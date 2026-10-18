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Playstation 5 desbloqueado pode rodar jogos de PS2, lançamentos e abre caminho para a pirataria

Novas brechas permitem instalar programas não oficiais, emular jogos antigos e explorar recursos que a Sony não oferece. Mas há restrições de sistema, como o modo online

Moyses Suzart

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

PS% desbloqueado Crédito: Reprodução

Quem cresceu jogando videogame nos anos 2000 provavelmente conhece a cena. O console chega em casa, os amigos perguntam se ele já está desbloqueado e alguém indica uma loja capaz de fazer a mágica acontecer. No PlayStation 2, isso significava, para muita gente, abrir as portas para uma biblioteca de jogos que seria cara demais para comprar individualmente se fosse original. Duas décadas depois, a história ganha um novo capítulo com o PlayStation 5, que entrou em uma fase movimentada de desbloqueios.

A diferença é que, desta vez, não se trata apenas de executar cópias de jogos. As brechas descobertas no console mais recente da Sony também permitem instalar aplicativos independentes, emuladores e ferramentas capazes de explorar recursos que não fazem parte da experiência oficial do aparelho. Este mês, a sequência de novidades chamou a atenção de jogadores e desenvolvedores, mas também reacendeu uma velha discussão sobre pirataria, preservação de jogos e os limites do controle que uma fabricante exerce sobre um produto vendido ao consumidor.

Sem dúvida, é um golpe forte para a Sony, que cantava de galo e determinava até se o jogo que você compra era seu, de fato. Mas a comunidade hacker é implacável e contra-atacou, abrindo o sistema até então fechado para uma infinidade de possibilidades. O movimento ganhou força com o Relapse, método de desbloqueio que se tornou público em 29 de setembro. Na sequência, projetos como o PS5SX2, emulador de jogos do PlayStation 2, ampliaram as possibilidades do console modificado. Também surgiram iniciativas para distribuir jogos comerciais sem autorização, transformando a descoberta de vulnerabilidades em uma disputa que vai além da curiosidade técnica.

Resumindo: se a Sony não conseguir bloquear os aplicativos piratas, será possível que usuários consigam, por exemplo, baixar GTA VI sem custos, como era antigamente no Xbox e PS2. O Relapse explora uma combinação de vulnerabilidades de software do PS5. Uma falha relacionada ao navegador do console funciona como porta de entrada para programas maliciosos, enquanto outra, no núcleo do sistema operacional, permite ampliar o nível de acesso ao aparelho. Em termos simples, o método abre espaço para executar códigos e programas que normalmente seriam barrados pelo firewall da Sony.

O santo graal dos games em Salvador 1 de 25

Há, porém, uma condição decisiva: a versão do sistema instalada no videogame. O Relapse é compatível com consoles que utilizam firmwares entre as versões 7.00 e 13.60, segundo os responsáveis pelo projeto e reportagens especializadas. As versões posteriores, a partir da 14.00, não estão incluídas na faixa de compatibilidade divulgada. Portanto, ter um PS5 não significa automaticamente poder desbloqueá-lo.

O procedimento também não transforma o videogame em um aparelho permanentemente modificado. O acesso precisa ser ativado novamente depois que o console é reiniciado. É uma diferença importante em relação à ideia popular de desbloqueio como alteração definitiva: desligar ou reiniciar o equipamento pode exigir que o processo seja repetido.

Uma das novidades que melhor traduzem o potencial do desbloqueio é o PS5SX2, emulador desenvolvido a partir do PCSX2, conhecido por reproduzir jogos de PlayStation 2 em computadores. O programa foi adaptado para funcionar diretamente no hardware do PS5, sem depender de outro equipamento para processar as imagens.

A proposta é recuperar jogos de uma geração que marcou época e melhorar a experiência em televisores modernos. A versão 2.0, divulgada em outubro, trouxe recursos de geração de quadros, ampliação de resolução e suporte a pacotes de texturas em alta definição. É como se o próprio console fizesse uma revitalização gráfica dos antigos games.

O crescimento dos desbloqueios também trouxe de volta a discussão sobre pirataria. Aplicativos não oficiais podem ser utilizados para executar programas independentes e preservar jogos antigos, mas também podem facilitar o acesso a cópias distribuídas sem autorização. Uma coisa não torna a outra automaticamente legítima.

Um dos casos mais comentados na última semana foi o Overdrive, catálogo não oficial que chegou a anunciar mais de 1.600 jogos de PS4 e PS5 para download gratuito em consoles modificados. Todos os jogos, inclusive os lançamentos. O projeto ganhou repercussão e teve seu repositório original removido do GitHub. Pouco depois, cópias do aplicativo começaram a aparecer novamente, de forma viralizada. Não dá mais para controlar.

Contudo, nem tudo são flores. Esta é uma das principais ressalvas para quem pensa em modificar o console é o mundo online, pois o desbloqueio e o acesso à PlayStation Network não são a mesma coisa. Um videogame pode executar programas não oficiais e, ao mesmo tempo, enfrentar restrições para entrar nos serviços da Sony. E uma delas é justamente a possibilidade de jogar online.

