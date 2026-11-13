NATUREZA

Projeto Baleia Jubarte registra mais de 1,6 mil baleias avistadas durante temporada na Bahia

Monitoramento acompanhou 449 passeios turísticos em cinco regiões do litoral baiano; pesquisadores também identificaram redução na proporção de filhotes avistados em 2026

Moyses Suzart

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:19

Projeto Baleia Jubarte: Baleias na costa de Praia do Forte Crédito: Sora Maia

O Projeto Baleia Jubarte registrou 1.648 baleias durante os cruzeiros turísticos de observação acompanhados na temporada de 2026, no litoral da Bahia. Desse total, 1.499 eram animais adultos e 149 filhotes, distribuídos em 599 grupos avistados. Os primeiros resultados, divulgados pelo projeto, apontam ainda o crescimento da atividade turística, com 449 passeios monitorados e mais de 7,5 mil turistas alcançados pelas ações de orientação ambiental. O acompanhamento ocorreu em Praia do Forte, Salvador, Itacaré, Porto Seguro e Caravelas/Abrolhos, em parceria com sete instituições.

Ao longo da temporada, as equipes percorreram 11.504 milhas náuticas, somando 940 horas embarcadas. Durante as viagens, pesquisadores realizaram 699 fotoidentificações de baleias, procedimento que utiliza imagens da nadadeira caudal para reconhecer os animais a partir de padrões únicos de coloração e formato, semelhantes a impressões digitais. Os turistas também foram incentivados a contribuir com o trabalho científico, por meio do registro de fotografias. Ao todo, 96 imagens doadas pelos visitantes passaram a integrar o banco de dados do projeto, em uma iniciativa de ciência cidadã.

Observação de baleias: Projeto Baleia Jubarte 1 de 32

Os resultados mostram uma expansão do turismo de observação em relação a 2025, quando foram acompanhadas 285 saídas de embarcações, com aproximadamente 6,5 mil turistas. Na temporada anterior, os pesquisadores contabilizaram 1.166 baleias adultas e 170 filhotes, além de 351 registros fotográficos para identificação dos animais. Para o coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte, Sérgio Cipolotti, a participação dos visitantes representa um avanço importante para o monitoramento da espécie. “São dados muito relevantes. Além de toda a informação que a gente dá aos turistas, o acompanhamento da atividade, o respeito às normas e a experiência de observar as baleias de perto, a participação dos turistas ajudando na fotoidentificação é algo extraordinário”.

Além dos passeios turísticos, o projeto realizou 31 cruzeiros exclusivamente voltados à pesquisa científica nas regiões de Abrolhos, Salvador e Praia do Forte. Nessas expedições, as equipes percorreram 964 milhas náuticas e observaram 459 baleias, sendo 425 adultas e 34 filhotes, distribuídas em 159 grupos. Também foram realizadas 150 fotoidentificações e 40 biópsias, procedimentos que contribuem para o acompanhamento científico da população de jubartes.

Menos filhotes

Apesar da expansão do turismo e do volume de avistamentos, os pesquisadores identificaram uma redução na proporção de filhotes observados durante a temporada de 2026. Nos passeios turísticos monitorados, foram registrados 149 filhotes, contra 170 em 2025. A diminuição também foi relatada por equipes que acompanham outras populações de baleias-jubarte no Hemisfério Sul, incluindo regiões dos oceanos Índico e Pacífico Sul.

O fenômeno está sendo investigado por pesquisadores do Programa Baleia Jubarte Sentinela, iniciativa que reúne cientistas responsáveis pelo acompanhamento de cinco populações da espécie e utiliza esses animais como indicadores das condições ambientais da Antártica. Entre as hipóteses estudadas para explicar a redução na proporção de filhotes estão os possíveis efeitos das mudanças climáticas globais, embora ainda não exista uma conclusão sobre as causas do fenômeno.

O levantamento também apresentou dados sobre encalhes de baleias-jubarte no Brasil. Até 4 de novembro, foram registradas 59 ocorrências no país, sendo nove na Bahia, o equivalente a 15,3% do total. Santa Catarina concentrou a maior proporção, com 22% dos registros, seguida por São Paulo e Espírito Santo, ambos com 18,6%, e pelo Rio de Janeiro, também com 15,3%.

Turismo como aliado da conservação

Para o vice-presidente do Instituto Baleia Jubarte, Enrico Marcovaldi, a expansão do turismo de observação acompanha a recuperação da população da espécie e sua presença em diferentes pontos do litoral baiano. O movimento levou o projeto a ampliar suas bases de atuação, inicialmente concentradas na região de Abrolhos, para Praia do Forte e, posteriormente, Salvador, Itacaré e Porto Seguro. “Isso nos deixa muito felizes, porque além da recuperação e da avistagem das baleias ao longo de todo o litoral da Bahia, gerando além de pesquisa, uma oportunidade de geração de emprego e renda com a formação de parcerias com empresas náuticas para o turismo de observação”.

Marcovaldi também destacou o crescimento de uma atividade que começou em Caravelas e passou a alcançar outras regiões do país. “Eu confesso minha alegria com essa expansão, porque sou o pioneiro nessa atividade de turismo de observação no mar, que começamos em Caravelas, na nossa base inicial. Depois trouxemos o modelo para a Praia do Forte de parceria de observação com empresas náuticas. O modelo foi replicado também para Salvador e, agora, para boa parte do Brasil. Isso dá um orgulho danado, não só para mim, como para toda a equipe do Projeto Baleia Jubarte. A gente está realmente muito orgulhoso da expansão do turismo de observação em todo o país.”