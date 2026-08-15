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Para onde vai a indústria baiana?

Leia também sobre a Bahia que perde força, drones que levantam suspeitas e histórias que movimentam a semana

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05:00

A antiga fábrica da Ford em Camaçari, fechada desde 2021, foi fruto de grande mobilização na Bahia Crédito: Arquivo CORREIO

A produção industrial baiana encolheu 4,9% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas dois estados brasileiros tiveram desempenhos piores que a Bahia no período: o Rio Grande do Norte, com uma queda de 13,1%, e o Maranhão, com -6,4%.

No mesmo intervalo de tempo, a indústria brasileira cresceu 1,5%. O principal destaque positivo foi o Espírito Santo, com alta de 20,2% no semestre, seguido por Pernambuco, que ampliou em 10,9% a produção. Por aqui, a deficiência na oferta de infraestrutura, mas sobretudo a ausência de um plano para o setor, cobram da Bahia um preço elevado.

É verdade que o Brasil passa por um processo de desindustrialização precoce – fenômeno em que o setor de serviços ganha espaço na matriz econômica –, mas esta não parece ser a melhor explicação para o que está acontecendo no estado que foi berço da produção de petróleo no país e da indústria petroquímica na região Nordeste. Os números indicam que estamos ficando para trás, por mais doloroso que seja reconhecer isto.

Em 20 anos, o índice de produção física da indústria baiana caiu 31,9%, ainda de acordo com dados da PIM-PF. No mesmo período, o setor também encolheu nacionalmente, em virtude da desindustrialização, mas em um ritmo bem menos acentuado que o da Bahia, encolhendo 1,4% no mesmo período. Na contramão da indústria baiana, o setor cresceu mais de 15% em Pernambuco, nas últimas duas décadas.

A Bahia continua a ter a maior indústria do Nordeste, mas os números mostram que a diferença em relação aos outros estados da região diminui ano após ano, sem nenhum tipo de ação efetiva para reverter o quadro. Num intervalo de 10 anos, a indústria baiana perdeu 5,7 pontos percentuais (p.p) de participação no Valor de Transformação Industrial (VTI) da região. No mesmo período, Pernambuco ganhou 6,5 p.p, saindo de 17% para 23,5%. Se fosse uma corrida, o carro baiano seria aquele que está na frente, mas vê os concorrentes cada vez mais próximos no retrovisor.

Talvez o aspecto mais inquietante desta situação esteja na percepção de que aqueles que poderiam trabalhar para reverter este cenário assistem à corrida sem se dar conta do sentido de urgência deste problema.

Por que o recorte de 20 anos? Este é o intervalo em que este cronista acompanha de perto a atividade econômica na Bahia. Lá atrás, dizia-se que o estado precisava diversificar os instrumentos para atrair e manter investimentos produtivos A Bahia apresentava entre os seus grandes atrativos a oferta de áreas em seus distritos industriais, uma política de renúncia fiscal agressiva, linhas de crédito e engajamento do poder na atração de projetos relevantes para o estado. Os distritos industriais estão à própria sorte já faz um tempo e a Reforma Tributária pôs fim às renúncias fiscais, que já tinham rareado por aqui há algum tempo.

Houve um tempo em que a antiga Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (SICM), hoje Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), funcionava como importante base para a atração de investimentos, liderada por nomes engajados no desenvolvimento do estado. Mas já faz alguns anos que a pasta passou a ser utilizada para acomodações partidárias, enfileirando secretários que saíram de lá sem deixar saudades.

Por trás da queda de 31,93% estão os fechamentos em massa de fábricas calçadistas, químicas e petroquímicas, além da saída da Ford, cuja antiga fábrica hoje abriga a BYD — que ainda caminha para exercer o papel econômico desempenhado pela antecessora.

Por que é importante falar sobre indústria?

No último fórum Agenda Bahia, realizado pelo CORREIO, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), alguns participantes destacaram o papel do setor para o desenvolvimento. Um dos mais eloquentes foi o economista e executivo sênior Rafael Lucchese. “Nenhum país se desenvolveu sem uma indústria forte e o Brasil está desistindo da sua indústria cedo demais”, apontou o profissional que já exerceu papéis de destaque no Sistema S. Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), ressaltou a necessidade de enfrentar as “travas” que impedem o país de alcançar o seu potencial. “Vamos ficar falando das potências, das possibilidades, até quando? Precisamos dar os próximos passos”, provocou. O presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, lembrou que as dificuldades no setor industrial são comuns a todos os estados brasileiros, mas lembrou que “alguns perderam mais do que outros” nos últimos anos. Indústria é motor de desenvolvimento.

Drones espiões?

As teorias da conspiração sobre o Big Brother chinês ganharam força esta semana com a notícia de que a Marinha britânica descobriu que as câmeras dos seus drones enviavam secretamente dados para a China. Os equipamentos de vigilância K3 Scout eram utilizados pelas forças especiais do Reino Unido. Os equipamentos são fabricados por uma empresa britânica, mas tinham componentes chineses. A descoberta levou o Ministério da Defesa a determinar o corte da ligação dos equipamentos com a internet, segundo o jornal The Telegraph. A frota de drones, avaliada em aproximadamente 14 milhões de euros, está em utilização desde março deste ano. Segundo o Ministério da Defesa britânico (MoD), as transmissões detectadas correspondiam apenas a “comunicações de heartbeat”, ou seja, sinais que confirmam que o equipamento está ligado e a funcionar normalmente, sem indícios de que dados ou sistemas do ministério tenham sido acedidos, comprometidos ou enviados para o exterior. De acordo com fontes citadas pelo jornal britânico, os K3 Scout faziam parte de um pacote de defesa que o Reino Unido pretendia disponibilizar para ajudar a garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz.

Pedido incômodo

Um pedido feito pelo então príncipe Charles a Kate Middleton teria provocado a ira de William antes mesmo de ele se tornar rei. Segundo o escritor Christopher Andersen, autor do livro 'Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen', o atual Rei Charles III e a Rainha Camilla sugeriram que Kate mudasse a grafia de seu primeiro nome ao entrar para a família real. Resumidamente, queriam que Catherine passasse a grafar o nome com K, para não concorrer com o C de Charles e de Camila. A sugestão, no entanto, não teria sido bem recebida por William. De acordo com o livro, o príncipe ficou "furioso" e reagiu em defesa da esposa. Para William, o pedido era "insultuoso" não apenas para Kate, mas também para a família dela. O episódio teria reforçado a postura do príncipe de proteger a mulher diante de decisões vindas do alto escalão da monarquia.

meme da semana

Se as obras da Ponte Salvador-Itaparica estão, ou não, a todo o vapor, há controvérsias sérias. Mas o que ninguém pode negar é que o ritmo de produção dos memes sobre a tão sonhada obra seguem em ritmo acelerado e constante. Como deveria andar o projeto.

Será que vai demorar tanto tempo para esta obra sair? Crédito: Reprodução