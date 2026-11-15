DEVEMOS NOS PREOCUPAR?

Por que a mochila do apocalipse já está pronta nas casas de quase um milhão de brasileiros?

Alvo de piadas e teorias sobre o fim do mundo, o kit de emergência de 72 horas segue protocolos internacionais de desastres e faz parte da rotina de prevenção das Testemunhas de Jeová desde 2017

Flavia Azevedo

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 05:00

A mochila não é novidade para as Testemunhas de Jeová Crédito: Imagem criada com IA

Quem é Testemunha de Jeová - ou tem amigos, vizinhos e familiares que seguem a religião - provavelmente assistiu ao recente alvoroço nas redes sociais com a sensação de “bem que eles avisaram”. Caso você não saiba do que estou falando, a Defesa Civil Nacional publicou um conselho preventivo ensinando a população a montar uma mochila de emergência abastecida com suprimentos básicos para um período de três dias. A partir disso, deu-se o rebuliço.

Foi uma avalanche de teorias conspiratórias e piadas sobre apagões globais, invasões alienígenas e toda sorte de fim de mundo. Tanto que o próprio órgão governamental precisou voltar a público para acalmar os ânimos, esclarecendo em seu perfil oficial que se tratava apenas de uma ação de prevenção e que não havia nada de misterioso ou extraterrestre no ar.

O que deve ter um kit de emergência 1 de 5

Por trás do ruído das redes, no entanto, ficaram algumas perguntas. Entre elas, por que a recomendação fala em exatamente 72 horas? Por qual motivo cerca de 930 mil Testemunhas de Jeová no Brasil já mantêm essa mochila pronta perto da porta há quase uma década? Por fim, o que, exatamente, compõe a tal “mochila do Apocalipse”?

A ciência e a logística por trás dos três dias

A ideia de guardar uma bagagem de sobrevivência ao alcance da mão não é nada do outro mundo. Em eventos climáticos severos, como as tempestades avassaladoras na Região Serrana do Rio de Janeiro ou as históricas inundações que afetaram o Rio Grande do Sul, a infraestrutura pública de uma cidade pode colapsar em questão de minutos. É aí que entram as famosas 72 horas.

Os protocolos internacionais de resposta a desastres apontam que esse intervalo de três dias é o tempo mínimo necessário para que as forças de segurança consigam desobstruir vias de acesso, estruturar abrigos públicos e iniciar a distribuição regular de mantimentos. Durante essa janela inicial, a capacidade de autossuficiência de cada família é o fator decisivo que reduz o sufoco sobre os bombeiros e permite que as equipes de resgate priorizem quem está em risco iminente de morte. A mochila, portanto, é apenas um instrumento de autonomia temporária até que o socorro consiga chegar.

Os pioneiros da prontidão e o hábito de uma década

Embora o tema tenha dominado o debate recente no Brasil e acompanhe diretrizes semelhantes de proteção civil emitidas pela Comissão Europeia nos últimos anos, esse tipo de prevenção já é recomendada há bastante tempo. Entre as décadas de 1970 e 1980, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida popularmente como Mórmons, já incentivava seus membros a manterem reservas domésticas de suprimentos. Mais tarde, entre 1979 e 1990, a agência norte-americana de gestão de emergências, a FEMA, e a Cruz Vermelha Internacional padronizaram o conceito das 72 horas para a população civil mundial.

No entanto, o grande marco da popularização dessa prática no Brasil e no mundo ocorreu em 2017, quando as Testemunhas de Jeová publicaram um guia detalhado na edição número 5 da revista Despertai!, sob o título Tragédias - O que fazer quando sua vida está em jogo. Disponível na internet e impresso em centenas de idiomas, o texto ensina ao leitor o que fazer antes, durante e depois de uma catástrofe.

