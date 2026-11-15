Os bermudões longos (jorts) são os queridinhos no momento e os tons terrosos viraram um "novo" preto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00
Rejane Ribeiro (@eusourejaneribeiro) elegeu um look monocromático que, por si, já é uma saída certeira, mas ela acrescentou mais bossa com a calça resinada, saindo do óbvio.
Para que acessórios quando se tem um cabelo cheio de personalidade como esse? As contas coloridas ajudaram ele a virar o protagonista do visu.
Marie Rebouças (@art0098love) passava pela Rua Chile com uma produção com toque retrô, graças a saia midi mais meia calça branca e sapato estilo boneca. A coordenação de cores das peças também merece destaque.
Os jorts estão em alta entre os boys que curtem moda. Felipe Billé (@lfelipebille) optou por um em alfaiataria e manteve a silhueta confortável com a camiseta mais larga. O boné foi uma ótima escolha para destacar as tranças curtas com contas
Lauander Dias (@lauandernunes) provou a força dos bermudões largos como peça tendência. Na sua versão, ele equilibrou o seu com uma camiseta mais justa, formando um combo em ótimos tons. A bolsa verde arrematou bem a produção.