Na prática, o jogador pode ter de escolher entre preservar a possibilidade de desbloqueio e manter o console atualizado para utilizar normalmente os recursos oficiais. A situação exata de acesso à PSN depende da versão do sistema e das exigências de conexão em vigor. Não é correto afirmar que todo PS5 desbloqueado está permanentemente proibido de jogar qualquer modalidade online, mas a conexão aos serviços oficiais pode ficar comprometida.

Outro detalhe é que a compatibilidade com o desbloqueio não garante que todos os jogos e aplicativos funcionarão. Cada programa tem seus próprios requisitos, e determinados títulos dependem de versões mais recentes do sistema. Quem permanece em um firmware antigo para preservar a possibilidade de modificação pode acabar abrindo mão de atualizações, correções e recursos novos.

Há ainda o risco de suspensão da conta ou do próprio aparelho. O acordo de licença da Sony restringe o uso de software não autorizado e a tentativa de contornar os mecanismos de segurança do sistema. A empresa pode aplicar medidas contra violações de seus termos, incluindo suspensões que afetam o acesso aos serviços online. Para quem mantém uma biblioteca de jogos digitais vinculada à conta, esse risco precisa entrar na conta antes de qualquer modificação, pois uma das consequências é ter seu perfil banido e, consequentemente, tudo que você já comprou.

Piratex

O fascínio pelo desbloqueio não nasceu agora. O PlayStation 2, lançado em 2000, virou um dos maiores símbolos dessa cultura no Brasil. Em uma época em que os jogos originais pesavam no orçamento e o acesso a lançamentos era bem mais limitado, os chamados chips de modificação se popularizaram. Eles alteravam o funcionamento do console e permitiam executar mídias que o sistema original não aceitava.

A prática ajudou a formar uma geração de jogadores que conhecia os títulos pelo nome, mas também pelo número de discos que cabiam em um porta CD. Não estamos julgando estar certo, mas os desbloqueios mudaram até o formato do comércio informal. Nos camelôs de Salvador, boa parte das barraquinhas eram de jogos piratas de PS2 e Xbox.

Era comum encontrar lojas e pequenos estabelecimentos oferecendo jogos gravados, além de assistência para modificar os aparelhos. O acesso ampliado ao catálogo, entretanto, vinha acompanhado de um problema: boa parte dessas cópias era distribuída sem autorização dos titulares dos direitos autorais.

O fenômeno se repetiu, com diferenças técnicas, nas gerações seguintes. O PlayStation Portable, o PSP, ganhou métodos para executar programas caseiros e cópias de jogos. O PlayStation 3 também foi alvo de modificações que abriram espaço para softwares não oficiais, embora as possibilidades variassem conforme a versão do aparelho e do sistema. No PS4, explorações de vulnerabilidades igualmente permitiram executar códigos e aplicativos fora do ambiente autorizado.

A Sony, por sua vez, reforçou as proteções de software e passou a corrigir brechas por meio de atualizações. O resultado é uma corrida permanente: pesquisadores e desenvolvedores independentes encontram vulnerabilidades, a comunidade testa o que é possível fazer com elas e a fabricante lança correções para fechar as portas abertas.

No PS5, essa disputa tem uma dificuldade adicional. O console foi desenvolvido com várias camadas de segurança, e nem todo acesso obtido por uma falha permite controlar o aparelho inteiro. Por isso, os desbloqueios anteriores ofereciam possibilidades limitadas e dependiam de condições específicas. O Relapse ampliou a faixa de versões compatíveis com um método público e estimulou o desenvolvimento de programas independentes.

Mas o passado não pode ser transportado integralmente para o presente. Um PS2 desbloqueado podia funcionar sem depender de uma conta conectada permanentemente a uma plataforma digital. No PS5, jogos, atualizações, troféus, armazenamento em nuvem e partidas multiplayer estão muito mais integrados aos serviços da fabricante. Modificar o aparelho, portanto, pode significar perder justamente algumas das funções que fazem parte da experiência atual de jogar.

A escolha agora é como o filme Matrix, entre as pílulas vermelha e azul. Explorar o console além das regras da fabricante ou preservar o acesso aos serviços que fazem parte do cotidiano do PS5. Qual você vai tomar, com o devido lá ele?

GTA 6 1 de 17

Vale a pena desbloquear o PS5?

A resposta depende do que você espera do console. O desbloqueio abre espaço para emuladores, projetos independentes e jogos antigos, mas exige aceitar limitações e possíveis perdas de recursos.

O que você ganha

Emulação: possibilidade de rodar jogos de gerações anteriores, como os do PS2, com eventuais melhorias gráficas e de desempenho, dependendo do emulador e do título.

Mais liberdade: execução de aplicativos e ferramentas que não fazem parte do sistema oficial da Sony.

Preservação: oportunidade de experimentar jogos antigos que já não estão disponíveis facilmente nas plataformas atuais.

O que você precisa considerar

Versão do sistema: o método depende do firmware instalado. Atualizar o console pode fechar a brecha explorada.

Reinicializações: dependendo da técnica utilizada, pode ser necessário repetir parte do procedimento sempre que o videogame for desligado ou reiniciado.

Jogos e aplicativos incompatíveis: nem tudo funciona, e alguns recursos podem apresentar falhas ou exigir ajustes.

Serviços online: o desbloqueio pode comprometer o acesso à PSN e a partidas pela internet. Há também riscos relacionados à conta e ao console, embora as consequências dependam da situação e das medidas adotadas pela Sony.