Para o coordenador de pessoal Leandro dos Reis dos Santos, de 40 anos, que é Testemunha de Jeová, a adoção dessas medidas práticas está diretamente ligada à visão espiritual do grupo. "Jesus Cristo predisse que no período que a Bíblia chama de últimos dias, haveria catástrofes, pestilências e situações difíceis para a humanidade. As Testemunhas de Jeová entendem que para manter a calma diante de momentos desafiadores como um desastre natural ou uma situação de calamidade pública é necessário estar preparado, seguindo o princípio de Provérbios 22:3. Isso permite que sejam feitos preparativos como os apontados na Despertai n° 5/2017. A fé de que Jeová Deus promete em breve acabar com desastres naturais, através do Seu Reino, motiva a seguir essas orientações de forma a preservar nossa vida, dentro do possível", explica.

Nessa lógica, quase um milhão de fiéis no Brasil lidam, cotidianamente, com a realidade do tal kit que assombrou tanta gente. Isso porque, enquanto manuais governamentais costumam ficar esquecidos, a comunidade religiosa transformou a prevenção em um hábito. As orientações são relembradas com frequência nas reuniões locais, incentiva-se que a bolsa fique estrategicamente posicionada perto da saída de casa e a cada seis meses as famílias fazem uma espécie de checagem de rotina, conferindo a validade de alimentos e remédios estocados.

Da varredura inicial à reconstrução das casas

Mais do que uma orientação individual, a mochila das Testemunhas de Jeová integra uma engrenagem comunitária de assistência bastante articulada. Quando um desastre natural atinge uma localidade, os voluntários colocam em prática uma resposta rápida que começa nas primeiras duas horas após o evento. Cada congregação tem líderes locais, chamados de anciãos, que mantêm listas de contatos atualizadas e entram em ação imediatamente para localizar cada família da região e verificar se há feridos ou desabrigados.

e a tragédia for de grande proporção, a filial da organização aciona as chamadas Comissões de Ajuda em Casos de Desastre. Essas equipes, formadas por voluntários com conhecimentos em engenharia, logística e saúde, montam centros operacionais provisórios para distribuir água potável, marmitas e material de limpeza. Passado o momento de pânico inicial, esses mesmos voluntários permanecem no local para retirar a lama das residências e reconstruir as casas das famílias atingidas.

Prevenção que cruza as barreiras da fé

Essa rotina de preparação acaba gerando impactos até em quem não frequenta a religião. A autônoma Érica de Souza, de 50 anos, se lembra de uma situação vivenciada durante a pandemia: "Eu não sigo nenhuma religião, mas uma grande amiga minha é Testemunha de Jeová. Quando a pandemia começou e o álcool em gel sumiu das prateleiras, ela era a única pessoa que eu conhecia que já tinha um pequeno estoque guardado em casa. Ela me doou meio litro. Foi ali que fiquei sabendo da tal mochila de emergência. Na época eu deixei para lá, mas depois de ver esse alerta recente da Defesa Civil, vou montar a minha e deixar perto da porta", promete.

O que vai na Mochila? O Checklist da Revista Despertai!

• Água e Alimentos: até 10 litros de água por pessoa, alimentos não perecíveis que não precisem de cozimento para 3 dias, abridor de latas manual, talheres e fósforos à prova d’água.

• Abrigo e Roupas: cobertores térmicos, trocas de roupas resistentes, calçados confortáveis e fechados, lonas plásticas e fita adesiva de alta resistência (duct tape) para improvisar abrigos

• Saúde e Higiene: Kit de primeiros socorros, recipiente impermeável com remédios de uso contínuo e cópias das receitas, máscaras contra poeira, sabonete, escova de dente, toalhas e papel higiênico

• Equipamentos: lanterna com pilhas extras, rádio a pilha, apito, canivete multiuso e cópias das chaves da casa e do carro

• Documentos e Finanças: bolsa à prova d’água com cópias do RG, CPF e CNH, dinheiro em espécie e cartões, lista de contatos de emergência e mapa impresso do bairro

• Apoio Emocional e Espiritual: caderno, lápis, pequenos jogos ou livros para distrair as crianças e um exemplar da Bíblia Sagrada