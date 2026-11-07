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Por que precisamos de educação midiática tão urgentemente?

O tema avança nas escolas do Brasil, mas carece de critérios de avaliação sobre o pensamento crítico dos alunos

F Fabrício Zavarise

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:00

O tema avança nas escolas do Brasil, mas carece de critérios de avaliação sobre o pensamento crítico dos alunos Crédito: Imagem criada por IA

Creio que, hoje em dia, toda família que se preze tenha os seus adoráveis “tios e tias do zap”. Na minha tenho vários. Dias atrás encontrei a minha mãe chocada com uma imagem de uma grande celebridade feminina do mundo infantil nos anos 80 e 90 com uma suposta aparência de quem teria, pelo menos, uns 120 anos de idade. “Mãinha, não está vendo que isso é manipulação de IA?”, disse eu. “Oxente! E como é que você sabe?”, ainda preferindo acreditar nos próprios olhos à minha palavra.

Afastei-me dos grupos de mensagens instantâneas quando já não mais suportava receber gravações manipuladas em épocas eleitorais. Aprendemos rapidamente a usar os telefones inteligentes, mas não a filtrar informações nem a checar fontes. A escola e a universidade brasileira ensinam sobre tecnologia, internet e uso das ferramentas digitais, mas ainda falham em ensinar a duvidar do que se encontra por lá.

Bem da verdade é que preocupação com a deformação dos fatos é mais antiga do que a popularização da internet. Organismos internacionais vêm pedindo há 40 anos que os países incluam a leitura crítica dos meios de comunicação nos seus currículos escolares desde a infância. Poucas nações conseguiram transformar essas posições em práticas pedagógicas reais, limitando-se ao ensino do manejo de aplicativos. E agora temos a emergência da inteligência artificial generativa.

A Finlândia, país nórdico com um dos melhores sistemas educativos do planeta, escolheu tratar a educação midiática como tema transversal a todas as disciplinas. É interessante, mas se aparece diluído em várias disciplinas, a responsabilidade por ele fragmenta-se e o acompanhamento do que foi aprendido pode perder-se. Distinguir o verdadeiro do falso na internet exige uma análise da lógica das plataformas digitais. Os seus algoritmos excluem perspectivas divergentes, favorecendo a captura da atenção sem qualquer transparência. O crescimento da IA exacerbou essa dinâmica ao viabilizar a produção de conteúdos sintéticos muito convincentes, com maior capacidade de persuasão e engajamento.

Para preservar a nossa autonomia intelectual, o bom senso, devemos aplicar os mesmos critérios de validação à informação praticados pelas redações sérias de imprensa, independentemente de confirmar ou contestar a nossa opinião ou crença.

Os exames escolares nacionais também precisam de exercícios práticos de verificação e checagem de fatos, levando o estudante a verificar diversas fontes de informação, para observar a sua capacidade de identificar lacunas e sinais de distorção num texto escrito ou imagético. Tais avaliações devem nortear a atividade docente, sem, com isso, tornar o currículo uma mera preparação para provas.

O resultado é lento. Todavia, o sucesso do trabalho será evidenciado quando, no futuro, vermos um cidadão adulto sendo cético diante de um texto, vídeo ou foto que lhe chegar via Instagram, Telegram ou WhatsApp e decidir verificar a sua origem antes de avançar logo para o seu compartilhamento. Aí sim, eu voltarei feliz aos grupos da família, do trabalho e dos amigos.