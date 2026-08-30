GAME

PlayStation: jogo comprado não é seu? Entenda como funciona a licença digital

Termos da PlayStation Store estabelecem que jogador compra uma licença de uso, e não a propriedade do game; especialistas explicam o que isso significa e quais são os direitos do consumidor

Moyses Suzart

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Playstation x Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação

Sony se tornou sinônimo de mãe megera, um ser desalmado, desprovido de coração. Este estrupício parece gostar de pisar nos gamers apaixonados pelo PlayStation. Não bastasse, de forma sumária, anunciar o fim das mídias físicas, agora ela veio com essa: você comprou o jogo, mas o jogo não é seu. Parece pegadinha de vendedor de loja, mas é mais ou menos isso que está escrito nos termos da PlayStation.

O roteiro é simples. Você comprou o jogo. Pagou caro, baixou, instalou, jogou até zerar e, se for daqueles que gostam de platinar, explorando tudo o que o jogo oferece, passou horas atrás de cada troféu. Só tem um detalhe: juridicamente, o jogo não é seu. E, teoricamente, antes que você consiga explorar tudo o que quer no game, a Sony pode simplesmente dizer para você que o jogo não está mais disponível. Deita na BR e chore, compre outro jogo.

Pelo menos é isso que diz a própria PlayStation. Nos termos de serviço da plataforma, ao comprar um produto na PlayStation Store, o consumidor adquire uma licença pessoal para utilizá-lo, e não a propriedade do conteúdo. A Sony deixa claro ainda que expressões como “compra” e “possuir” não significam transferência da propriedade intelectual do jogo.

A discussão ganhou uma nova fase depois que a empresa anunciou que, a partir de janeiro de 2028, deixará de produzir discos físicos para novos jogos lançados nos consoles. Na verdade, já começou. O tão esperado GTA VI só terá versão online. Depois da mudança, os lançamentos serão disponibilizados em formato digital pela PlayStation Store e por revendedores.

O disco não é apenas uma forma de instalar um game. É um objeto que pode ser guardado, emprestado, trocado ou vendido. O jogador pode terminar um título e recuperar parte do dinheiro revendendo-o. Pode emprestar para um amigo. Pode colocar a coleção na estante e continuar tendo aquele jogo décadas depois. No digital, a história muda. O acesso está ligado à conta, à licença e à própria plataforma. E nada é seu.

“Na mídia física, o consumidor adquire um exemplar material que, respeitados os limites legais, pode conservar, emprestar ou vender. No modelo digital, ele não recebe o mesmo conjunto de poderes sobre o conteúdo”, explica Angelo Boreggio, professor do curso de Direito da Unijorge. Isso não significa, porém, que a Sony possa fazer o que quiser com aquilo que o consumidor comprou. A licença de uso existe, mas também existe o Código de Defesa do Consumidor (chupa, Sony!). E é justamente aí que mora a treta.

“O consumidor não é proprietário do software, mas é titular de um direito de uso pelo qual pagou. A empresa mantém a propriedade intelectual do jogo, mas isso não significa que possa retirar arbitrariamente o acesso ao conteúdo já adquirido (pelo consumidor)”, afirma Boreggio. Em outras palavras, a palavra “licença” não encerra a discussão. Ela, na verdade, abre outra.

Se a empresa vende determinado conteúdo ao consumidor, a oferta precisa ser respeitada. O contrato também não pode simplesmente colocar o jogador em uma situação de desvantagem exagerada. É por isso que, para o professor, a pergunta mais importante não é “o jogo é meu?”, mas até onde vai o direito de uso que foi comprado.

“A questão jurídica mais importante não é simplesmente saber se ‘o jogo pertence ao jogador’. A propriedade intelectual continua sendo da empresa ou de seus licenciadores. A questão é saber quais direitos o consumidor adquiriu ao pagar pela licença e até onde o fornecedor pode restringir, modificar ou extinguir esses direitos”. Isso deve estar bem esclarecido naquele contrato de compra que ninguém lê.

E o fim da mídia física torna essa discussão ainda mais importante. “O fim da mídia física não viola automaticamente o Código de Defesa do Consumidor, mas pode representar uma redução concreta do conjunto de faculdades que tradicionalmente acompanhavam a aquisição de um jogo”, diz Boreggio.

A diferença fica clara. Na mídia física, existe algo concreto entre o jogador e o jogo. No digital, existe uma relação contratual. Você não tem exatamente o game, mas um direito de utilizá-lo conforme determinadas regras. E essas regras podem depender da sua conta, da plataforma e da infraestrutura necessária para manter aquele conteúdo disponível.

É por isso que o debate sobre preservação também entra em campo. O que acontece com um jogo quando ele deixa de ser vendido? E quando uma loja digital é encerrada? E se uma conta for suspensa? Quanto tempo um conteúdo comprado continuará disponível para você, por exemplo, voltar a jogar depois de um tempo esquecido?