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Onde está a programação infantil da TV aberta? Antes do streaming, havia a TV Globinho

Programação infantil praticamente desapareceu da televisão aberta, enquanto personagens como He-Man, Bob Esponja e Digimon permanecem na memória do público. Confira os desenhos que marcaram gerações

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13:00

TV Globinho é exibida em edição especial
TV Globinho é exibida em edição especial Crédito: Divulgação

Houve um tempo em que a criança ainda era lembrada na TV aberta brasileira. Dos anos 1980 até meados de 2015, quando Fátima Bernardes acabou com toda a fantasia com seu programa Encontro, o público infantil consumia desenhos das 8h às 12h, todo santo dia. Na TV Globo, Xuxa começou essa maratona de animações eternizadas, como He-Man e Caverna do Dragão, sendo substituída pela TV Colosso, que mais tarde deu lugar à TV Globinho. Uma legião de ex-crianças ficou recentemente nostálgica ao ser anunciado o retorno dessa programação, mesmo que apenas por um dia. A Platinada anunciou que, em comemoração ao mês das crianças, vai voltar a exibir a TV Globinho em outubro, de forma pontual. Contudo, a ideia serve como um termômetro sobre a possibilidade de o programa infantil retornar à grade normal, reduzindo o Encontro e o Mais Você.

A possível volta da TV Globinho também coloca em discussão o espaço que a criança perdeu na televisão aberta. Durante décadas, a Globo dedicou parte de suas manhãs a programas e desenhos voltados ao público infantil, mas essa faixa praticamente desapareceu da programação. Hoje, quem procura esse tipo de conteúdo encontra uma oferta muito maior no YouTube, nos streamings e nas redes sociais. A nova geração praticamente não consome mais a TV aberta, muito mais culpa das próprias emissoras. A televisão aberta deixou de disputar esse público no mesmo horário em que, no passado, reunia milhões de crianças diante da tela. A exibição especial em outubro pode, portanto, servir para medir se ainda existe interesse por uma programação infantil na TV aberta e até onde a nostalgia dos adultos pode se transformar em audiência.

Enquanto isso não ocorre, os millennials podem se deliciar com desenhos que marcaram o tempo da TV Globinho, que chegou nos anos 2000 trazendo uma explosão de animações japonesas, super-heróis e séries modernas que dialogavam diretamente com a nova geração. O programa se tornou o grande palco de sucesso de animes como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokémon, Digimon e Dragon Ball Z. Também era espaço para clássicos renovados, como Homem-Aranha e As Aventuras de Jackie Chan, sem deixar de passar desenhos dos anos 1980, como Caverna do Dragão e He-Man.

Era uma fase em que o público infantil já consumia conteúdos mais rápidos, com batalhas, poderes, narrativas continuadas e personagens icônicos. A TV Globinho representou o auge da cultura otaku na TV aberta e virou símbolo de uma geração que cresceu um pouco antes da era dos streamings e da Galinha Pintadinha. A estética era mais tecnológica, vibrante e cheia de energia, a cara do começo dos anos 2000. Até que chegou o Encontro e a fantasia acabou...

TV Globinho – anos 2000-2015

Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução
Três espiãs demais: Youtube, HBO Max por Reprodução
Digimon: Prime Video por Reprodução
Yu-Gi-Oh!: Netflix por Reprodução
Monster Rancher: Youtube por Reprodução
Dragon Ball Z: Prime Video por Reprodução
Aladdin: Disney+ por Reprodução
Avatar: Prime Video por Reprodução
Rocket Power: Pluto TV, Prime Video, Youtube por Reprodução
as aventuras de jackie chan por Reprodução
Homem-Aranha: Disney+ por Reprodução
Os Simpsons: Disney+ por Reprodução
Bob Esponja: Netflix, Prime Video por Reprodução
Beyblade: Netflix, Prime Video por Reprodução
Freakazoid: HBO Max, Prime Video por Reprodução
1 de 15
Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução

Desenhos que marcaram época

Dragon Ball Z

Goku e seus companheiros enfrentam inimigos cada vez mais poderosos em batalhas que colocam a Terra e outros mundos em risco. A série acompanha a evolução dos guerreiros, suas transformações com cabelos pegando fogo e a busca constante por novos desafios.

Três Espiãs Demais!

