece a chave da antiga casa da família para o irmão. Ingrid diz a Pilar que Brigitte está arrependida e quer voltar para casa. Otoniel diz a Elisa que está preocupado com a tristeza de Francesca. Dora fica espantada com a decisão de Fábia de não dividir o dinheiro da venda da parte de Ulisses na joalheria com ele. Mau Mau apoia Felipe na situação da mãe. Adriana reage mal quando Lyris revela que está apaixonada por Ulisses. Ulisses descobre que sua conta conjunta com Fábia está zerada e os cartões bloqueados. 21h20