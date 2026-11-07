ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Por que a briga de Marina Ruy Barbosa e Luma Costa apareceu pra mim?

Algoritmos, amizades, superação, pressão estética e humor: os bastidores de histórias que movimentaram as redes sociais, o esporte e o entretenimento nesta semana. Anúncio Opções do anúncio Saiba mais

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

As artistas Luma Costa e Marina Ruy Barbosa se desentendem depois de 22 anos de amizade Crédito: Reprodução

Desde segunda-feira (dia 2), o desentendimento entre as atrizes Marina Ruy Barbosa e Luma Costa, de quem eu nunca tinha ouvido falar na vida, começou a aparecer no meu feed. Insistentemente. Soube pelas redes sociais que os boatos sobre um desentendimento entre as duas circulavam havia algum tempo e que agora Luma, aquela de quem eu nunca tinha ouvido falar, resolveu se pronunciar. Sabe o ditado da água mole em pedra dura? De tanto o feed insistir, resolvi clicar e me inteirar da vida alheia. Pois bem, agora que a tal treta não me deixa mais em paz.

Diz Luma que não deixou de seguir Marina. Segundo ela, foi a outra atriz quem a removeu das redes sociais. Outra mentira, acrescentou a artista cuja existência desconheci por 46 anos, é a de que o motivo do afastamento tenha sido um suposto desentendimento político. Pausa para o fluxo de consciência: será que essa história toda surgiu para mim por causa de uma remota possibilidade de um desentendimento eleitoral e o algoritmo sabe que esse assunto me interessa? (O cenário político-eleitoral, não a treta das meninas.)

Antes de seguir falando sobre as duas amigas, é preciso lembrar que Marina também virou notícia por causa de seu noivo bilionário. Na última quinta-feira (dia 5), um post bombástico informou que ela havia deixado de segui-lo nas redes sociais. Deve ser fake news, pensei. A esta altura, já estava tomado pela curiosidade. O que está acontecendo? Achei um link da CNN sobre o assunto. É verdade, Marina não segue Abdul Fares, dizia a nota. Nunca seguiu, explicou a assessoria da artista no final do texto.

Voltemos à história com Luma. Ainda não encontrei Marina Ruy Barbosa falando sobre o destino da amizade de 22 anos, mas um monte de celebridades saiu em defesa dela. João Vicente, Pedro Scooby e por aí vai. Eu não tenho a menor condição de tomar partido nesta história, mesmo tendo que reconhecer alguma admiração pelo tataravô da ruiva, o jurista baiano Rui Barbosa. O que eu acho é muito feia essa lavagem de roupa suja pelas redes sociais.

Se eu pudesse dar algum conselho às duas, seria o de não brigar por política, muito menos por políticos. Se uma achar que a outra é muito chata e que, por isso, não consegue conviver naquele momento, dá uma silenciada ou restringe as publicações. Mas amizade verdadeira é coisa rara.

PS – Na sexta-feira (dia 6), antes de fechar esta coluna, dei uma passadinha nos perfis de Marina e Luma. Pasmem, nada de treta. Marina postou flores e seu look do dia. Luma falava da expectativa para o Natal, sua época preferida do ano.

