A ONDA DO DIVÓRCIO PRATEADO

Por que baianos com mais de 50 anos estão rompendo casamentos de décadas?

Com alta recorde de divórcios na Bahia, homens e mulheres revelam a dor do fim e a descoberta de que a solteirice traz paz e outros começos

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Divórcio Prateado Crédito: Pexels

Por dois meses, a cantora e preparadora vocal Palmyra Imbassahy, de 75 anos, acordava com uma dor física no peito. Aos 60 e poucos anos, o casamento de décadas havia desmoronado: “ele tava jogando duro, desrespeitando, como quem diz ‘ó, se você ficar vai ser assim’”. Presa às convenções e aos filhos, Palmyra demorou um pouco, mas decidiu sair. O alívio chegou de mansinho, pela caixa de som. “Me lembro que só passava a dor quando escutava um som, um bom som, um jazz”, relembra.

Depois de muita música, ela percebeu que a solidão de morar sozinha não precisava significar desamparo. “Eu vi que era como se fosse quando eu parei de fumar. A minha liberdade, a minha decisão do dia que eu não tinha que dar satisfação, enfim. Aí eu disse: ‘vem cá, tô sentindo falta de nada e não quero isso (casamento) nunca mais para minha vida’. Aí foi a grande virada.” A história de Palmyra é apenas uma entre muitas de uma revolução comportamental contemporânea.

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O mapa mundial do adeus grisalho

Conhecido internacionalmente como gray divorce ou silver divorce (“divórcio grisalho” ou “divórcio cinza”), o encerramento de conexões conjugais aos 50 anos ou mais deixou de ser raridade estatística para se consolidar como uma tendência demográfica global.

Nos Estados Unidos, hoje, cerca de um terço de todas as separações no país envolve pessoas com mais de 50 anos. Fenômeno semelhante é registrado no Reino Unido e no Japão — onde o estresse da aposentadoria e o convívio diário ininterrupto deram origem até a uma expressão própria: a “síndrome do marido aposentado”.

A expansão global do fenômeno responde a transformações estruturais. Em primeiro lugar está o aumento expressivo da expectativa de vida: saber que ainda se dispõe de 20, 30, 40 ou até 50 anos de vida ativa pela frente transforma a percepção sobre o tempo e estimula a recusa a viver um relacionamento afetivamente esgotado. Em segundo lugar, a crescente independência financeira das mulheres e a gradual redução do estigma social em torno da separação permitiram que a busca por realização pessoal se tornasse prioridade também nessa fase da vida.

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Ninho vazio e Brasil

No Brasil, os dados do IBGE revelam como esse movimento ganhou tração. Em 2024, um em cada cinco divórcios registrados no país envolveu ex-cônjuges com 50 anos ou mais, alcançando o patamar de 21,3% de todas as dissoluções matrimoniais. Em números absolutos, o país saltou de 33.081 divórcios nessa faixa etária em 2009 para 91.386 em 2024 — um crescimento de quase 176% no período.

A saída dos filhos de casa — o chamado fenômeno do “ninho vazio” — atua frequentemente como um catalisador, pois revela a inexistência de um projeto comum entre o casal uma vez encerrada a etapa de criação da prole. A busca por autoconhecimento e o desejo de resgatar identidades individuais que permaneceram encobertas ao longo de anos dedicados à estrutura familiar ganham força inédita.

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Na Bahia mais ainda

Na Bahia, esse movimento social se manifesta com intensidade ainda maior. Os indicadores do IBGE mostram que, em 2024, 23,2% dos divórcios ocorridos no território baiano envolveram ex-cônjuges com 50 anos ou mais — um percentual superior à média nacional. Em Salvador, o índice atinge 23,4%.

Em números absolutos, a Bahia registrou 6.328 dissoluções matrimoniais no grupo 50+ em 2024, contra 2.283 ocorridas em 2009 — um avanço de 177% em 15 anos. Na capital baiana, os casos praticamente dobraram no mesmo intervalo, passando de 643 para 1.283.

Para a psicoterapeuta Alice Lacerda, idealizadora do projeto Mulheres que Inspiram, “trata-se de uma profunda crise de identidade. Muitas vezes, o fim do casamento após os 50 ou 60 anos coincide com a menopausa e a síndrome do ninho vazio”, analisa.

A especialista ressalta a trajetória da mulher dessa geração: “É uma mulher que passou a juventude dizendo sim para as demandas da família e não para si mesma e que, de repente, se vê diante da necessidade de reconstruir sua própria identidade”.

