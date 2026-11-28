VERÃO NA BAHIA

Praia do Forte concilia chegada de turistas com temporada das tartarugas marinhas

Destino baiano adapta estrutura hoteleira para proteger áreas de desova e espera mais de 100 mil filhotes nesta temporada.

Moyses Suzart

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

Tartarugas marinhas encontram em Praia do Forte um dos principais pontos de desova do litoral baiano Crédito: Divulgação

Parece que a Praia do Forte tem um doce para ciclos, recomeços e reencontros. Nem estamos falando de amores de verão entre turistas e nativos, mas de duas espécies que adoram aquele povoado de Mata de São João: os humanos e as tartarugas marinhas. A faixa de areia que está prestes a receber dezenas de visitantes no verão que se aproxima também é parte fundamental do ciclo de vida desses animais, que nascem ali e retornam para reforçar o ciclo de novas gerações. Contudo, durante anos de caça predatória, os bichinhos de casco quase sumiram, até a população local perceber que era muito mais vantajoso elas vivas do que mortas. Este ciclo de sustentabilidade envolve, além do Projeto Tamar e moradores locais, a iniciativa privada e hoteleira também.

Em determinados períodos do ano, as fêmeas saem da água durante a noite, escavam buracos na areia e depositam os ovos. Semanas depois, os filhotes rompem a casca e enfrentam o primeiro desafio da vida: encontrar o caminho até o oceano. Este ciclo dura praticamente todo o verão baiano, justamente no tempo em que se recebe mais pessoas e o local vira um polo turístico único. Na porção de praia em frente ao complexo do Iberostar, em Praia do Forte, esse ciclo tem uma importância especial. São cerca de dois quilômetros que concentram a maioria dos ninhos registrados na região. A relevância do trecho é anterior à chegada do empreendimento, inaugurado em 2008. Quando o Projeto Tamar começou a atuar na área, há aproximadamente quatro décadas, as tartarugas já escolhiam aquela praia para desovar.

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“Esses dois quilômetros em frente ao hotel recebem a maioria dos ninhos por temporada. Quando começamos a trabalhar aqui, há cerca de 40 anos, essa já era uma área escolhida pelas tartarugas para desovar. Com o passar do tempo, o número de desovas aumentou e a concentração nesse trecho permaneceu”, explica Paulo Lara, representante do Projeto Tamar na região.

A presença dos animais impõe uma condição básica: a praia precisa continuar funcionando como praia para as tartarugas, mesmo quando está cercada por uma estrutura turística. Luzes artificiais podem desorientar os filhotes, que usam a claridade natural do horizonte para localizar o mar. Objetos deixados na areia podem bloquear a passagem dos animais. E a movimentação humana, se não respeitar os horários e as necessidades da espécie, pode interferir na desova. O que fazer, afinal?

É por isso que a convivência depende de adaptações. No caso do Iberostar, a preocupação entrou no planejamento do empreendimento antes da chegada dos primeiros hóspedes. Resumindo: as necessidades das tartarugas modificaram até a planta do empreendimento e fez com que fosse a única área particular com um posto permanente do Projeto Tamar. O projeto foi reorganizado para afastar as construções da faixa mais sensível, enquanto o campo de golfe passou a funcionar como uma área de amortecimento, impedindo iluminação. A luz noturna também precisou ser pensada para evitar que a claridade artificial competisse com a luz natural que orienta os filhotes. “No caso das tartarugas, a gente sempre fala que é fácil conciliar hóspedes e as espécies. Elas usam as praias à noite e os humanos usam as praias de dia. Dá para viver em paz”, resume Paulo Lara.

A aparente simplicidade da solução esconde uma mudança de lógica: em vez de esperar que a natureza se adapte ao empreendimento, é o empreendimento que precisa reconhecer os limites impostos pelo ambiente. Isso inclui manter a praia sem estruturas que atrapalhem a desova, controlar a iluminação e abrir mão de determinadas comodidades na areia, como o serviço de alimentação.

Praia do Forte reúne condições naturais para a reprodução das tartarugas marinhas e a chegada de novas gerações ao oceano Crédito: Divulgação

A preocupação com a iluminação, por exemplo, nem sempre foi compreendida pelos visitantes. Uma praia escura à noite pode parecer pouco convidativa para quem está de férias, mas a ausência de luzes fortes é justamente uma das medidas necessárias para proteger os filhotes. Com o tempo, a informação passou a fazer parte da experiência dos hóspedes. Em vez de apenas explicar o que não pode ser feito, o trabalho de educação ambiental mostra o motivo das regras e permite que as pessoas acompanhem, quando a natureza oferece a oportunidade, momentos do ciclo reprodutivo.

