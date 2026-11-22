ARTIGO

Por que tantos profissionais não respondem e-mails?

Quem mantém uma relação profissional com o remetente e recebe um pedido legítimo, deve a este ao menos o respeito de uma resposta, ainda que breve. Uma negativa também

F Fabrício Zavarise

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 05:00

O e-mail é bonito, muito bem escrito, com um pedido legítimo, tem urgência e importância, mas é solenemente ignorado Crédito: Imagem gerada por IA

Quem tenta comunicar-se no trabalho com profissionais brasileiros, e até mesmo com altos executivos, já passou por isso. O e-mail é bonito, muito bem escrito, com um pedido legítimo, tem urgência e importância, mas é solenemente ignorado.

Como já vivi nalguns países e mantenho amizade com a comunidade conterrânea no exterior, vez ou outra, discutimos a percepção de que os profissionais brasileiros talvez sejam bem menos responsivos em comparação aos europeus, asiáticos e norte-americanos. Para escrever este artigo, procurei dados que sustentassem a nossa tese, comparando índices de respostas internacionalmente ou entre cidades e cargos, mas não encontrei.

O estudo mais próximo vem da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e foi publicado em 2018 na revista Opinião Pública. Entre setembro de 2014 e julho de 2015, os pesquisadores enviaram mensagens de falso remetente para todos os 513 deputados federais, em quatro rodadas. A taxa de resposta ficou muito baixa. O resultado que mais se aproxima do nosso ponto de interesse compara canais. No modelo estatístico do estudo, as mensagens enviadas por mídias sociais, como o Facebook, tinham probabilidade de resposta cerca de nove vezes a mais que o e-mail. Recordo-vos que parlamentares não são executivos e o Facebook em 2014 está longe de ser o que é o WhatsApp hoje.

Sobre executivos, o dado mais seguro que consegui vem da Belkins, consultoria em prospecção, que desenvolveu uma pesquisa nos Estados Unidos, e o texto que li não se refere ao Brasil. O estudo por eles apresentado em 2026 analisou 7,5 milhões de e-mails frios enviados em 2025, com taxa média de resposta de pífio 0,45% do total de envios. Entre os profissionais de nível C (CEO, CFO, COO, CMO, etc) ela foi de 0,42%, contra 0,57% para proprietários e 0,32% para vice-presidentes. Pelo seu próprio critério, variações menores do que 0,05 pontos percentuais estão dentro da margem de erro, e o nível C está apenas 0,03 ponto percentual abaixo da média. A taxa cai para 0,22% em empresas com 10.000 ou mais funcionários. A Belkins atribui a tendência a conselheiros e sistemas de filtragem nas organizações de grande porte, o que é interpretação da empresa e sem medição a apoiá-la. A base é predominantemente americana, com mais de 5,6 milhões de envios aos EUA. Com média de 0,45%, a falta de resposta é predominante neste tipo de comunicação, dirigida aos que não conhecem o remetente. Segundo as minhas contas, cerca de 995 de cada 1.000 e-mails enviados não receberam resposta registrada.

Os números mais chamativos pertencem ao WhatsApp. Uma pesquisa da Ollow, com 84 mil negócios, revelou que 81% de taxa de resposta no aplicativo e, segundo a QuestionPro, uma pesquisa de satisfação tem uma taxa de resposta média de 15% por e-mail e de até 70% por WhatsApp. Vale ler esses 23% com moderação. Eles são provenientes de empresas que comercializam soluções de mensageria e tratam de interações comerciais com o cliente e com o consumidor, sem segmentação de executivos ou de regiões. A comparação com o e-mail frio é igualmente fraca, porque quem recebe uma mensagem de empresa via WhatsApp pode ter fornecido o número num cadastro e talvez já estar à espera de um contato.

Fui buscar o tema no Brasil. Infelizmente, parte do que a imprensa de negócios publica sobre o assunto é conteúdo de marca. Uma matéria do jornal Estado de Minas assinada pela empresa de comunicação de marca DINO afirma que o e-mail é formal e pouco utilizado, sendo a voz dessa afirmação o CEO de uma empresa que vende gestão de WhatsApp corporativo como o veículo ideal para negócios. O depoimento ajuda a entender a percepção do setor, embora venha de quem tem produto a vender.

As normas de etiqueta oferecem pouca ajuda àquele que precisa de respostas, sobretudo urgentemente. A Forbes Brasil registra que, em contexto profissional, é comum que se espere resposta em até 24 horas. A fonte não distingue relação estabelecida de contato frio, e creio que a expectativa pese mais no primeiro caso. Segundo o site Na Prática, profissionais que recebem centenas de e-mail diários respondem somente a alguns, conforme as mensagens possuam clareza e importância aparente, ou seja do interesse imediato do leitor. Parte do silêncio talvez nem dependa do executivo, pois as assessorias e filtros automáticos podem cortar mensagens e considerar muitas delas como spam. Não encontrei levantamento que tivesse isso mapeado.

Isso não torna todo silêncio irrelevante. Quem mantém uma relação profissional com o remetente e recebe um pedido legítimo, deve a este ao menos o respeito de uma resposta, ainda que breve. Uma negativa também poupa o outro de uma deselegante espera sem fim.

A quem escreve resta o que está ao seu alcance: lembrar que um único assunto objetivo e somente um pedido por mensagem facilitam bastante o trabalho de quem lê. Também ajuda a deixar evidente desde o início por que motivo o contato interessa ao destinatário. Um acompanhamento respeitoso pode ser tudo, mas isso não vale como regra. Se houver relação, vale perguntar qual canal o interlocutor prefere.