O segredo do azarão

Para se tornar o mais jovem campeão mundial da Fórmula 1, aos 20 anos, Kimi Antonelli precisou superar a desconfiança até mesmo dentro da própria equipe, a Mercedes. No último domingo (dia 1º), o italiano conquistou o título mundial em um cenário bastante diferente daquele que enfrentou um ano antes, quando estreou na Fórmula 1, substituindo o ídolo Lewis Hamilton, que se mudou para a Ferrari. Dentro e fora da equipe, muitos apostavam que o experiente George Russell ocuparia o papel de protagonista na Mercedes e que caberia a Antonelli ser coadjuvante. Russell fez uma grande temporada, mas Antonelli pilotou como veterano e surpreendeu até os mais otimistas. Provavelmente, um dos poucos que não se surpreenderam com o desempenho do garoto foi o chefe da Mercedes, o austríaco Toto Wolff. Wolff bancou a permanência de Antonelli, apesar de uma sucessão de trapalhadas do piloto em seu primeiro ano. Ao ser questionado sobre o motivo de tanta confiança no garoto, lembrou que o clima da equipe melhorou com a chegada dele. "Ele obviamente tem um jeito muito vencedor na equipe. Estamos lidando com ingleses muito rígidos e sem emoção. Então chega esse garoto italiano que começa a abraçar todo mundo na garagem, e você pode ver como isso mudou o ambiente, e agora todos os britânicos estão se abraçando, o que é estranho de se ver", disse à Sky Sports. Segundo Wolff, Antonelli, que foi carregado pelos ídolos Max Verstappen e Hamilton, combina a maturidade nas pistas com um jeito leve fora delas. Neste fim de semana, o novo campeão estará no Brasil para o GP de Interlagos, mas já sem a pressão de disputar o título.

O rebolado de Gretchen

Desculpem o trocadilho no título, mas a notícia merece. A cantora Gretchen viu a peruca cair no meio de uma apresentação em Itaipava, no interior do Rio, e sabe o que ela fez? Continuou cantando, mas antes fez questão de falar sobre a pressão estética à qual as mulheres estão submetidas. A cantora, que tem alopecia (condição que provoca a perda de cabelos), explicou que pretendia tirar a peruca em outro momento do show. "Hoje eu pude trazer para vocês essa realidade. Não foi proposital. Eu ia tirar mais para frente, mas acho que foi no momento certo. Realidade da vida. Orgulho de quem eu sou. Poderosa e única", declarou. Segundo a artista, desde a apresentação, ela vem recebendo mensagens de outras mulheres que se identificam com sua experiência. "Você pode estar sem cabelo, você pode usar um cabelo curto, você pode até ficar careca, porque a tua beleza é interna, a tua beleza não está no cabelo, o poder não está no cabelo", defendeu.

Baixas expectativas

A Fys, marca de refrigerantes do Grupo Heineken, anunciou uma parceria com o Íbis Sport Club, carinhosamente conhecido como o pior time de futebol do mundo. No anúncio, a marca brinca com a situação do time nos campeonatos e com a própria posição no mercado, ao dizer que o Íbis é “um time que está longe de ser o número 1. Assim como nós”. A Fys indica esperar pouco da parceria. "Como patrocinador, reafirmamos aqui nosso compromisso de torcer por poucas vitórias e raríssimos gols memoráveis, para que o Íbis Sport Club mantenha viva sua longa e honrosa tradição de derrotas e eventuais empates", conclui. Um brinde com Fys de laranja-pera ao Íbis e à sua apaixonada torcida!

MasterChef ou Pesadelo na Cozinha?

O chef Erick Jacquin saiu em defesa do amigo e companheiro de bancada no MasterChef Brasil, Henrique Fogaça, após uma crítica publicada pela Folha de S.Paulo ao cardápio do badalado restaurante Sal. Em defesa do trabalho do amigo, Jacquin reconheceu que o jornalista tem todo o direito de criticar os pratos, mas ponderou que existe uma maneira adequada de fazer isso. A bronca do francês foi com a comparação do steak tartare servido no restaurante com comida de gato enlatada. Pode ser que o francês até tenha alguma razão, mas talvez o autor da crítica ao Sal tenha se inspirado na versão de Jacquin no Pesadelo na Cozinha.

meme da semana

Por incrível que pareça, é falsa a imagem que anda circulando, de que a primeira-dama Janja Lula teria feito algum tipo de doação ao Instituto Butantã. Pelo menos, não se tem nenhum registro neste sentido em qualquer veículo de imprensa confiável.

Montagem maldosa com primeira-dama é falsa Crédito: Reprodução