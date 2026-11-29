ARTIGO

Professores brasileiros usam mais IA que a média da OCDE, mas formação e infraestrutura ainda pesam

Os resultados revelaram que 56% dos nossos docentes utilizam a tecnologia no trabalho, contra 36% na média dos países da organização

F Fabrício Zavarise

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:00

Tiago Bossi é o presidente da Associação Brasileira de Sistemas de Ensino e Plataformas Educacionais Crédito: Divulgação

A inteligência artificial (IA) já faz parte do trabalho de mais da metade dos professores dos anos finais do ensino fundamental. A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS) 2024, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade de cooperação entre governos que produz estudos e recomendações sobre políticas públicas, foi aplicada no Brasil pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados revelaram que 56% dos nossos docentes utilizam a tecnologia no trabalho, contra 36% na média dos países da organização. O dado é autodeclarado e não revela se o uso ocorre dentro ou fora da sala de aula, nem com que nível de conhecimento e habilidade operacional.

Entre os professores que não haviam utilizado IA no ensino nos 12 meses anteriores à pesquisa, 64% declararam não possuir conhecimentos e habilidades para ensinar com a tecnologia, ante 75% na média da organização. A falta de infraestrutura escolar foi apontada por 60% dos brasileiros desse grupo, contra 37% no referencial internacional. No conjunto dos docentes dos anos finais, 38,6% relataram grande necessidade de formação para utilizar IA no ensino e na aprendizagem, contra 28,5% na média da OCDE.

E os alunos?

A pesquisa TIC Educação 2024, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), mostra que 70% dos estudantes do ensino médio usuários de internet recorrem à IA generativa em pesquisas escolares. No levantamento, 32% afirmaram que, no trimestre anterior, os seus professores conversaram com eles sobre como usar a IA em atividades escolares. As perguntas são distintas e não revelam quantos alunos ficaram sem acompanhamento.

Faço a ressalva que o uso difundido, por si, não prova competência docente nem eficácia pedagógica.

A regulamentação nacional já está em vigor. O Diário Oficial da União publicou em 12 de novembro a Resolução CNE/CP nº 1/2026, do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). O texto institui as diretrizes para a utilização da IA em instituições públicas e privadas, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Escolas e redes têm 12 meses para adequar políticas, práticas, instrumentos de governança e contratos vigentes.

As proibições do art. 41

A resolução classifica as aplicações em quatro níveis de risco, do baixo ao excessivo. Entre as proibições imediatas estão a vigilância emocional e o reconhecimento ou a inferência de emoções de estudantes e profissionais da educação, com exceções para tecnologias assistivas destinadas exclusivamente à acessibilidade, mediante consentimento do estudante ou de seus responsáveis, e para a pesquisa científica aprovada por comitê de ética.

Em nenhum dos dois casos pode haver repercussão avaliativa, disciplinar ou seletiva. Também é proibido atribuir nota a textos dissertativos unicamente por IA. Quando a máquina apenas corrige previamente, o professor precisa ler a produção por inteiro, e a mera ratificação do resultado é vedada.

Limites por etapa e as questões da gestão

Na educação infantil, as crianças não podem usar IA, nem sob mediação. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é vedado o acesso direto, autônomo, individual ou não supervisionado a esses sistemas e, mesmo sob supervisão, a interação com IA generativa ou conversacional. Nos anos finais, a IA generativa só cabe em atividades pedagógicas mediadas por profissionais da educação, vedado o uso dessas ferramentas pelos estudantes nas mesmas modalidades. As tecnologias assistivas e os recursos de acessibilidade são ressalvados nas duas primeiras etapas.

O CNE determinou, em 2025, que os currículos incorporem a educação digital e midiática a partir de 2026, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece as aprendizagens essenciais da educação básica brasileira. Essa integração esbarra na formação dos professores e nas diferenças de infraestrutura. Segundo a TIC Educação 2024, entre os alunos do ensino fundamental e médio usuários de internet, 87% dos que estudavam no Sul utilizaram computadores da escola para acessar a rede na instituição, contra 29% no Norte e 31% no Nordeste. A nova resolução sobre IA prevê programas permanentes de formação docente e determina que a regência humana não transfira aos professores responsabilidades que caibam às instituições e aos fornecedores.

A TIC Educação 2025, divulgada em 4 de agosto de 2026, ouviu gestores de 2.404 escolas de ensino fundamental e médio. Destes, 53% utilizavam IA generativa em atividades de gestão. Em 37% das escolas, o uso pelos alunos em atividades educacionais era permitido, e somente 22% possuíam um guia de orientações sobre a utilização da tecnologia. A coleta terminou em abril, antes da resolução.

Na Bahia, o Conselho Estadual de Educação já havia regulamentado a BNCC Computação, complemento da BNCC, para as instituições do sistema estadual, pela Resolução nº 266, publicada em 26 de março deste ano. A norma dá 1 ano, a contar da publicação, para a inserção curricular da educação digital e midiática e determina que as reflexões sobre IA nas escolas priorizem "a ética, a transparência e a supervisão humana".

O novo Plano Nacional de Educação (Lei 15.388/2026), sancionado em abril, já havia fixado 2 anos para o CNE criar diretrizes sobre plataformas digitais e inteligência artificial. Tiago Bossi, presidente da Associação Brasileira de Sistemas de Ensino e Plataformas Educacionais (ABRASPE) e CEO do Bernoulli e Multitude, resume que o plano avança no "o que usar", mas que o desafio verdadeiro é o "como", ligado à execução e à colaboração. A entidade, criada em 2021 para incentivar as empresas de sistemas de ensino, é parte interessada no tema. Mesmo atuando somente na rede privada, a observação de Bossi também se aplica à nova resolução, e o prazo para adequação termina em 12 de novembro de 2027.

Acompanharemos os desdobramentos disso tudo de olhos bem abertos e com inteligência humana mesmo.