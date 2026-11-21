O ASSUNTO

O que vem após o encontro das três grandes potências?

Trump, Xi e Putin se sentam na mesma mesa pela primeira vez e discutem ordem mundial

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Encontro entre os presidentes das três grandes potências da atualidade criou uma série de expectativas em todo o mundo Crédito: Divulgação/Kremlim

O encontro foi inédito e apresentado como um marco na consolidação de uma nova ordem mundial. Talvez seja cedo para tanto, mas não há como negar a importância de ver os presidentes das três grandes potências da atualidade sentados à mesma mesa para conversar. Antes da reunião, realizada na quinta-feira (19), as próprias autoridades foram cautelosas: era pouco provável que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, deixassem Shenzhen, na China, com grandes acordos.

Ao que tudo indica, um avanço concreto sequer era o principal objetivo da reunião. Sentados em torno de uma mesa redonda, em uma residência oficial nos arredores da cidade chinesa, os três fizeram questão de mencionar a responsabilidade que tinham, juntos, de navegar por um mundo cada vez mais complexo. A conversa durou cerca de 70 minutos, e as palavras de Xi, anfitrião do encontro, ajudam a entender o espírito da reunião.

“A história nos mostra que, quando as grandes potências estão em paz, o mundo está seguro; quando as grandes potências entram em conflito, o mundo mergulha no caos”, disse o presidente chinês.

Cada um dos líderes, à sua maneira, conseguiu tirar algum proveito do encontro. Na declaração conjunta divulgada após a reunião, os três classificaram como de “importância fundamental” o princípio da imunidade de autoridades estatais. Também defenderam reformas na Organização das Nações Unidas (ONU) e a ampliação da produção e do fornecimento de derivados de petróleo. Um posicionamento de peso para Putin, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra.

Xi conseguiu projetar a si mesmo — e à China — como um protagonista diplomático de primeira grandeza, mesmo diante dos problemas econômicos enfrentados em seu próprio país. Trump, que sofreu uma dura derrota nas eleições de meio de mandato deste mês, mostrou que continua no centro do jogo internacional, ao lado de dois líderes cujo poder, dentro de seus respectivos países, praticamente não encontra contrapesos.

“Nenhuma paz jamais foi construída ao se recusarem oportunidades de diálogo e interação”, disse Trump no início da reunião. “Estamos escolhendo um caminho diferente.” Antes de a imprensa deixar a sala e as conversas começarem, acrescentou: “Vamos ver se conseguimos realizar algo”.

Para Putin, estar à mesma mesa que os presidentes das duas maiores economias do mundo já representava um ganho diplomático. Afinal, a Rússia continua envolvida na invasão da Ucrânia e enfrenta o isolamento imposto por parte da comunidade internacional.

Ainda é cedo para saber se o encontro será lembrado como um ponto de virada na história ou apenas como mais uma oportunidade para boas fotografias. Em pouco mais de uma hora, dificilmente os três teriam tempo para resolver as principais divergências entre seus países, que envolvem guerras, economia e tecnologias de ponta.

A cúpula foi inicialmente proposta por Putin como uma oportunidade para discutir a guerra na Ucrânia sem a presença de representantes ucranianos à mesa. A possibilidade provocou apreensão em Kiev e levou a comparações com a Conferência de Yalta, de 1945, quando as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial discutiram a organização do mundo no pós-guerra e suas respectivas áreas de influência.

Questionado sobre Trump ter se referido ao presidente russo como “um amigo”, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou uma entrevista coletiva sem responder. Um gesto negativo acompanhado de um sorriso amarelo foi tudo o que ofereceu como resposta.

Não por acaso, tanto Xi quanto Putin fizeram referências, em suas falas iniciais, ao período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando as nações vencedoras se uniram para moldar o mundo. É uma pista importante sobre a maneira como os dois encaravam o encontro de quinta-feira.

Inicialmente, autoridades americanas disseram que a Ucrânia não estaria na pauta, embora Trump tenha afirmado posteriormente que pretendia abordar o assunto. “Acredito que as coisas estão caminhando. Acho que ele (Putin) — e espero que o outro lado também — gostaria de ver um fim para essa guerra”, disse o presidente americano no início da reunião.

Mas o principal assunto para Trump era outro: o controle dos arsenais nucleares das maiores potências do mundo. Ele tenta negociar um novo acordo de redução de armas nucleares com Moscou e Pequim, embora tenha reconhecido as dificuldades de chegar a um entendimento. “Uma vez que você possui armas nucleares, é muito difícil deixar de tê-las”, afirmou. “É assim que a vida funciona.”

O tema apareceu logo no início da conversa. Xi Jinping classificou as armas nucleares como “a espada de Dâmocles pairando sobre a humanidade”, segundo a mídia estatal chinesa. A expressão faz referência a uma parábola grega que simboliza uma ameaça permanente. “Elas devem ser totalmente proibidas e completamente destruídas”, disse o líder chinês. “Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada”.

A imagem de sintonia

Pouco antes da reunião, Trump foi questionado sobre as vantagens de encontrar os dois líderes simultaneamente. “Ambos gostam do Trump”, disse ele. As divergências entre os três pareceram ficar em segundo plano quando o trio chegou à Vila Kylin, ao lado do parque de safári de tigres de Shenzhen.

A foto da mesa redonda divulgada pela equipe de imprensa do governo russo mostra Xi Jinping posicionado no centro, com Putin e Trump nos extremos. “Estamos, de fato, fazendo história”, disse Trump, orgulhoso. “Nós três temos muito o que discutir”, completou.

Dois dos três líderes presentes na reunião estão envolvidos em guerras contra adversários menores que se prolongaram mais do que eles calcularam inicialmente. A guerra dos Estados Unidos no Irã e a guerra de Putin na Ucrânia consumiram recursos militares e provocaram aumentos globais de preços — além de frustrarem Xi, que vê esses conflitos como uma ameaça à estabilidade global. Ambas eram temas que Trump esperava discutir com Xi e Putin, sendo que os dois mantêm laços com Teerã.

Antes da reunião trilateral, Trump conversou separadamente com Putin e Xi. Segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente russo, a guerra na Ucrânia dominou a conversa entre os dois. Na reunião com Xi, Trump disse que tanto os Estados Unidos quanto a China queriam ver o fim da guerra. Pequim se declara neutra no conflito, mas Xi se recusou a condenar Putin pela invasão. A China compra petróleo e gás da Rússia e é acusada de fornecer componentes que Moscou pode usar na guerra.