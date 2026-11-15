MODA

Os bermudões longos (jorts) são os queridinhos no momento e os tons terrosos viraram um "novo" preto

Confira nossa curadoria da semana



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00

Veja os visus escolhidos nesta semana Crédito: Helenildo Amaral

Rejane Ribeiro (@eusourejaneribeiro) elegeu um look monocromático que, por si, já é uma saída certeira, mas ela acrescentou mais bossa com a calça resinada, saindo do óbvio.

Para que acessórios quando se tem um cabelo cheio de personalidade como esse? As contas coloridas ajudaram ele a virar o protagonista do visu.

Marie Rebouças (@art0098love) passava pela Rua Chile com uma produção com toque retrô, graças a saia midi mais meia calça branca e sapato estilo boneca. A coordenação de cores das peças também merece destaque.

Os jorts estão em alta entre os boys que curtem moda. Felipe Billé (@lfelipebille) optou por um em alfaiataria e manteve a silhueta confortável com a camiseta mais larga. O boné foi uma ótima escolha para destacar as tranças curtas com contas