“O nosso maior instrumento de educação ambiental e de sensibilização das pessoas é realmente o encontro com as tartarugas. Quando o visitante vê um filhote tentando chegar ao mar, ou acompanha uma atividade de soltura, aquilo deixa de ser apenas uma informação que ele recebeu. É uma experiência que mexe com a pessoa. Os hóspedes podem ir até a praia à noite e encontrar uma desova, ou filhotes nascendo. Isso vai marcá-lo para o resto da vida”, destaca Paulo.

A aproximação entre conservação e turismo ganhou uma estrutura permanente em 2006, quando começou a parceria entre o Tamar e o Iberostar, dois anos antes da inauguração do hotel. Estes 20 anos de parceria foram comemorados no último mês, com pompas de que não tem data para terminar. O empreendimento abriga o Núcleo de Monitoramento de Tartarugas Marinhas Iberostar, que funciona durante todo o ano e dá suporte ao trabalho da base do Tamar em Praia do Forte. Segundo os representantes do projeto, trata-se de uma estrutura singular por estar instalada dentro de um empreendimento hoteleiro privado.

De 2006 a 2026, a parceria contribuiu para a proteção de mais de 18 mil ninhos em 14 quilômetros de praias e para o nascimento de mais de um milhão de filhotes encaminhados em segurança ao oceano. As ações de sensibilização também alcançaram mais de 52 mil pessoas, entre hóspedes, estudantes e participantes de visitas técnicas, oficinas e atividades educativas, além de colaboradores do resort.

Para Natália Berchieri, bióloga do Tamar e que participa do trabalho de sensibilização, o contato direto com a vida marinha pode transformar a maneira como os visitantes enxergam o destino, auxiliando na preservação. A tartaruga deixa de ser apenas um animal visto em placas ou materiais informativos e passa a representar a riqueza ambiental de um lugar que já existia antes da chegada dos turistas.

“A partir do momento em que as pessoas passam a entender a riqueza desse local para as tartarugas e para o ambiente, começam a ter essa virada de chave. Percebem que elas estavam aqui antes da gente e que a nossa presença precisa respeitar essa história. Elas passam a entender o motivo de não ter iluminação na praia à noite e defendem”, afirma.

A preparação também envolve os profissionais que lidam diariamente com os hóspedes. Salva-vidas e trabalhadores que atuam na praia recebem orientações para saber como proceder quando há nascimento de filhotes, inclusive durante o dia, situação em que a circulação de pessoas precisa ser organizada para deixar os animais seguirem em direção ao mar.

“É preciso preparar as equipes para que, num momento como esse, elas saibam orientar os hóspedes, organizar a passagem e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. A ideia não é transformar o nascimento em um espetáculo, mas permitir que as pessoas acompanhem sem atrapalhar o caminho dos filhotes”, explica Natália.

Para Margareth de Buzin, bióloga e gerente de Administração de Destinos da Iberostar Brasil, os resultados acumulados ao longo de duas décadas mostram que a atividade turística pode coexistir com a recuperação ambiental, desde que a conservação seja incorporada às decisões do negócio.

“É um exemplo de uma praia, de uma empresa privada com uma fundação, a Fundação Projeto Tamar, em que temos números e evidências de que houve uma recuperação das populações de tartarugas marinhas aqui na Praia do Forte. Existe evidência concreta de que é possível ter desenvolvimento turístico com ações e iniciativas de um modelo de turismo responsável”, afirma.

Segundo Margareth, a preocupação não se limita ao período de desova. A operação mantém treinamentos periódicos para funcionários que têm contato com os visitantes, enquanto iniciativas de sustentabilidade também incluem o cuidado com a vegetação nativa, o controle da erosão e a proteção das dunas. A lógica é preservar as características ambientais que tornam o destino atraente, em vez de comprometer esses recursos em nome da experiência imediata.

“Quando alguém escolhe passar férias aqui, está escolhendo o destino Praia do Forte. E o que esse lugar tem de importante? Uma das coisas é a conservação da natureza. Isso é um símbolo e uma mensagem que também é transmitida para quem escolhe o destino”, diz. No resort, após medidas ambientais e de sustentabilidade, virou rotina ver tartarugas e outras espécies, como raposas, tatu, sariguês, entre outros.

A parceria entre o Tamar e o Iberostar completa 20 anos em um trecho onde o desafio permanece diário: receber pessoas sem retirar da praia as condições necessárias para a reprodução das tartarugas. O resultado não depende apenas de estruturas ou regras, mas também de fazer com que visitantes e trabalhadores entendam por que a areia precisa ficar livre, por que a noite não deve ser excessivamente iluminada e por que os filhotes não podem ser tratados como atrações sob comando humano.

Este tipo de parceria é crucial para o desenvolvimento da espécie. Segundo o Tamar, é previsto um número recorde de nascimentos. A projeção é de mais de 1.600 desovas e o nascimento de mais de 100 mil filhotes.