Alice aponta que o caminho de emancipação passa pelo fortalecimento mútuo e pelo domínio da própria vida material. “O antídoto para essa dor é a sororidade e a autonomia. Desistir não é opção. O divórcio grisalho pode ser o encerramento de um longo ciclo, mas também o início da temporada mais livre e independente dessa mulher. Para isso, é preciso recriar pontes de amizade, cuidar da inteligência financeira e se permitir ser a atriz principal da própria história. Depois dos 50, ainda existe muito futuro pela frente. E essa mulher precisa se dar permissão para viver esse futuro com protagonismo, autonomia e felicidade.”

A vaca que caminha para o brejo

A perspectiva masculina também revela os tropeços e a redescoberta de quem se viu solteiro de uma hora para outra. O professor universitário e músico Guilherme Maia se separou aos 69 anos, após 35 anos de casamento.

“O primeiro impacto, quando ela me comunicou que estava decidida a se separar e se mudar para outra cidade, foi assustador. Apesar das crises que passamos, coisas naturais em casamentos, a essa altura da vida eu achava que o plano era envelhecermos juntos”, relata. A transição foi especialmente sensível: “Considere também que, no momento da separação, eu já era o único ainda vivo da minha família de origem. Mãe, pai e única irmã já haviam falecido. A insegurança bateu forte, mas tive um bom suporte afetivo de filhos e sobrinhas.”

Com o tempo, o silêncio da casa virou aliado. “Após passar efetivamente a morar sozinho, fui começando a gostar muito da experiência e hoje não me vejo mais vivendo a dois maritalmente. Prefiro namorar, cada um na sua casa. O cotidiano a dois é uma vaca que caminha 99,99% das vezes para o brejo!”, brinca.

Guilherme também viveu a reconfiguração natural dos afetos ao seu redor. “Fui me dando conta aos poucos que algumas pessoas, principalmente casais que foram trazidos para o meu convívio por ela, desapareceram. Normal, eram antigas amizades dela que faziam parte importante da minha rotina social, pessoas de quem ainda gosto muito, mas, como eu não as procurei nem elas me procuraram, deixamos de nos ver. Por outro lado, ganhei o convívio com um monte de gente bacana do círculo familiar e de amizades da minha atual namorada.”

O alívio que surge do fim

Nem todo divórcio parte de uma escolha individual, mas o alívio pode brotar mesmo quando a decisão vem do outro. A empresária Sara da Silva, de 68 anos, vivencia a separação há apenas seis meses, após 55 anos de convivência. A decisão não partiu dela.

“Sinto uma mistura de solidão e solitude e às vezes feliz de poder ficar a sós comigo. Está muito recente, ainda estou em fase de reconstrução contando com apoio dos filhos e irmãos. Pensei que fosse mais difícil, mas estou aliviada”, afirma.

A conta do trabalho invisível

Se a travessia emocional exige coragem, a dimensão jurídica traz contas que demoraram décadas para fechar. A advogada especialista em Direito de Família Lise Póvoa chama atenção para o trabalho invisível que sustenta casamentos longos.

“Precisamos começar reconhecendo uma realidade histórica: muitas mulheres dedicaram 20, 30 ou até 40 anos de suas vidas ao trabalho doméstico, à criação dos filhos e à organização familiar, permitindo que seus companheiros construíssem carreiras, patrimônio e estabilidade financeira. Enquanto isso, elas frequentemente abriram mão da própria independência econômica”, explica.

Essa assimetria exige um olhar atento do Judiciário ao fim da união. “Quando esse casamento termina após os 50 anos, não podemos tratar essas duas pessoas como se tivessem partido das mesmas condições ou usufruído das mesmas oportunidades. No Direito brasileiro, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges é considerada, em regra, excepcional e temporária, porque se busca a autonomia financeira de ambas as partes. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que existem situações nas quais essa obrigação pode ser estabelecida por prazo indeterminado, especialmente quando a idade, as condições de saúde e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho tornam inviável a conquista dessa autonomia”, informa.

Lise destaca a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): “Como exigir independência financeira imediata de uma mulher que passou décadas realizando um trabalho essencial à família, mas que nunca foi remunerado por ele? A Justiça tem avançado no reconhecimento dessas desigualdades, especialmente com a aplicação do Protocolo do CNJ. Esse instrumento orienta o Judiciário a considerar as desigualdades estruturais entre homens e mulheres, inclusive os impactos econômicos da divisão desigual do trabalho doméstico e de cuidado”.

O direito de ter futuro

Se a sociedade está acostumada a enxergar a maturidade como ponto final, acomodação ou contagem regressiva, vai ter que começar a mudar. O avanço das “separações grisalhas” mostra que a maturidade é território aberto de escolhas, autonomia e reinvenção. Encerrar um casamento de 30 ou 50 anos pode, ser dolorido, mas, em qualquer fase, a vida pede passagem. E como descobriu Palmyra, a liberdade continua sendo a música mais bonita de se escutar.