Sam, Clover e Alex são três adolescentes que dividem a rotina escolar com missões secretas para uma agência de espionagem comandada pelo velho da lancha. Com aparelhos tecnológicos e muita ação, elas enfrentam vilões enquanto tentam levar uma vida normal de adolescente.

Digimon

Um grupo de crianças é transportado para o Mundo Digital, onde encontra criaturas digitais chamadas Digimon. Ao lado de seus parceiros, eles precisam enfrentar ameaças e encontrar uma forma de voltar para casa.

As Aventuras de Jackie Chan

O arqueólogo e especialista em artes marciais Jackie Chan percorre o mundo atrás de artefatos mágicos e enfrenta organizações criminosas e criaturas sobrenaturais. Ao lado da sobrinha Jade e de outros aliados, ele transforma cada missão em uma nova aventura.

Homem-Aranha

Peter Parker é atemporal. Um adolescente que ganha poderes depois de ser picado por uma aranha, que só faz se lascar, desempregado, leva toco das namoradas, vive sem dinheiro, enfim: o maior herói de todos os tempos.

Caverna do Dragão

Esse desenho reúne muitas gerações no mesmo lugar. Um grupo de adolescentes entra em um parque de diversões e acaba transportado para um mundo mágico, onde recebe poderes e armas de um misterioso Mestre dos Magos. Para voltar para casa, eles enfrentam monstros, desafios e o temido Vingador. E nunca voltam…

Bob Esponja

Bob Esponja Calça Quadrada é uma esponja otimista que vive na Fenda do Biquíni e trabalha no restaurante Siri Cascudo. Ao lado de Patrick, Sandy e outros moradores, ele se mete em confusões aparentemente simples que quase sempre saem do controle.

He-Man

Eu tenho força! O príncipe Adam usa a Espada do Poder para se transformar em He-Man, o homem mais poderoso do universo. O desenho ganhou mais um filme este ano, mas o sucesso não foi como imaginado.

X-Men

Mutantes com poderes extraordinários vivem em um mundo que os teme e persegue. Liderados pelo Professor Xavier, os X-Men usam suas habilidades para proteger humanos e mutantes, enfrentando vilões e conflitos que colocam os dois grupos em confronto.

Os Simpsons

A família Simpson vive na fictícia cidade de Springfield e transforma situações banais do cotidiano em histórias de humor e crítica social. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie protagonizam uma das famílias mais conhecidas da televisão.

Rocket Power

Otto, Reggie, Twister e Sam são amigos apaixonados por esportes radicais, como skate, surfe e patins. Entre competições e aventuras, o grupo vive as típicas confusões da adolescência.

Beyblade

Jovens competidores enfrentam uns aos outros em batalhas usando peões especiais chamados Beyblades. O protagonista Tyson e seus companheiros percorrem torneios em busca de reconhecimento e dos melhores bladers do mundo.

Yu-Gi-Oh!

Yugi é um jovem apaixonado por um antigo jogo de cartas que desperta poderes e mistérios ligados ao passado egípcio. Ao lado dos amigos, ele enfrenta adversários em duelos cada vez mais perigosos.

Lilo & Stitch

A pequena Lilo encontra Stitch, um alienígena geneticamente modificado que foge para a Terra e acaba sendo adotado por ela. Entre confusões e aventuras, os dois descobrem o significado de família.

Monster Rancher

Genki é transportado para o universo de Monster Rancher, onde monstros são criados e treinados para participar de batalhas. Ao lado de seus novos amigos, ele embarca em uma jornada para encontrar uma lendária criatura.

Aladdin

Inspirada no clássico conto árabe, a animação acompanha Aladdin, Jasmine e o Gênio em novas aventuras pelas ruas e pelo reino de Agrabah. A série amplia a história do filme com novos vilões, criaturas e confusões.

Avatar

Aang é o Avatar, único capaz de dominar os quatro elementos e responsável por restaurar o equilíbrio entre as nações. Ao lado de Katara e Sokka, ele precisa aprender a controlar seus poderes enquanto enfrenta a Nação do Fogo.

Freakazoid!

Freakazoid é um super-herói completamente fora do padrão, conhecido pelo comportamento caótico e pelo humor absurdo. A série mistura paródia, ação e referências à cultura pop em aventuras que frequentemente não fazem o menor sentido.

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