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Os bermudões longos (jorts) são os queridinhos no momento e os tons terrosos viraram um "novo" preto

Confira nossa curadoria da semana

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00

Veja os visus escolhidos nesta semana
Veja os visus escolhidos nesta semana Crédito: Helenildo Amaral

Rejane Ribeiro (@eusourejaneribeiro) elegeu um look monocromático que, por si, já é uma saída certeira, mas ela acrescentou mais bossa com a calça resinada, saindo do óbvio.

Para que acessórios quando se tem um cabelo cheio de personalidade como esse? As contas coloridas ajudaram ele a virar o protagonista do visu.

Marie Rebouças (@art0098love) passava pela Rua Chile com uma produção com toque retrô, graças a saia midi mais meia calça branca e sapato estilo boneca. A coordenação de cores das peças também merece destaque.

Os jorts estão em alta entre os boys que curtem moda. Felipe Billé (@lfelipebille) optou por um em alfaiataria e manteve a silhueta confortável com a camiseta mais larga. O boné foi uma ótima escolha para destacar as tranças curtas com contas

Lauander Dias (@lauandernunes) provou a força dos bermudões largos como peça tendência. Na sua versão, ele equilibrou o seu com uma camiseta mais justa, formando um combo em ótimos tons. A bolsa verde arrematou bem a produção.

Tags:

Moda

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